«Очень больно»: Анна Семенович назвала слитые снимки фейком и предостерегла поклонников

11 февраля 2026, 22:24

Анна Семенович опровергла слухи о пляжных слитых фото

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович прокомментировала распространяющиеся в Сети фотографии, якобы сделанные с ней на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам певицы, снимки не имеют ничего общего с реальностью и являются откровенной фальшивкой.



Артистка заявила, что за распространением этих материалов стоит иноагент Антон Суворкин**, и подчеркнула: подобные вбросы — не что иное, как попытка привлечь внимание за счёт громкого имени.





«Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно. Отвечать и реагировать я уже давно устала. Но последнее видео мерзкого сплетника просто взорвало всю сеть, поэтому решила высказаться, прежде всего чтобы предостеречь вас от фейков и подобных потоков», — написала Семенович.