Изменял Лобачевой, женился на молодой актрисе и попал в громкий скандал: как живет фигурист Илья Авербух и почему на его компанию подали в суд?
18 декабря известному фигуристу, хореографу и продюсеру Илье Авербуху исполняется 52 года. В последние месяцы его имя снова оказалось в центре общественного внимания — поводом стали его резонансные высказывания в интервью Ксении Собчак, вызвавшее бурную реакцию в Сети. О том, как складывалась карьера спортсмена, чем он занимается сегодня и что известно о его браке с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год, — в материале «Радио 1».
Биография Ильи Авербуха: детство и семьяИлья Изяславич Авербух родился 18 декабря 1973 года в Москве. Он вырос в интеллигентной семье, где особое внимание уделялось образованию и развитию. Его отец, Изяслав Авербух, работал инженером, а мать, Юлия Бурдо, была микробиологом и педагогом. Такая атмосфера во многом сформировала характер будущего спортсмена.
В 1990 году в семье появился младший сын — Даниил. В дальнейшем он выбрал для себя спортивную карьеру и занялся фехтованием.
Первые шаги Ильи Авербуха в фигурном катанииВ фигурное катание Илью привела мать. Юлия увлекалась этим видом спорта и регулярно смотрела соревнования по телевидению. Когда сыну было пять лет, она отвела его в секцию на стадионе «Авангард». Первый опыт оказался неудачным: тренер не увидел в ребенке перспектив и исключил его из группы.
Однако мать не отказалась от идеи занять Илью фигурным катанием. Спустя год он оказался в другой секции, где специалисты разглядели в нем потенциал и дали возможность продолжить занятия.
Переход в танцы на льду и первые успехиПервыми наставниками Авербуха стали Наталья Дубинская и Жанна Громова. Изначально он занимался одиночным катанием и демонстрировал хорошие результаты. Однако в подростковом возрасте спортсмен резко вырос, что существенно осложнило выполнение прыжков. В результате было принято решение перевести его в танцы на льду.
Партнершей Ильи стала Марина Анисина. Они быстро заявили о себе: в 1990 и 1992 годах пара дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров. Их считали одним из самых перспективных дуэтов, однако совмесная работа оказалась недолгой.
Позже Авербух объяснял расставание постоянными конфликтами, возникавшими по незначительным поводам. Кроме того, важную роль сыграли личные обстоятельства — между Авербухом и фигуристкой Ириной Лобачевой возникли романтические чувства, и они решили продолжить карьеру вместе.
Карьера с Ириной Лобачевой и олимпийские достиженияВ 1992 году Илья Авербух и Ирина Лобачева начали подготовку к Олимпийским играм под руководством Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Через три года спортсмены поженились и вместе с тренерами переехали в США, где продолжили интенсивные тренировки.
На Олимпийских играх в Нагано в 1998 году пара заняла пятое место. Этот результат стал важной вехой, но не определяющим моментом их карьеры.
Серьезное испытание ждало дуэт накануне Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. За полгода до старта Ирина Лобачева получила травму колена, из-за чего спортсмены пропустили все этапы серии Гран-при. Несмотря на это, им удалось восстановиться и завоевать серебряные олимпийские медали. Победу тогда одержали Марина Анисина и Гвендал Пейзера, представлявшие Францию.
За годы совместных выступлений Авербух и Лобачева четырежды становились чемпионами России (1997, 2000, 2001, 2002), выиграли чемпионат мира в 2002 году и чемпионат Европы в 2003 году. После этих достижений Илья Авербух принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру.
Жизнь после большого спортаПосле ухода из спорта Авербух некоторое время работал в журналистике, пробуя себя в роли корреспондента и спортивного комментатора. Однако довольно быстро понял, что хочет реализовать себя в создании собственных ледовых проектов. В 2004 году он представил шоу «Ледовая симфония», которое получило положительные отзывы зрителей и специалистов.
В том же году фигурист основал продюсерскую компанию и поставил ледовый спектакль «Вместе и навсегда» в Москве, собравший около восьми тысяч зрителей.
«Ледниковый период» и телевизионный успехВ 2006 году на Первом канале стартовал проект «Звезды на льду». В нем принимали участие артисты, музыканты и спортсмены. Илья Авербух выступил режиссером, продюсером и хореографом-постановщиком шоу.
Проект оказался успешным и уже в 2007 году был переименован в «Ледниковый период». Под этим названием программа выходила в эфир до 2023 года, всего было показано 16 сезонов. Участники шоу гастролировали по России и странам СНГ, а в 2008 году проект был удостоен телевизионной премии ТЭФИ.
В декабре 2023 года он запустил проект «Народный ледниковый», представленный как аналог популярного телевизионного шоу. Его особенностью стала возможность участия для всех желающих, прошедших отбор. Телевизионная премьера проекта состоялась год спустя.
