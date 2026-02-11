«Добро пожаловать в мир, малыш»: Юлия Пушман стала мамой во второй раз
Юлия Пушман подтвердила рождение второго ребёнка
Блогер Юлия Пушман официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях, опубликовав трогательное сообщение о рождении сына.
Мальчик появился на свет 10 февраля 2026 года. Его вес составил 4 010 граммов, а рост — 55 сантиметров.
«10.02.2026. Наш сын родился. 4 010 г | 55 см. Добро пожаловать в мир, малыш», — написала Юлия.Напомним, ранее инсайдеры сообщали о пополнении в семье блогера, однако сама Пушман сохраняла интригу и не комментировала информацию. Теперь Юлия лично подтвердила счастливое событие и поделилась первыми подробностями о рождении второго ребёнка.