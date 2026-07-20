«Что-то обычное?»: Аксёнова призналась в домогательствах, которые она пережила в юности
В интервью Ксении Собчак Любовь Аксёнова поделилась историей, которая оставила глубокий след в её памяти. Актриса рассказала, как в 17 лет столкнулась с непристойным поведением человека, которому она доверяла, — приятеля её родителей.
Всё началось с заманчивого предложения: мужчина пообещал юной Любови знакомство с известным режиссёром и пригласил её на «Мосфильм». Однако по дороге на студию ситуация приняла неловкий оборот — спутник положил руку ей на ногу. Аксёнова призналась, что тогда, по наивности, пыталась убедить себя, что это часть обычного взрослого общения и ничего плохого в этом нет.
Добравшись до места, они больше часа ждали режиссёра, но встреча так и не состоялась. Когда мужчина предложил пройти в свой пустующий офис, Любовь заподозрила неладное и настояла на том, чтобы её отвезли обратно. В машине ситуация повторилась — гость семьи снова положил руку ей на колено, добавив к этому просьбу сохранить всю поездку в тайне от её отца.
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