Тяжелое детство, выгорание и отказ от материнства: как живет звезда «Женского Стендапа» Зоя Яровицына и почему ушла из юмора?

17 декабря 2025, 16:15

Зоя Яровицына (фото: Instagram* / zoya_zoo)

18 декабря стендап-комику, сценаристке и блогеру Зое Яровицыной исполняется 37 лет. Уроженка Новосибирска, финалистка проекта «Comedy Баттл» и креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на ТНТ известна откровенными монологами, в которых часто затрагивает тему брака и личных переживаний. Однако недавно она заявила, что хочет взять паузу в карьере. О том, как она живет сегодня и почему отказывается от материнства, — в материале «Радио 1».





«У меня было бедное детство, я с 12 лет начала подрабатывать: расклеивала объявления, торговала фруктами на рынке, работала кондуктором в автобусе. Если честно, кажется, у меня была другая судьба, от которой я увернулась», — отмечала девушка.

«Думаю, все мое детство повлияло на то, что я не хочу детей. У меня нет классного опыта. Все мое детство через одно место. Для меня детство — плохо. Зачем мне кого-то заставлять страдать? Зачем мне приводить кого-то в этот мир, чтобы он страдал», — отмечает она.

«Когда ты в бесконечной гонке за деньгами и страхом упустить популярность, теряешь время для материала. Ты сам себя убиваешь, потому что нет времени переделывать или додумывать. Я не знаю перерыв это или конец», — заявила она.