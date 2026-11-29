«Крепилась-крепилась и свалилась»: Ольга Орлова пожаловалась на резкое ухудшение здоровья
Ольга Орлова рассказала о гипертоническом кризе и сильной ломоте во всем теле
49-летняя Ольга Орлова сообщила подписчикам о серьезном недомогании. Экс-солистка группы «Блестящие» вышла на связь из дома и рассказала, что после нескольких дней попыток справиться с плохим самочувствием ей все-таки пришлось остаться дома.
По словам телеведущей, два дня назад у нее впервые в жизни произошел гипертонический криз. А минувшей ночью состояние осложнилось сильной ломотой во всем теле, с которой Ольга также прежде не сталкивалась.
«Крепилась-крепилась и свалилась. Два дня назад — гипертонический криз (на ровном месте, впервые в жизни). А ночью уже ломота по всему телу… (Тоже такого не было никогда)», — написала артистка в личном блоге.В середине ноября Орлова отметила 49-летие в Дубае. Праздник прошел в ресторане, а снимками с торжества телеведущая делилась в соцсетях. Тогда она с юмором рассуждала о возрасте, отмечая, что с годами ее характер становится хуже, зато самооценка только крепнет.