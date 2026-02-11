Достижения.рф

«Это подлость вдвойне»: Мария Погребняк вступилась за Анну Семенович

Погребняк заявила, что скандальное видео с Семенович является ИИ-фейком
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк высказалась в соцсетях в защиту Анны Семенович на фоне обсуждений скандального пляжного видео, которое активно распространяется в сети.



По словам блогера, кадры, вызвавшие волну критики, не имеют ничего общего с реальностью и являются подделкой.

Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка отметила, что сама ситуация с тайной съёмкой знаменитостей на отдыхе выглядит недопустимо. По её мнению, люди имеют право расслабляться и проводить время на пляже без необходимости соответствовать чьим-то ожиданиям или стандартам.

Отдельно Мария подчеркнула, что вирусный ролик является фейком и был создан с помощью искусственного интеллекта. По её словам, подобные технологии делают ситуацию ещё более опасной.

«Это подлость вдвойне. Меня пугает, что мы стоим на пороге, где правду можно просто стереть — подделать голос, лицо, целую историю», — возмутилась блогер.


Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0