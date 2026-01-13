Изменил Старшенбаум с Ходченковой и высказался об отъезде из России: как сегодня живет актер Владимир Яглыч и что его связывает с Украиной?
14 января российскому актеру Владимиру Яглычу исполняется 43 года. Имя артиста хорошо известно зрителям по картинам «Мы из будущего» и сериалу «Семейный бизнес». В свое время Яглычу удалось покорить одну из самых ярких звезд отечественного кинематографа — Светлану Ходченкову. Почему же союз артистов просуществовал лишь пять лет, как сегодня живет Яглыч и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Яглыча: ранние годы и семьяБудущий актер появился на свет 14 января 1983 года в Москве, в семье Владимира и Людмилы Яглыч. Отец был военным, мать занималась домом и воспитанием сына. В школе, по словам актера, он учился на «тройки».
«Троечники — самые счастливые, ведь они тратят время и силы только на то, что им действительно интересно. Я был именно таким парнем: если мне что-то не нравилось, я просто этого не делал», — рассказывал артист.Несмотря на слабое здоровье в детстве, занятия баскетболом и боевым самбо укрепили организм и приучили будущего артиста к дисциплине. Интересы же у школьника менялись стремительно: сначала химия, затем юриспруденция — однако ни одна из областей не стала для Яглыча профессией.
Как Яглыч оказался в театреИстория попадания Владимира в мир актерства давно обросла легендами. По одной версии, он подал документы в театральный вуз спонтанно, по другой — за компанию с соседкой, а по самой романтичной — пошел за возлюбленной. Девушка, впрочем, не поступила, тогда как Яглыч прошел в Щукинское училище без вопросов.
«Я и не хотел становиться актером, мне просто одна девушка очень нравилась, она пошла поступать, а я за ней», — вспоминал артист спустя годы.Во время учебы он получил диплом Гильдии режиссеров и преподавателей по пластике за номер «Матрица». После ВУЗа Яглыч некоторое время работал в Московском театре имени Маяковского, сыграв в постановках «Чума на оба ваши дома», «Кони привередливые» и «Приключения Красной Шапочки».
«Быть в штате академического театра — большая зависимость, я этого не хочу. К антрепризе в принципе хорошо отношусь, если она качественная. Но кино для меня важней», — отметил он.
Звездный прорыв и главные ролиПолноценным дебютом на экране стала роль лейтенанта Малютина в проекте «На безымянной высоте». Затем последовали сериалы «Две судьбы», «Не родись красивой», «Солдаты 9», «Смерш». Всенародную популярность Яглычу принес образ Черепа в фантастической драме «Мы из будущего», где скинхед, столкнувшись с суровой реальностью войны, превращается в патриота и, словно подвигом, стирает татуировку со своей руки.
После успеха актер пробовал себя в разных жанрах: от комедий «Пять невест» и «Билет на Vegas» до военных историй и драм. Большую узнаваемость дала роль предпринимателя Ильи Пономарева в комедии «Семейный бизнес». Сам артист отмечал, что ценит проект за полностью отечественный и авторский подход.
В последние годы Яглыч активно снимается в исторических проектах. В 2017 году он сыграл фаворита Екатерины II Григория Потемкина в сериале «Екатерина. Взлет», позже появился в продолжениях и вновь вернулся к роли в 2023 году.
Фильмография Владимира ЯглычаЗа два десятилетия в кадре Владимир Яглыч успел примерить десятки образов — от военных до бизнесменов и фаворитов императрицы:
- 2004: «На безымянной высоте»;
- 2006: «Солдаты 9»;
- 2008–2010: «Мы из будущего», «Мы из будущего 2»;
- 2011: «Пять невест»;
- 2014: «Семейный бизнес»;
- 2015–2016: «Воин», «Частица Вселенной»;
- 2017: «Проводник», «Екатерина. Взлёт», «Про любовь. Только для взрослых», «Молодежка», «Ночная смена», «Команда Б»;
- 2018–2019: «Без меня», «Колл-центр»;
- 2020: «Один вдох», «Гудбай, Америка!»;
- 2021: «МУР-МУР»;
- 2022: «Моя ужасная сестра», «Приплыли»;
- 2023: «Странный дом», «Ухожу красиво», «Екатерина. Фавориты», «Моя ужасная сестра – 2», «Открытый брак»;
- 2024: «Конец Славы», «Любви не бывает?», «Совсем ошалели»;
- 2025: «Беспринципные в Питере», «Ухожу красиво – 2».
