29 ноября 2026, 16:50

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Эльдар Лебедев — российский актёр театра и кино, известный по ролям в сериалах «Практика», «Шеф», «Экстренный вызов» и многим другим. Его фильмография насчитывает более сорока работ, а творческая деятельность включает не только актёрство, но и педагогическую практику, а также предпринимательство. Почему артист бросил беременную невесту за неделю до свадьбы, как женился на дочери знаменитого юмориста и чем Лебедев занимается сейчас – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые шаги в творчестве Карьера Эльдара Лебедева: от кино до вертолётов Личная жизнь Эльдара Лебедева: брошенная невеста и дочь звезды КВН Эльдар Лебедев сейчас



Детство и первые шаги в творчестве

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Карьера Эльдара Лебедева: от кино до вертолётов

Эльдар Лебедев (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Личная жизнь Эльдара Лебедева: брошенная невеста и дочь звезды КВН

Эльдар Лебедев с сыном Даниэлем (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Эльдар Лебедев и Валерия Кабанова (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

Эльдар Лебедев сейчас

Эльдар Лебедев с дочерью Александрой (фото: Instagram* @eldar_lebedev)

В кино актер тоже остается востребованным: в 2025 году вышел седьмой сезон «Шефа» — «Шеф. Призраки прошлого», где Лебедев вновь вернулся к полюбившемуся зрителям образу Каплевича. В 2026 году с участием актера в производстве находятся проекты «Тайный знак. Часть 2», «Тайный знак. Часть 3» и «Шеф-8».

