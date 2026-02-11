«Очень больно»: Анна Семенович назвала слитые снимки фейком и предостерегла поклонников
Анна Семенович опровергла слухи о пляжных слитых фото
Анна Семенович прокомментировала распространяющиеся в Сети фотографии, якобы сделанные с ней на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам певицы, снимки не имеют ничего общего с реальностью и являются откровенной фальшивкой.
Артистка заявила, что за распространением этих материалов стоит иноагент Антон Суворкин**, и подчеркнула: подобные вбросы — не что иное, как попытка привлечь внимание за счёт громкого имени.
«Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно. Отвечать и реагировать я уже давно устала. Но последнее видео мерзкого сплетника просто взорвало всю сеть, поэтому решила высказаться, прежде всего чтобы предостеречь вас от фейков и подобных потоков», — написала Семенович.Певица призвала подписчиков критически относиться к информации из сомнительных источников и не вестись на «жёлтые» сенсации, которые распространяют недоброжелатели.