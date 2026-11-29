29 ноября 2026, 14:32

Келли Осборн раскрыла причину расставания с музыкантом Сидом Уилсоном

Келли Осборн (Фото: Instagram* / @kellyosbourne)

Келли Осборн впервые высказалась о расставании с женихом — 49-летним музыкантом Сидом Уилсоном, бывшим участником группы Slipknot. Об этом сообщает Just Jared.





42-летняя телезвезда призналась, что захотела завершить отношения, поскольку больше не считала их здоровыми. Дочь покойного рок-музыканта Оззи Осборна предпочла не объяснять, что именно привело к такому решению.





«Я решила, что отношения, в которых я находилась, были нездоровыми», — заявила Келли, отказавшись раскрывать дополнительные подробности личной жизни.