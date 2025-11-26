«Она очень своеобразная»: Цыганов, Снигирь и Ярмольник выступили в суде по делу Аглаи Тарасовой. Подробности заседания

26 ноября 2025, 16:30

Аглая Тарасова (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Очередное заседание суда по делу актрисы Аглаи Тарасовой, которая пыталась провезти в Россию запрещённое наркотическое вещество, прошло в среду, 26 ноября. Поддержать звезду сериала «Интерны» и дать показания пришли её коллеги Евгений Цыганов с супругой Юлией Снигирь и Леонид Ярмольник. Что грозит актрисе и какую правду о ней раскрыли приглашённые свидетели – в материале «Радио 1».





Содержание Задержание Тарасовой: наркотики, обвинение, суды Евгений Цыганов и Юлия Снигирь заступились за Тарасову Леонид Ярмольник о Тарасовой Чем известна Аглая Тарасова

Задержание Тарасовой: наркотики, обвинение, суды

Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт (фото: Instagram* @aglayatarasova)

«Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь», – заявила Тарасова.

«Я не знала точный состав. Предполагала, что там могут быть незначительные каннабиноидные элементы. В Израиле такие вещества разрешены. Я нарушила закон и глубоко сожалею», — подчеркнула актриса.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь заступились за Тарасову

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (фото: Telegram @yuliasnigir)

«Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. Может, мы не самые близкие друзья, но на съёмочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был», — подчеркнул актёр.

«Сейчас у Аглаи расцвет карьеры и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвется. Аглаей интересуются и международные проекты, её рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса. Я не замечала её за пристрастием к веществам, или за дурными поступками», — сказала Снигирь.

Леонид Ярмольник о Тарасовой

«Она очень своеобразная и оригинальная, не похожа на других», – заявил Ярмольник, выступая в суде по делу Аглаи Тарасовой.

Леонид Ярмольник (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Чем известна Аглая Тарасова