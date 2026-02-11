«Это подлость вдвойне»: Мария Погребняк вступилась за Анну Семенович

11 февраля 2026, 22:50

Погребняк заявила, что скандальное видео с Семенович является ИИ-фейком

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк высказалась в соцсетях в защиту Анны Семенович на фоне обсуждений скандального пляжного видео, которое активно распространяется в сети.





По словам блогера, кадры, вызвавшие волну критики, не имеют ничего общего с реальностью и являются подделкой.



Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка отметила, что сама ситуация с тайной съёмкой знаменитостей на отдыхе выглядит недопустимо. По её мнению, люди имеют право расслабляться и проводить время на пляже без необходимости соответствовать чьим-то ожиданиям или стандартам.



Отдельно Мария подчеркнула, что вирусный ролик является фейком и был создан с помощью искусственного интеллекта. По её словам, подобные технологии делают ситуацию ещё более опасной.



