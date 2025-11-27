Многомиллионный антиквариат, недвижимость в центре Москвы и любимый театр: кому достанется наследство Всеволода Шиловского?
Советский и российский актёр и режиссёр Всеволод Шиловский ушёл из жизни 26 ноября. Он десятилетиями хранил традиции русского театра и был создателем собственных сценических миров. За свою долгую жизнь мэтр обзавёлся роскошной недвижимостью, а его покойная супруга с трепетом собирала антиквариат, который сейчас оценивается в миллионы рублей. Кому достанется наследство Шиловского, и кто возьмёт на себя руководство его театром – в материале «Радио 1».
Последние годы Всеволода Шиловского и театр как смысл жизни
В последние годы Шиловский буквально обрёл «крылья». Он исполнил свою давнюю мечту и открыл собственный театр-студию. Режиссёр признавался, что не может жить без своего детища, и действительно работал там до последнего. Несмотря на болезни, он продолжал выходить на сцену и поддерживать любимых учеников.
Весной 2025 года режиссёр потерял жену Наталью Цехановскую. Эта утрата стала для него тяжелейшим ударом – он долго скрывал её смерть и крайне тяжело переживал одиночество. В апреле врачи поставили 87-летнему Шиловскому диагноз «рак», и, несмотря на лечение, он смог продержаться лишь полгода.
Коллеги вспоминали его как человека большой школы и большого сердца. Дмитрий Певцов отметил, что Шиловский трудился до последнего. А Станислав Садальский добавил, что труппа театра буквально ухаживала за ним и поддерживала как могла.
Семья и утраты
Личная жизнь Шиловского была непростой. Старший сын от второго брака, сценарист Илья, умер в 2021 году от остановки сердца. Внучка Аглая пошла по его стопам и стала актрисой и телеведущей, но сам дед жёстко выступал против кумовства и никогда не брал её в свой театр.
С Натальей Цехановской, третьей супругой, он обрёл долгожданное семейное счастье. Их сын Павел построил карьеру в США, а также подарил Шиловскому двух внуков — Дарью и Михаила. Уход Натальи в начале 2025 года стал тем ударом, от которого артист так и не смог оправиться.
Квартиры, дом-музей и театральное дело
За свою жизнь Шиловский сменил несколько мест жительства — от общежития школы-студии МХАТ до дома на берегу Яузы, знакомого зрителям по фильму «Верные друзья». Позже он жил в просторных московских квартирах — в Останкине и недалеко от театра Армии.
Особое место среди имущества занимает трёхкомнатная квартира на Селезнёвской улице, которая оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Это был настоящий дом-музей, созданный вместе с Натальей. Она обожала антиквариат, собирала старинную мебель, картины и произведения искусства — теперь эти вещи стоят миллионы. Шиловский с гордостью показывал дом гостям, рассказывая, например, об огромном раздвижном столе, который превращал квартиру в пространство для больших встреч.
Любимым местом он называл спальню — «келью», где хранил подарки от друзей и коллег: рисунок актёра Юрия Богатырёва, книгу от Пьера Кардена, сувениры от Николая Караченцова, Георгия Жжёнова и других артистов.
Театр после смерти Шиловского
После ухода режиссёра неизбежно встал вопрос о будущем его театра-студии. Проект требовал постоянных усилий, финансов и личного участия, и пока никто не может сказать, кто возьмёт на себя эту работу. Сам Шиловский ещё за несколько месяцев до смерти говорил: «Я без своего театра уже не могу».
Коллеги отмечают, что он создал не просто театр, а маленький «дом МХАТовской школы», с учениками, которыми искренне гордился.
Кто получит наследство Шиловского?
Как пояснил юрист Евгений Колоколов, имущество может перейти наследникам по завещанию, если оно было составлено. Если же его нет, всё будет распределяться по закону между наследниками первой очереди — детьми, супругами и родителями.
После смерти Шиловского прямыми наследниками остаются его сын Павел и внучка Аглая — дочь покойного Ильи. Внуки Михаил и Дарья также подпадают под круг возможных наследников при определённых условиях закона. Речь идёт как о театре-студии, так и о недвижимости, включая знаменитую квартиру-музей на Селезнёвской.
Режиссёр оставил после себя не только имущество, но и творческое наследие — сцены, спектакли и роли, которые будут жить и дальше, напоминая о человеке, для которого театр стал делом всей жизни.