Личная жизнь Владимира ЯглычаТема личной жизни Владимира Яглыча годами остается магнитом для поклонников. Еще во время обучения в Щукинском училище статный блондин привлекал к себе повышенное внимание, а романтические истории с его участием становились поводом для обсуждений.
Первой громкой любовной историей Яглыча стал его роман с актрисой Анной Старшенбаум. Пара выглядела гармонично, но отношения закончились болезненно: Анна узнала о связи возлюбленного со Светланой Ходченковой. В программе «Судьба человека» артистка призналась, что это стало для нее тяжелым ударом.
«Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно. Сейчас я понимаю, что часто мужчины позволяют себе обратное», — отмечала девушка.По словам Старшенбаум, Яглыч просто не испытывал к ней глубоких чувств. При этом она подчеркивает, что роман с Владимиром стал яркой страницей в ее жизни.
«Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспоминала она.
Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч: любовь на площадке и пятилетний брак
Со Светланой Ходченковой отношения развивались иначе и куда стабильнее. Молодые артисты познакомились в училище, позже вместе снялись в «Тихом московском дворике» и вновь — в «Карусели». Профессиональное общение переросло в роман, а позже — в брак продолжительностью пять лет.
Однако союз распался. По словам знакомых, у обоих был бурный характер, в связи с чем они часто и громко ссорились. В 2011 году Ходченкова появилась на публике в сопровождении Егора Петришина. Тогда и стало известно, что Ходченкова и Яглыч развелись еще в 2010.
«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — прокомментировал актер.
Роман с Оксаной Домниной: внимание прессы и резкий финал
Яглыч получил известность не только как актер, но и как телеведущий — в частности, благодаря шоу «Артист» и проекту «Ледниковый период». Победа в паре с фигуристкой Оксаной Домниной привела к новой вспышке интереса со стороны СМИ: Домнина переживала кризис с гражданским супругом Романом Костомаровым, с которым растила дочь.
В 2013 году Оксана объявила об уходе от Костомарова. Тогда же появились совместные интервью и выходы в свет с Яглычем.
«Мы вместе не так давно, но кажется, я Оксану знал всю жизнь. Я нуждаюсь в ней, она — во мне, и каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Понятно, что сейчас, как и все влюбленные, мы вместе встречаем закаты и рассветы, но романтика — это не все. Мы друг для друга — поддержка», — говорил Владимир.Однако планы на будущее рассыпались так же стремительно, как и возникли: уже через несколько месяцев пару перестали видеть вместе. Спортсменка в итоге вернулась к Костомарову, вышла за него замуж, обвенчалась и вновь стала матерью.
«К журналистам всегда относилась тепло — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман. Этот бред длился довольно долго. Все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в Интернете. Но мы с Ромой давным-давно вместе, растим детишек. У Яглыча тоже своя чудесная семья», — говорила позже Оксана.
Жизнь Яглыча с Антониной Паперной: семья, дети и слухи о свадьбе
С 2015 года Яглыч встречается с актрисой Антониной Паперной. Пара впервые появилась вместе на премьере фильма «Призрак». В 2017 году родилась дочь Ева, в 2020-м — сын Даниил. Однако журналисты поинтересовались, почему за пять лет Яглыч и Паперная так и не поженились.
«Я скажу так. Может, мы давно узаконили наши отношения и просто не говорим», — ответил артист.
Что Яглыча связывает с УкраинойАктер Владимир Яглыч однажды признался, что в юности мечтал о работе в Голливуде. Однако, проведя некоторое время за границей, артист пришёл к выводу: для реализации этой цели ему пришлось бы полностью переехать из России. Такой вариант Яглыч для себя отверг.
«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — сказал Владимир.Избранница актера Антонина Паперная — дочь украинских артистов Ольги Сумской и Евгения Паперного. В феврале 2023 года Сумская в эфире украинского телевидения рассказывала, что после начала конфликта в 2022 году продолжает общаться с родственниками и поддерживать связь с внуками.
«Слежу, как растут внуки. Не видела их уже год — общаемся по телефону. Читаю им украинские сказки. Няня у них из Харькова, тоже читает на украинском. Хоть так наверстываем», — делилась артистка.
Владимир Яглыч сегодняВладимир продолжает активно сниматься. Весной 2025 года зрители увидели его в драмеди «Беспринципные в Питере» — спин-оффе популярного проекта про Патриаршие пруды. Яглычу достался персонаж по имени Александр, вошедший в основной актерский состав.
Летом на цифровых сервисах вышел второй сезон комедийного экшена «Ухожу красиво», где актер вновь появился в образе Бориса — отчаянного, но неуязвимого борца с преступностью, который пытается перевести жизнь в «мирный режим», устроившись в магазин.