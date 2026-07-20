«Что-то обычное?»: Аксёнова призналась в домогательствах, которые она пережила в юности

20 июля 2026, 14:25

Любовь Аксёнова в 17 лет стала жертвой домогательств со стороны «друга семьи»

Любовь Аксёнова (Фото: Telegram / @ipushlove)

В интервью Ксении Собчак Любовь Аксёнова поделилась историей, которая оставила глубокий след в её памяти. Актриса рассказала, как в 17 лет столкнулась с непристойным поведением человека, которому она доверяла, — приятеля её родителей.