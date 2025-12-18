Брак со звездой «6 кадров», молодой студент, ставший мужем, и позднее рождение ребёнка: все тайны личной жизни Евгении Дмитриевой
Евгения Дмитриева – российская актриса театра и кино, выдающийся педагог. 19 декабря ей исполняется 53 года. С какими комплексами она боролась с детства, как жила со звездой сериала «6 кадров» и кто стал её молодым мужем, которому она родила ребёнка почти в 40 лет, – читайте в материале «Радио 1».
Детство и первые комплексы
Евгения родилась в декабре 1972 года в Москве. Отец работал переводчиком-синхронистом, мать была бывшей балериной, которая на тот момент стала домохозяйкой. Родители с детства хотели, чтобы дочь развивалась в творческом направлении. Сначала её пытались приобщить к хореографии, но из-за проблем с обменом веществ занятия давались тяжело – девочка была полной и нагрузки становились испытанием.
Тогда родители нашли другой путь: музыкальная школа, где Женя проучилась семь лет, и театральный кружок при Кожуховском доме творчества. Именно там ключевую роль сыграла педагог Зинаида Скударь. Она не просто учила детей – она создала пространство, напоминающее творческую лабораторию, где каждый занимался тем, что ему действительно было близко: кто-то оформлял сцены, кто-то работал со светом и гримом, а кто-то выходил на подмостки.
К последним относилась и Дмитриева. В ней педагог разглядела редкий дар перевоплощения и буквально предсказала большое театральное будущее. Сама же Женя тогда думала совсем о другом – ей казалось, что профессия педагога куда надёжнее и практичнее.
Поступление, которое выглядело как фарс
Поступление в театральный вуз стало для Дмитриевой испытанием. Она всё ещё болезненно переживала собственную внешность и мечтала, что профессия актрисы поможет ей превратиться «из гадкого утёнка в прекрасного лебедя». Но именно в этот период судьба подкинула новый удар – фурункулёз. На экзамены она пришла в бинтах и красном платье.
Она подготовила испанский танец и русскую песню. Приёмная комиссия смеялась, и только позже Евгения поняла, насколько странно выглядела со стороны. Тем не менее, результат оказался неожиданным: её приняли сразу в два вуза – в Школу-студию МХАТ и в ВТУ имени Щепкина. В «Щепке» прослушивание проходило перед Риммой Солнцевой – педагогом, которого абитуриенты откровенно боялись. Но именно она разглядела что-то важное в «забинтованной полненькой испанке». После этого Дмитриева оказалась в мастерской Николая Верещенко.
«Мы занимались только театром, на тот момент кино в нашей жизни не существовало. Где-то на третьем курсе в институт пришел ассистент с “Мосфильма”, мы смотрели на него с глубочайшим удивлением», – вспоминала студенческие годы Евгения.
Театр и долгий путь к признанию
После выпуска молодую актрису звали в свои труппы Александр Калягин и Николай Губенко. Но по совету Риммы Солнцевой Евгения выбрала Малый театр под руководством Юрия Соломина. Начало было обнадёживающим, однако вскоре о ней словно забыли. В начале 90-х она играла второстепенные роли: второго Конька в «Коньке-горбунке», царевну Ирину, горничных.
Именно в этот период ей предложили заняться преподаванием в родной «Щепке». Дмитриева вдохновилась возможностью учить и быстро нашла себя как педагог и режиссёр. Вместе со студентами она поставила несколько дипломных спектаклей, среди которых особенно выделялись работы по Булгакову – «Чёрный снег» и «Зойкина квартира».
После семнадцати лет в Щепкинском училище её пригласили преподавать в Школу-студию МХАТ, где она работает до сих пор и считается одним из сильнейших театральных педагогов Москвы.
Но настоящим театральным прорывом стала роль Ольги в «Трёх сёстрах», поставленных Декланом Доннелланом. Эта постановка стала главным событием Чеховского фестиваля 2005 года и объехала полмира. После этого популярность Дмитриевой выросла многократно.
Кино: долгий разгон и внезапный успех
Кино в её жизни появилось в 1993 году – с драмы Дениса Евстигнеева «Лимита». Затем последовало затишье, эпизоды в «Китайском сервизе» и «Брате-2». Несмотря на скромные роли, работа рядом с Янковским и Никоненко стала для неё важнейшим опытом – актёры поддерживали начинающую коллегу даже ночью, приходя на площадку ради коротких сцен.
Переломным стал 2004 год. Дмитриева получила главные роли в фильмах «Полный, вперёд!» и «Прощальное эхо». Затем последовали «Три полуграции», «Такси для ангела», «Психопатка».
Настоящая всенародная известность пришла после мелодрамы «Заза». История любви зрелой женщины и юноши, ровесника её сына, вызвала бурю обсуждений. Дмитриева была настолько органична, что зрители поверили каждому жесту. За эту роль она получила сразу три престижные награды.
Роли, за которые её уважают
В документальном проекте «Екатерина Третья» актриса сыграла Екатерину Фурцеву и призналась, что задача была сложной:
«Никаких оценок, надо, чтобы зритель воспринимал сам. Потому что до сих пор живы люди, которые говорят о ней совершенно противоречивые вещи».
Среди любимых ролей Дмитриева называет бандершу Марусю из сериала «Крик совы». Она настолько вжилась в образ, что потом шутила:
«Настолько в него вжилась, что меня даже Татьяна Догилева не узнала на экране».
Личная жизнь: от студенческого брака до запретной любви
Первым мужем Евгении стал её однокурсник Андрей Кайков – звезда сериала «6 кадров». Эта любовь буквально преобразила актрису – она похудела почти на двадцать килограммов. Молодые жили скромно, брались за любую подработку, гордились первой покупкой – диваном. Но через два года брак распался.
Позже жёлтая пресса приписывала Кайкову отцовство сына Евгении Марка, рождённого в 2011 году. Актриса отреагировала с юмором, написав бывшему мужу сообщение с требованием алиментов.
Настоящий шквал обсуждений вызвали отношения Дмитриевой с Владимиром Киммельманом – её бывшим студентом, который младше на 18 лет. Они познакомились, когда он поступал в «Щепку».
Она вспоминала их первый разговор так:
«Алло, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман…».
Тогда она сразу позвонила подруге и призналась, что голос студента вызвал у неё странные чувства. Отношения долго скрывали. Позже они даже сыграли мать и сына в фильме «Воин.com».
В 2019 году у пары родилась дочь Мария.
Евгения Дмитриева сегодня
В 2025 году актриса продолжает активно работать. Она снялась в криминальной драме «Как приручить лису», в мелодраме «Подруги», играет в театре и преподаёт. Особая гордость – её ученики. Среди них – Юра Борисов, номинированный в начале 2025 года на «Оскар».
Евгения признаётся: раньше ей хотелось играть красивых героинь в мелодрамах, а теперь её тянет к сложным персонажам, в которых можно вложить собственный опыт. И, судя по всему, это только начало нового этапа.