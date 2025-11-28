28 ноября 2025, 10:55

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Эльдар Лебедев — российский актёр театра и кино, известный по ролям в сериалах «Практика», «Шеф», «Экстренный вызов» и многим другим. Его фильмография насчитывает более сорока работ, а творческая деятельность включает не только актёрство, но и педагогическую практику, а также предпринимательство. Почему артист бросил беременную невесту за неделю до свадьбы, как женился на дочери знаменитого юмориста и чем Лебедев занимается сейчас – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые шаги в творчестве Карьера Эльдара Лебедева: от кино до вертолётов Личная жизнь Эльдара Лебедева: брошенная невеста и дочь звезды КВН Эльдар Лебедев сейчас

Детство и первые шаги в творчестве

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)



Карьера Эльдара Лебедева: от кино до вертолётов

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)



Личная жизнь Эльдара Лебедева: брошенная невеста и дочь звезды КВН

Эльдар Лебедев с сыном Даниэлем (фото: Instagram* @eldar_lebedev)



Эльдар Лебедев и Валерия Кабанова (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Эльдар Лебедев сейчас