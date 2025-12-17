Тяжелое детство, выгорание и отказ от материнства: как живет звезда «Женского Стендапа» Зоя Яровицына и почему ушла из юмора?
18 декабря стендап-комику, сценаристке и блогеру Зое Яровицыной исполняется 37 лет. Уроженка Новосибирска, финалистка проекта «Comedy Баттл» и креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на ТНТ известна откровенными монологами, в которых часто затрагивает тему брака и личных переживаний. Однако недавно она заявила, что хочет взять паузу в карьере. О том, как она живет сегодня и почему отказывается от материнства, — в материале «Радио 1».
Биография Зои Яровицыной: детство и семьяЗоя Яровицына родилась 18 декабря 1988 года в Новосибирске. Когда девочке было пять лет, ее родители развелись. Она и ее старший брат остались жить с матерью, которая, по признанию артистки, тяжело переживала распад семьи и со временем начала злоупотреблять алкоголем.
«У меня было бедное детство, я с 12 лет начала подрабатывать: расклеивала объявления, торговала фруктами на рынке, работала кондуктором в автобусе. Если честно, кажется, у меня была другая судьба, от которой я увернулась», — отмечала девушка.Домашняя обстановка была непростой, поэтому Зоя старалась как можно больше времени проводить вне дома. Она углубилась в учебу, много читала и искала спасение в книгах. Уже в школьные годы проявились ее творческие способности. В подростковом возрасте Яровицына приняла участие в конкурсе красоты, где получила титул «Интересный человек».
Когда Зое исполнилось 15 лет, ее матери удалось справиться с зависимостью, и отношения в семье постепенно наладились.
Образование и первые шаги к творчествуВ старших классах Яровицына увлеклась юмором и играла за школьную команду КВН. Однако связывать жизнь с творческой профессией она тогда не планировала. После окончания школы Зоя поступила в Новосибирский медицинский институт, выбрав факультет экономики и управления в здравоохранении.
Обучение она завершила с красным дипломом, но работать по специальности так и не стала. По ее словам, уже тогда она поняла, что выбранная профессия не соответствует ее внутренним интересам и призванию.
Начало карьеры: блог, сценарии и первые выступленияПуть Яровицыной в индустрию развлечений начался во многом благодаря старшему брату, который работал на телевидении и писал сценарии для сериалов и юмористических проектов. До этого Зоя вела личный блог, где с иронией и откровенностью рассказывала о повседневной жизни.
Именно брат первым обратил внимание на то, что ее тексты напоминают стендап-монологи. Со временем с этим согласились и друзья, которые стали убеждать Яровицыну попробовать себя на сцене. Однако сама она долго не решалась выступать перед публикой.
По совету брата Зоя начала с работы за кадром — писала сценарии для развлекательных программ. Ее дебютом стал сюжет для юмористической сценки в проекте Comedy Woman.
Работа сценаристом и выход на сценуПозже Яровицына вошла в авторскую группу сериала «Супергерои». В проекте были задействованы актер Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин и юмористка Яна Глущенко. Несмотря на работу сценаристом, Зоя все же решилась попробовать себя на сцене.
Первое выступление состоялось в Новосибирске в рамках проекта «Открытый микрофон». К тому моменту она кардинально сменила образ, отказавшись от длинных волос в пользу короткой стрижки. Дебютные шутки вызвали неоднозначную реакцию, однако нашлись зрители, которые увидели в ней потенциал и поддержали.
Затем Яровицына приняла участие в Comedy Sibir Style, главным призом которого было попадание в шоу «Comedy Баттл».
Зоя Яровицына в «Comedy Баттл» и признание зрителейВ «Comedy Баттл» Зоя Яровицына стала одним из самых заметных открытий сезона. Ее резкий, жесткий и местами провокационный юмор, редко звучащий из уст женщины, вызвал широкий резонанс. Сергей Светлаков отмечал, что юмористка балансирует на грани допустимого, удерживая внимание зрителей.
Не меньший интерес вызвал и внешний образ артистки. Стилисты проекта подчеркивали ее татуированные руки и андрогинный стиль, создавая образ «своего парня», что сглаживало восприятие традиционно «мужского» юмора.
В результате Яровицына дошла до финала и разделила главный приз в размере 5 млн рублей с Ириной Мягковой. По словам Зои, выигранные деньги она потратила на установку брекетов и выплату ипотеки.
Работа на ТНТ и развитие карьерыПобеда в «Comedy Баттл» открыла перед Яровицыной новые возможности. Она стала регулярно появляться в рубрике «Открытый микрофон» в шоу Stand Up на ТНТ.
