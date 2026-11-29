29 ноября 2026, 15:20

Актёр Сергей Безруков удивил зрителей неожиданным жестом во время спектакля

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

В Сети активно обсуждают необычный эпизод с участием Сергея Безрукова во время одного из его спектаклей. После того как ранее зрители обратили внимание на спорное изображение интимного действия на сцене, актер решил выйти за пределы привычного сценического пространства — и спустился в зрительный зал.