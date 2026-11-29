«Отношения были нездоровыми»: Келли Осборн впервые объяснила разрыв помолвки
Келли Осборн раскрыла причину расставания с музыкантом Сидом Уилсоном
Келли Осборн впервые высказалась о расставании с женихом — 49-летним музыкантом Сидом Уилсоном, бывшим участником группы Slipknot. Об этом сообщает Just Jared.
42-летняя телезвезда призналась, что захотела завершить отношения, поскольку больше не считала их здоровыми. Дочь покойного рок-музыканта Оззи Осборна предпочла не объяснять, что именно привело к такому решению.
«Я решила, что отношения, в которых я находилась, были нездоровыми», — заявила Келли, отказавшись раскрывать дополнительные подробности личной жизни.Келли и Сид были знакомы более 25 лет, однако романтические отношения между ними начались только в январе 2022 года. В ноябре того же года у пары родился сын, которого назвали Сидни.
В июле 2025 года Уилсон сделал возлюбленной предложение руки и сердца за кулисами финального концерта Black Sabbath. Однако спустя восемь месяцев после помолвки пара рассталась — разрыв произошел в марте 2026 года.