Ледовые спектакли и работа с фигуристамиПозднее Авербух поставил ледовый мюзикл «Огни большого города», спектакль «Кармен» в сочинском ледовом дворце «Айсберг» и шоу «Ромео и Джульетта», с которым объездил множество городов.
Параллельно он работал хореографом с ведущими фигуристами страны, включая Евгению Медведеву и Юлию Липницкую. В 2018 году Авербух открыл спортивную школу «Путь к успеху».
Скандалы вокруг Ильи АвербухаДолгое время Авербух сохранял репутацию безупречного профессионала и одного из главных продюсеров ледовых шоу в России. Однако в последние годы его имя не раз оказывалось в центре скандалов.
Наиболее громкий репутационный кризис произошел в мае 2025 года после интервью Ксении Собчак. 12 мая фигурист стал гостем ее YouTube-канала, где в течение двух часов говорил о браке с Елизаветой Арзамасовой, воспитании детей, отношениях с бывшей женой и профессиональной деятельности.
Авербух рассказал, что познакомился с Арзамасовой в 2010 году на съемках ледового шоу. Тогда актрисе было 15 лет, а ему — 37. В ходе беседы он охарактеризовал ее как «юную и трепетную», отметив, что эта черта сохранилась у нее и во взрослом возрасте. Когда Собчак заметила, что может быть странно помнить свою супругу ребенком.
«15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было», — возразил он.Многие сразу осудили фигуриста за произнесенную фразу. Позже он признал, что допустил ошибку в формулировке. По его словам, он имел в виду профессиональный опыт, популярность и актерский багаж Арзамасовой, а не что-либо иное. Он также сослался на усталость и болезненную реакцию на многолетнюю критику пары из-за разницы в возрасте.
«Честно, не знаю, почему я сказал именно так. Много раз прокручиваю этот ответ, как это всё возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости», — подчеркнул мужчина.
Судебные разбирательства
Еще один резонансный эпизод произошел в октябре 2024 года. Стало известно, что строительная компания ООО «МС Билдингс» подала в суд на организацию Ильи Авербуха — ООО «ММГ Скейтинг». Истец потребовал взыскать 17 млн рублей, включая 14,1 млн рублей долга за выполненные работы и 3 млн рублей неустойки. Причины неисполнения обязательств публично не раскрывались.
Личная жизнь Ильи Авербуха
Первый брак и развод с Ириной Лобачевой
Первой женой Ильи Авербуха стала его партнерша по льду Ирина Лобачева. Они поженились в 1995 году, а в 2004 году у пары родился сын Мартин. Несмотря на общий путь и ребенка, спустя 12 лет брак распался.
Авербух отказался от раздела имущества, передав его бывшей супруге, и сохранил с ней дружеские отношения. Он продолжал активно участвовать в воспитании сына и оказывал финансовую поддержку. Причиной развода называли постоянную занятость обоих супругов. Авербух был сосредоточен на развитии «Ледникового периода», а Лобачева сделала ставку на тренерскую карьеру.
«Наши отношения с Ириной в какой-то момент зашли в абсолютный тупик. Если дом разрушен внутри, значит, все! Давайте освобождать место для того, с кем будут счастливы. Мы расстались. У каждого началась своя жизнь», — вспоминал спортсмен.Позднее Ирина Лобачева заявляла, что причиной расставания также стала измена. По ее словам, о случившемся она узнала от маленького сына, что стало решающим фактором для развода.
«Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это», — говорила Лобачева.
Отношения с Лизой Арзамасовой
После развода Авербуху приписывали романы с Алисой Гребенщиковой и Валерией Ланской, однако он не комментировал эти слухи. В 2020 году в СМИ появились фотографии фигуриста с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год.
В сентябре 2020 года пара официально подтвердила отношения, а в декабре сыграла свадьбу. В 2021 году у супругов родился сын Лев, а в апреле 2024 года стало известно о второй беременности актрисы. Авербух не скрывает, что задумывается о разнице в возрасте. По его словам, это научило его особенно ценить совместное время и каждый прожитый вместе день.
«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — отмечает Авербух.
Илья Авербух сегодняСегодня Илья Авербух продолжает активно работать в сфере ледовых шоу. Его продюсерская компания реализует масштабные театрализованные проекты с участием ведущих фигуристов страны. В декабре 2023 года в Москве состоялась премьера семейного мюзикла «Корова на льду».
Кроме того, Авербух заявлял о планах создать стационарную ледовую программу в Москве — формат, рассчитанный на постоянную аудиторию. Он также продолжает работать на телевидении в качестве хореографа и комментатора, сотрудничая с действующими спортсменами и оставаясь одной из ключевых фигур российского фигурного катания.