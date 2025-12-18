Брак со звездой «6 кадров», молодой студент, ставший мужем, и позднее рождение ребёнка: все тайны личной жизни Евгении Дмитриевой

18 декабря 2025, 11:31

Евгения Дмитриева (фото: Instagram* @actress.evgenia.dmitrieva)

Евгения Дмитриева – российская актриса театра и кино, выдающийся педагог. 19 декабря ей исполняется 53 года. С какими комплексами она боролась с детства, как жила со звездой сериала «6 кадров» и кто стал её молодым мужем, которому она родила ребёнка почти в 40 лет, – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые комплексы Поступление, которое выглядело как фарс Театр и долгий путь к признанию Кино: долгий разгон и внезапный успех Роли, за которые её уважают Личная жизнь: от студенческого брака до запретной любви Евгения Дмитриева сегодня

Детство и первые комплексы

Поступление, которое выглядело как фарс

Евгения Дмитриева (фото: Instagram* @actress.evgenia.dmitrieva)

«Мы занимались только театром, на тот момент кино в нашей жизни не существовало. Где-то на третьем курсе в институт пришел ассистент с “Мосфильма”, мы смотрели на него с глубочайшим удивлением», – вспоминала студенческие годы Евгения.

Театр и долгий путь к признанию

Кино: долгий разгон и внезапный успех

Евгения Дмитриева (фото: Instagram* @actress.evgenia.dmitrieva)

Роли, за которые её уважают

«Никаких оценок, надо, чтобы зритель воспринимал сам. Потому что до сих пор живы люди, которые говорят о ней совершенно противоречивые вещи».

«Настолько в него вжилась, что меня даже Татьяна Догилева не узнала на экране».

Личная жизнь: от студенческого брака до запретной любви

Владимир Киммельман (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Алло, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман…».

Евгения Дмитриева сегодня