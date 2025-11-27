27 ноября 2025, 10:36

Всеволод Шиловский (фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Советский и российский актёр и режиссёр Всеволод Шиловский ушёл из жизни 26 ноября. Он десятилетиями хранил традиции русского театра и был создателем собственных сценических миров. За свою долгую жизнь мэтр обзавёлся роскошной недвижимостью, а его покойная супруга с трепетом собирала антиквариат, который сейчас оценивается в миллионы рублей. Кому достанется наследство Шиловского, и кто возьмёт на себя руководство его театром – в материале «Радио 1».





Содержание Последние годы Всеволода Шиловского и театр как смысл жизни Семья и утраты Квартиры, дом-музей и театральное дело Театр после смерти Шиловского Кто получит наследство Шиловского?

Всеволод Шиловский (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

