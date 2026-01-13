Изменил Старшенбаум с Ходченковой и высказался об отъезде из России: как сегодня живет актер Владимир Яглыч и что его связывает с Украиной?

13 января 2026, 17:29

Владимир Яглыч (фото: Instagram* / yaglych)

14 января российскому актеру Владимиру Яглычу исполняется 43 года. Имя артиста хорошо известно зрителям по картинам «Мы из будущего» и сериалу «Семейный бизнес». В свое время Яглычу удалось покорить одну из самых ярких звезд отечественного кинематографа — Светлану Ходченкову. Почему же союз артистов просуществовал лишь пять лет, как сегодня живет Яглыч и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Яглыча: ранние годы и семья Как Яглыч оказался в театре Звездный прорыв и главные роли Фильмография Владимира Яглыча Личная жизнь Владимира Яглыча Что Яглыча связывает с Украиной Владимир Яглыч сегодня

Биография Владимира Яглыча: ранние годы и семья

«Троечники — самые счастливые, ведь они тратят время и силы только на то, что им действительно интересно. Я был именно таким парнем: если мне что-то не нравилось, я просто этого не делал», — рассказывал артист.

Владимир Яглыч (фото: Instagram* / yaglych)

Как Яглыч оказался в театре

«Я и не хотел становиться актером, мне просто одна девушка очень нравилась, она пошла поступать, а я за ней», — вспоминал артист спустя годы.

«Быть в штате академического театра — большая зависимость, я этого не хочу. К антрепризе в принципе хорошо отношусь, если она качественная. Но кино для меня важней», — отметил он.

Звездный прорыв и главные роли

Владимир Яглыч (фото: Instagram* / yaglych)

Фильмография Владимира Яглыча

2004: «На безымянной высоте»;

2006: «Солдаты 9»;

2008–2010: «Мы из будущего», «Мы из будущего 2»;

2011: «Пять невест»;

2014: «Семейный бизнес»;

2015–2016: «Воин», «Частица Вселенной»;

2017: «Проводник», «Екатерина. Взлёт», «Про любовь. Только для взрослых», «Молодежка», «Ночная смена», «Команда Б»;

2018–2019: «Без меня», «Колл-центр»;

2020: «Один вдох», «Гудбай, Америка!»;

2021: «МУР-МУР»;

2022: «Моя ужасная сестра», «Приплыли»;

2023: «Странный дом», «Ухожу красиво», «Екатерина. Фавориты», «Моя ужасная сестра – 2», «Открытый брак»;

2024: «Конец Славы», «Любви не бывает?», «Совсем ошалели»;

2025: «Беспринципные в Питере», «Ухожу красиво – 2».

Личная жизнь Владимира Яглыча

Владимир Яглыч (фото: Instagram* / yaglych)

«Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно. Сейчас я понимаю, что часто мужчины позволяют себе обратное», — отмечала девушка.

«Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспоминала она.

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч: любовь на площадке и пятилетний брак

«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — прокомментировал актер.

Роман с Оксаной Домниной: внимание прессы и резкий финал

Оксана Домина и Роман Костомаров (фото: Instagram* / romankostomarovkrs)

«Мы вместе не так давно, но кажется, я Оксану знал всю жизнь. Я нуждаюсь в ней, она — во мне, и каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Понятно, что сейчас, как и все влюбленные, мы вместе встречаем закаты и рассветы, но романтика — это не все. Мы друг для друга — поддержка», — говорил Владимир.

«К журналистам всегда относилась тепло — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман. Этот бред длился довольно долго. Все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в Интернете. Но мы с Ромой давным-давно вместе, растим детишек. У Яглыча тоже своя чудесная семья», — говорила позже Оксана.

Жизнь Яглыча с Антониной Паперной: семья, дети и слухи о свадьбе

«Я скажу так. Может, мы давно узаконили наши отношения и просто не говорим», — ответил артист.

Что Яглыча связывает с Украиной

«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — сказал Владимир.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная (фото: Instagram* / yaglych)

«Слежу, как растут внуки. Не видела их уже год — общаемся по телефону. Читаю им украинские сказки. Няня у них из Харькова, тоже читает на украинском. Хоть так наверстываем», — делилась артистка.

Владимир Яглыч сегодня