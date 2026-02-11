«Добро пожаловать в мир, малыш»: Юлия Пушман стала мамой во второй раз

11 февраля 2026, 22:58

Юлия Пушман подтвердила рождение второго ребёнка

Юлия Пушман с мужем и сыном (Фото: Telegram / @pushmanjulia)

Блогер Юлия Пушман официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях, опубликовав трогательное сообщение о рождении сына.





Мальчик появился на свет 10 февраля 2026 года. Его вес составил 4 010 граммов, а рост — 55 сантиметров.



