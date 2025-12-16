Связь с Кеосаяном и ребенок с ДЦП: что скрывает бывшая жена Бондарчука Светлана? Мотивы развода и зачем она вышла замуж снова
Светлана Бондарчук — известная российская модель и актриса, а также экс-редактор глянцевого журнала Hello! Она владеет PR-агентством, а в прошлом была женой режиссера Федора Бондарчука. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья БондарчукСветлана (в девичестве Рудская) родилась 17 декабря 1968 года в Москве. Детство прошло в интеллигентной семье на Рождественском бульваре. Когда светской львице было всего три года, ее родители развелись. На смену пришел новый мужчина — отчим Владимир, который стал для нее настоящим папой. Позже она наладила отношения с родным отцом Виталием.
Спорт и внешностьВ детстве знаменитость занималась фехтованием. По ее словам, спорт помог ей стать уверенной и научил быстрой реакции. В 10-11 лет она сделала операцию на ушах, чтобы исправить лопоухость. Секреты о своих переживаниях она доверяла бабушке, они были очень близки.
Путь в модельный бизнесПосле школы Светлана поступила в институт культуры и стала библиотекарем, хотя по специальности не работала. В модельный бизнес ее привела бабушка. Девушка стеснялась своей внешности, считая ноги слишком длинными. Однако на кастинге Burda Moden она преодолела застенчивость и прошла отбор, выиграв главный приз. Работа в модной индустрии помогла ей поверить в себя. Знаменитость путешествовала по миру, участвовала в фотосессиях и показах.
Возвращение к моделингу и телевидениюПосле длительного перерыва москвичка вернулась в модельный бизнес в 2007 году, став лицом косметической марки «Орифлейм». В это время она переключилась на телевидение, участвуя в ток-шоу и работая модным экспертом. Московский свет считает ее обладательницей безупречного вкуса. Позже стала ведущей программ на канале «Домашний», таких как «Модная прививка» и «Одень свою подругу». Она также возглавила жюри шоу «Ты — супермодель» на СТС. Сегодня женщина совмещает творческую деятельность с путешествиями. Она запустила свой YouTube-проект «Света вокруг света».
Издательская деятельностьМодель уже была популярной, когда ей предложили стать главным редактором Hello!. Она занимала этот пост до 2020 года. После двух лет работы в издательском бизнесе решила запустить свой собственный проект. В 2008 году она выпустила журнал Icons, нацеленный на узкую аудиторию. Издание быстро стало популярным среди столичной элиты. Но вскоре экономический спад сказался на спросе, и интерес к роскошному стилю упал. В итоге пришлось закрыть проект из-за снижения интереса со стороны знаменитостей.
КиноБондарчук попробовала себя в роли актрисы. Ее дебют случился в 1989 году с короткометражкой «Сон в летнее утро», где режиссером выступил бывший муж Федор Бондарчук, который окончил ВГИК. Оба сыграли главные роли. В проекте снялись известные личности, такие как оператор Михаил Мукасей и режиссер Тигран Кеосаян. Следующий фильм с участием россиянки появился только через 17 лет. Это была комедия «Жара», продюсером которой снова стал Федор. Светлана сыграла небольшую роль продавца в магазине одежды.
Затем она исполнила главную роль в комедии «Любовь с акцентом». В фильме также снялись известные актеры, такие как Вахтанг Кикабидзе и Надежда Михалкова. Картина вышла в 2012 году и собрала хорошие кассовые сборы. На следующий год женщина приняла участие в короткометражке «Прикосновение», где сыграла маму главной героини.
Личная жизнь Светланы БондарчукСветлана и Федор Бондарчуки встретились, когда ей было 16 лет. Отношения начали развиваться после общения в больнице, где юноша находился с травмой. Несмотря на недовольство родителей девушки, они сбежали и начали совместную жизнь. Парень сделал предложение звезде на съемках видеоклипа, и они прожили вместе более 25 лет, став родителями двоих детей: сына Сергея и дочери Варвары. Сергей стал кинорежиссером и создал свою семью, а Варвара родилась с ДЦП.
Супруги считались идеальной парой, хотя их отношения проходили через испытания, включая публичное признание певицы Лики Стар о романе с Федором. Однако семья осталась вместе и укрепила свои отношения после появления дочери. В 2016 году они объявили о разводе через официальный сайт Hello!, поблагодарив друг друга за совместные годы.
Сейчас модель счастлива в отношениях с Сергеем Харченко, который работает директором проектов в студии дизайна Bestinspace Design Co и является композитором. Их знакомство произошло на дружеском ужине. Первое свидание пара провела на Патриарших прудах. Женщина старше его на шесть лет, но это ее никогда не смущало. Она отмечает, что именно благодаря его смелости и настойчивости они начали встречаться. В августе 2020 года они сыграли свадьбу. В начале 2023 года у пары родился сын, которого назвали Петром.