В интервью артистка не раз подчеркивала, что профессия стендап-комика требует колоссальных усилий. На подготовку одного короткого выступления могут уходить месяцы, а в финальный вариант попадает не более 15 % написанного материала. Несмотря на сложности, Яровицына отмечала, что работа приносит ей удовольствие и стабильный доход.
В 2021 году она стала участницей хейт-шоу Roast Battle Алексея Щербакова, где соревновалась с Андреем Бебуришвили. Также Яровицына появилась в проекте «50 вопросов» на YouTube-канале Карена Адамяна, где откровенно рассказала о личной жизни и продюсерской работе над «Женским стендапом».
Новые проекты и сольные концертыВ последующие годы Зоя активно участвовала в различных проектах. В 2022 году она стала гостьей шоу Антона Шастуна «Контакты», а также появилась в выпуске «Громкого вопроса», где установила рекорд и передала выигрыш приюту для животных «Лохматые судьбы», с которым сотрудничает на постоянной основе.
Этот же период стал знаковым благодаря первому сольному концерту Яровицыной. Программа получила название «Без мужа» и, вопреки ожиданиям публики, не содержала шуток о супруге артистки.
В 2023 году Зоя сменила имидж, отказавшись от платинового блонда в пользу темного оттенка волос, съездила в отпуск в Шотландию, приняла участие в шоу «Кстати» и подготовила второй сольный концерт, запись которого была запланирована на декабрь.
В ожидании нового сезона «Женского стендапа» поклонники смогли увидеть Яровицыну в проекте «Надкаст». Соведущими комикессы стали Игорь Джабраилов, Саша Ни и Чермен Качмазов. Каждый выпуск был посвящен конкретной проблеме, которую участники обсуждали, делясь личными историями и переживаниями с юмористической подачей. В диалогах также принимали участие приглашенные гости.
Зоя Яровицына и шоу «Женский стендап»18 января 2020 года на телеканале ТНТ состоялась премьера шоу «Женский стендап». Креативными продюсерами проекта выступили Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В программе приняли участие как уже известные зрителям комикессы, так и новые лица.
Создатели отмечали, что значительную часть съемочной группы составляют женщины. После выхода в эфир проект получил в основном положительные отзывы. Зрители и критики отметили смелость тем и разнообразие юмористических форматов, а СМИ сравнили шоу с Comedy Woman, указав на его потенциал стать серьезным конкурентом.
Осенью 2020 года стартовал второй сезон, а в октябре Яровицына и Мягкова стали гостями программы «Вечерний Ургант». В марте 2021 года начался показ третьего сезона, параллельно с которым участницы активно гастролировали по стране, включая концерт в Vegas City Hall.
Личная жизнь и брак Зои ЯровицынойЗоя Яровицына замужем. Свадьба состоялась в Москве в 2016 году. Ее супруг Роман Колесников также связан с юмористической средой, что, по словам комикессы, помогает избегать конфликтов в быту.
Из-за плотных рабочих графиков супруги часто проводят время порознь, однако это не мешает браку. Свободные дни и отпуска пара предпочитает проводить вместе.
Почему Зоя Яровицына не хочет детейЯровицына открыто говорит о своем осознанном отказе от материнства. Она подчеркивает, что не имеет медицинских противопоказаний, однако ее решение связано с психологическими травмами детства. По словам Зои, воспоминания о ранних годах жизни остаются для нее болезненными.
«Думаю, все мое детство повлияло на то, что я не хочу детей. У меня нет классного опыта. Все мое детство через одно место. Для меня детство — плохо. Зачем мне кого-то заставлять страдать? Зачем мне приводить кого-то в этот мир, чтобы он страдал», — отмечает она.Кроме того, артистка называет мир небезопасным местом и сомневается в возможности гарантировать будущему ребенку счастливую жизнь. При этом муж полностью поддерживает ее позицию.
В то же время Яровицына отмечает, что не ставит окончательную точку в этом вопросе. Она допускает возможность усыновления, если почувствует в себе достаточно ресурса, чтобы дать ребенку заботу и стабильность.
Зоя Яровицына сейчас: выгорание и возможный уход из стендапаВ августе 2025 года Зоя Яровицына заявила о вероятном уходе из стендапа. По ее словам, она столкнулась с профессиональным выгоранием. Девушка призналась, что перестала быть довольной своим материалом, а плотный график съемок, рекламы и шоу не оставляет времени на полноценную работу над монологами.
«Когда ты в бесконечной гонке за деньгами и страхом упустить популярность, теряешь время для материала. Ты сам себя убиваешь, потому что нет времени переделывать или додумывать. Я не знаю перерыв это или конец», — заявила она.Она отметила, что 11 лет интенсивной деятельности истощили ее эмоционально и творчески. По ее словам, в случае возвращения на сцену ей потребуется полностью переосмыслить себя как артиста.