13 января 2026, 14:34

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

14 января Анне Заворотнюк исполняется 30 лет. Дочь Анастасии Заворотнюк с детства находилась в центре внимания: наследница знаменитой актрисы попробовала себя в кино, на телевидении, в моде и блогинге, пережила тяжелую болезнь матери, затем её смерть и уже сама успела родить. От кого у Анны ребёнок и как она живет после трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Заворотнюк: жизнь в США и школа в Лондоне Образование: МГУ, Нью-Йорк и диплом продюсера Появление дочери Анастасии Заворотнюк на телевидении и в кино Мир моды и блогинг: свой бренд и закрытие шоурума Личная жизнь Анны Заворотнюк: отношения, слухи и брак Болезнь Анастасии Заворотнюк: депрессия и борьба Смерть Анастасии Заворотнюк и жизнь Анны после утраты Рождение сына и возвращение в Дубай

Биография Анны Заворотнюк: жизнь в США и школа в Лондоне

«Красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем переходила в чёрный. Даже не представляю, как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», — говорила она.

Образование: МГУ, Нью-Йорк и диплом продюсера

Анна Заворотнюк с мамой (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Появление дочери Анастасии Заворотнюк на телевидении и в кино

Мир моды и блогинг: свой бренд и закрытие шоурума

Личная жизнь Анны Заворотнюк: отношения, слухи и брак

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

«Мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. Я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надёжное плечо. Может быть, когда-нибудь я смогу уговорить его выставить в соцсеть фотку, и вы увидите, какая мы красивая пара», — говорила Заворотнюк.

Болезнь Анастасии Заворотнюк: депрессия и борьба

Анасасия Заворотнюк с детьми (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

«Сказать, что у меня стресс — значит не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Я люблю всех и глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдут радость и счастье», — писала Анна.

Смерть Анастасии Заворотнюк и жизнь Анны после утраты

«Семья — это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — отмечала она.

Рождение сына и возвращение в Дубай