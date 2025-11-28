Бросил беременную невесту накануне свадьбы, женился на дочери звезды КВН и потерял бизнес из-за дронов: как сейчас живёт актёр Эльдар Лебедев?
Эльдар Лебедев — российский актёр театра и кино, известный по ролям в сериалах «Практика», «Шеф», «Экстренный вызов» и многим другим. Его фильмография насчитывает более сорока работ, а творческая деятельность включает не только актёрство, но и педагогическую практику, а также предпринимательство. Почему артист бросил беременную невесту за неделю до свадьбы, как женился на дочери знаменитого юмориста и чем Лебедев занимается сейчас – в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги в творчествеЭльдар Лебедев родился 30 ноября 1985 года в Караганде — крупном промышленном центре Казахской ССР. Родители занимались предпринимательством и были большими поклонниками советского кино, поэтому назвали сына в честь любимого режиссёра Эльдара Рязанова. Воспитанию мальчика уделяли много внимания, стремясь сделать его разносторонней личностью.
Детство Эльдара прошло в детском саду с символичным названием «Уголёк», где впервые проявились его музыкальные и художественные способности. В шесть лет его записали в студию бальных танцев, и этот выбор оказался судьбоносным: он занимался в ней до конца школьных лет. Лебедев становился призёром многочисленных конкурсов и вошёл в тройку лучших танцоров Казахстана.
Помимо танцев он занимался дзюдо и хорошо учился. Эльдар получал образование на театральном отделении Карагандинской школы искусств: утром — общеобразовательные предметы, после обеда — занятия актёрским мастерством. В старших классах он впервые вышел на сцену в образе Чацкого, и с этого момента, по собственным словам, «заболел» театром.
К 15 годам Лебедев твёрдо решил стать актёром. Чтобы иметь возможность поступать в российские театральные вузы, он переехал в башкирский город Учалы, где проживали родственники, и получил аттестат российского образца. После окончания школы в 2002 году Эльдар отправился в Москву и подал документы сразу в четыре ведущих театральных вуза. Удача улыбнулась ему в ВТУ им. Щепкина, где его приняли на курс Юрия и Ольги Соломиных. На протяжении пяти лет Лебедев активно занимался актёрским мастерством и окончил училище в 2007 году с отличием.
Карьера Эльдара Лебедева: от кино до вертолётовПервое появление Эльдара на экране состоялось в 2005 году в эпизоде сериала «Александровский сад», хотя имя актёра тогда не указали в титрах. Настоящим шагом вперёд стала роль Сергея Тюленина в фильме «Последняя исповедь» (2006), новой экранизации «Молодой гвардии». Затем последовали съёмки в проекте «Мёртвое поле» (2006). Частые отсутствия на занятиях могли поставить под угрозу его учёбу, но преподаватели оценили талант молодого актёра и позволили ему завершить образование с красным дипломом.
После выпуска Лебедев решил полностью посвятить себя кино. Его «взрослая» актёрская карьера началась с главной роли в сериале «Экстренный вызов» (2007). В течение следующих лет он воплотил около трёх десятков ярких экранных образов. Среди наиболее заметных — оперативник Михаил Каплевич в сериале «Шеф» (2011–2015), доктор Соколов в медицинской драме «Практика» (2014–2018), роли в картинах «Яблоневый сад» (2011) и «Курортный туман» (2013).
Кроме работы в кино, Эльдар принимал участие в телевизионных развлекательных проектах. В 2013 году он появлялся в программе «Суббота. Вечер. Шоу», а в 2014-м стал педагогом по актёрскому мастерству в проекте «Один в один», где помогал участникам — Вадиму Казаченко, Юлии Началовой, Ираклию Пирцхалаве и другим — готовить сценические перевоплощения.
Помимо творческой деятельности Лебедев пробовал себя в бизнесе. В 2011 году он стал соучредителем студии, специализировавшейся на воздушных съёмках. Для работы использовали вертолёт с системой стабилизации, и одним из первых заказчиков стал «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, который применил полученные кадры в фильме «Выкрутасы». Позже, с распространением дронов, бизнес пришлось закрыть, но этот опыт стал важной частью его профессиональной биографии.
Личная жизнь Эльдара Лебедева: брошенная невеста и дочь звезды КВНВнешность и харизма сделали Эльдара Лебедева популярным среди женщин, однако ярких романтических историй в его жизни было всего две.
Во время учёбы он познакомился с актрисой Анной Поповой. Между ними завязался роман, и молодые люди начали жить вместе. Узнав о беременности, Анна решила сохранить ребёнка, несмотря на сомнения Эльдара, который не был уверен в своей готовности к семейным обязанностям. Он согласился на свадьбу, однако за неделю до церемонии произошла серьёзная ссора, которая привела к расставанию.
Анна родила сына Даниэля, и Лебедев сумел сохранить с ней дружеские отношения. Он активно участвует в жизни ребёнка, а сама Анна построила успешную карьеру, её фильмография насчитывает более 70 работ.
Спустя несколько лет судьба свела Эльдара с его знакомой Лерой Кабановой – выпускницей операторского факультета ВГИКа и дочерью известного юмориста Павла Кабанова, участника «О.С.П.-студии». Их общение началось как дружеское, но постепенно переросло в роман.
В апреле 2016 года они сыграли свадьбу в Праге. Через полгода на свет появилась их дочь Александра. Сын Эльдара от первого брака часто приезжает к ним в гости и отлично ладит с младшей сестрой.