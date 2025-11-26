«Она очень своеобразная»: Цыганов, Снигирь и Ярмольник выступили в суде по делу Аглаи Тарасовой. Подробности заседания
Очередное заседание суда по делу актрисы Аглаи Тарасовой, которая пыталась провезти в Россию запрещённое наркотическое вещество, прошло в среду, 26 ноября. Поддержать звезду сериала «Интерны» и дать показания пришли её коллеги Евгений Цыганов с супругой Юлией Снигирь и Леонид Ярмольник. Что грозит актрисе и какую правду о ней раскрыли приглашённые свидетели – в материале «Радио 1».
Задержание Тарасовой: наркотики, обвинение, суды
Российскую актрису Аглаю Тарасову, известную по ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп-2», задержали в столичном аэропорту «Домодедово» по прилёту из Израиля 28 августа. В её багаже обнаружили вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следственный комитет возбудил в отношении артистки уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ, их прекурсоров или аналогов. По ней Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.
В ходе судебного заседания, которое состоялось 5 ноября, Тарасова признала вину, хотя изначально утверждала, что якобы не знала о содержимом электронного курительного устройства. После она заявила, что везла масло для болеющих 84-летней бабушки и 85-летнего дедушки, которые находятся у неё на иждивении. Тогда же она просила не отправлять её под домашний арест, а выбрать в качестве меры пресечения запрет определённых действий.
В суде Тарасову сопровождала её мать, актриса Ксения Раппопорт. В ходе заседания она активно поддерживала дочь и подмигивала ей.
«Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь», – заявила Тарасова.
В итоге, ей действительно назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Так, ей нельзя покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб. При этом, по указанной статье УК РФ ей может грозить до семи лет лишения свободы.
26 ноября состоялось очередное заседание, на котором появились свидетели обвинения. Сторона защиты требовала, чтобы судебный процесс проходил в закрытом режиме, однако судья Оксана Кобозаева отклонила это ходатайство.
На судебном заседании в среду Аглая Тарасова вновь заявила, что не знала о точном составе жидкости для вейпа и выразила сожаление о произошедшем.
«Я не знала точный состав. Предполагала, что там могут быть незначительные каннабиноидные элементы. В Израиле такие вещества разрешены. Я нарушила закон и глубоко сожалею», — подчеркнула актриса.
Также она призналась, что три месяца под запретом определённых действий стали для неё очень тяжёлым уроком. И добавила, что недавно сделала пожертвование в фонд, занимающийся борьбой с наркотической зависимостью у детей.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь заступились за Тарасову
В суде в поддержку Аглаи Тарасовой выступили её коллеги Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. По словам актёров, опыт совместной работы позволяет им охарактеризовать Тарасову как дисциплинированного, отзывчивого и, что особенно подчёркивалось, полностью трезвого человека.
Цыганов отметил, что никогда не видел Аглаю в неадекватном состоянии:
«Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. Может, мы не самые близкие друзья, но на съёмочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был», — подчеркнул актёр.
Юлия Снигирь, в свою очередь, выразила обеспокоенность возможными последствиями для карьерного будущего Тарасовой.
«Сейчас у Аглаи расцвет карьеры и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвется. Аглаей интересуются и международные проекты, её рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса. Я не замечала её за пристрастием к веществам, или за дурными поступками», — сказала Снигирь.
Леонид Ярмольник о Тарасовой
«Она очень своеобразная и оригинальная, не похожа на других», – заявил Ярмольник, выступая в суде по делу Аглаи Тарасовой.
Его показания, как и слова других приглашённых свидетелей, касались личных и профессиональных качеств актрисы.
Чем известна Аглая Тарасова
Тарасовой сейчас 31 год. Свой путь в кино она начала с небольших работ: дебютировала в короткометражке «Конфетки» (2010), а спустя два года появилась в эпизодической роли в сериале «После школы».
Настоящим прорывом для актрисы стало участие в популярном проекте «Интерны» — в 2014 году она сыграла Софью Калинину и сразу привлекла внимание зрителей и режиссёров. Затем последовала яркая работа в фильме «Лёд» (2018), где Тарасова воплотила образ Надежды Лапшиной. Именно эта роль принесла ей престижную премию «Золотой орёл» как лучшей актрисе.
В дальнейшем она продолжила активно сниматься, появившись в «Лёд-2», «Холоп-2» и ряде других проектов, закрепив за собой статус востребованной звезды нового поколения.
Став успешной, актриса обзавелась собственным жильём в престижном районе столицы. В 2022 году она приобрела квартиру на Малой Никитской, недалеко от Патриарших прудов. Недвижимость оформила в ипотеку на 30 лет, а её рыночная стоимость оценивается примерно в 100 миллионов рублей.