Отношения с Кридом, борьба с депрессией и неудачный бизнес: как живет дочь Анастасии Заворотнюк Анна и от кого родила сына?
14 января Анне Заворотнюк исполняется 30 лет. Дочь Анастасии Заворотнюк с детства находилась в центре внимания: наследница знаменитой актрисы попробовала себя в кино, на телевидении, в моде и блогинге, пережила тяжелую болезнь матери, затем её смерть и уже сама успела родить. От кого у Анны ребёнок и как она живет после трагедии — в материале «Радио 1».
Биография Анны Заворотнюк: жизнь в США и школа в ЛондонеАнна появилась на свет 14 января 1996 года в семье бизнесмена Дмитрия Стрюкова и актрисы Анастасии Заворотнюк. Первые годы девочка провела в России, а затем семья переехала в США, где супруги занялись продажей недвижимости.
В 2000 году у Анны родился младший брат Майкл, и до 2004 года семья оставалась в Лос-Анджелесе — здесь Анна пошла в школу. По воспоминаниям, в детстве будущая звезда была непоседой: лазала по деревьям, прыгала с тарзанки, а синяки и ссадины стали её визитной карточкой. В подростковом возрасте экспериментировала с внешностью — делала пирсинг, татуировки, кардинально меняла цвет волос и стрижки.
«Красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем переходила в чёрный. Даже не представляю, как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», — говорила она.Девушка рассказывала, что часто меняла свой образ и стиль, при этом мама всегда поддерживала ее в эксперементах с внешностью и не запрещала ей искать себя.
Образование: МГУ, Нью-Йорк и диплом продюсераРазлад между родителями привел к тому, что Анну отправили учиться в Лондон, в престижную частную школу. Там она сдала международный экзамен по английскому и могла продолжить обучение в США, но выбрала МГУ.
Однако на втором курсе девушка оставила университет и улетела в Нью-Йорк, где поступила в Pace University и получила диплом продюсера. Первые месяцы в Америке дались тяжело: даже при хорошем знании языка Анна боялась говорить на парах. Но позже нашла друзей и адаптировалась.
Появление дочери Анастасии Заворотнюк на телевидении и в киноАнна впервые попала в объектив камер еще будучи ребенком — в ситкоме «Моя прекрасная няня», где сыграла маленькую Викторию Прутковскую. В 2012 году она вышла на красную дорожку вместе с матерью на премьеру фильма «Мамы». Тогда в прессе отметили поразительное сходство матери и дочери.
В том же году Заворотнюк-младшая прошла кастинг в качестве телеведущей проекта «Достать звезду». Но сотрудничество не продолжилось: продюсеры делали ставку на сексуальность и эпатаж — формат оказался для Анны слишком прямолинейным.
Знаковым оказался и пятый сезон сериала «Закрытая школа», где Анна сыграла в составе актерского ансамбля с Павлом Прилучным, Агатой Муцениеце и Анной Андрусенко. Этот проект стал ярким эпизодом её творческой биографии.
Мир моды и блогинг: свой бренд и закрытие шоурумаОднако продолжать актерскую карьеру Анна не пожелала — её привлекал мир моды. Она стала активно рекламировать бренды и работать моделью в соцсетях.
В августе 2019 года девушка открыла собственный шоурум и линию одежды. Анастасия Заворотнюк публично поддержала дочь и писала, что гордится её успехами. Но спустя три месяца проект закрыли — сначала Анна вышла из него, затем и магазин прекратил работу.
Личная жизнь Анны Заворотнюк: отношения, слухи и бракВ медиа Анне приписывали роман с музыкантом Егором Кридом. Молодые люди часто появлялись вместе, познакомились на съемках клипа Артема Бизина «Воспоминания губят». Считалось, что Крид был увлечен Заворотнюк, но позже выбрал Нюшу и объяснил, что Анна «слишком молода для серьёзных отношений».
Осенью 2014 года Анна встречалась с Мансуром Джамалдаевым — сыном предпринимателя. Пара путешествовала и жила между странами, однако в 2015-м отношения завершились. Мансур остался жить в Лондоне, а Анна вернулась в Москву.
Весной 2021-го Анна призналась, что несколько лет состоит в отношениях с молодым человеком, с которым познакомилась на учебе в США. Осенью того же года пара обручилась, а уже 2022 году они поженились.
«Мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. Я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надёжное плечо. Может быть, когда-нибудь я смогу уговорить его выставить в соцсеть фотку, и вы увидите, какая мы красивая пара», — говорила Заворотнюк.
Позже журналисты выяснили, что супругом Анны стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Вскоре стало известно и о планах супругов переехать в Дубай.
Болезнь Анастасии Заворотнюк: депрессия и борьбаВ 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна — у актрисы диагностировали опухоль мозга. В тот момент младшей дочери Анастасии, Миле, не было и года.
Анна в публичных комментариях признавалась, что переживает сильный стресс и надеется на выздоровление матери. При этом она категорически отказывалась обсуждать болезнь в СМИ, подчеркивая, что не позволит превратить личную трагедию в шоу.
«Сказать, что у меня стресс — значит не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Я люблю всех и глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдут радость и счастье», — писала Анна.На протяжении нескольких лет Анна поддерживала брата и отчима и сама столкнулась с тяжелыми последствиями переживаний. Позже она рассказала о депрессии, тревоге и панических атаках. Почти год девушка принимала сильные медицинские препараты, что, по её словам, лишь ухудшило состояние. После она проходила терапию у специалистов.
Смерть Анастасии Заворотнюк и жизнь Анны после утраты30 мая 2024 года Анна подтвердила, что её матери не стало. На похоронах рядом с Анной был её муж. После потери матери девушка стала делиться архивными снимками, историями и мистическими эпизодами, связанными с актрисой. Подписчики выражали беспокойство за её состояние: сама Анна говорила, что семья «прошла через ад».
«Семья — это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — отмечала она.
Рождение сына и возвращение в Дубай2 апреля 2025 года Анна стала мамой. У неё родился сын, которого супруги назвали Марселем. Примечательно, что день рождения мальчика почти совпал с днём рождения его знаменитой бабушки — 3 апреля.
После смерти матери Анна вернулась в Россию и много времени проводила в Крекшино вместе с младшей сестрой Милой, её отцом Петром Чернышёвым и бабушкой Валентиной. Однако сейчас она сообщила, что вместе с мужем и сыном возвращается в Дубай, где ранее проживала пара.