Поцелуй руки прямо в зале: поведение Безрукова на сцене вызвало споры в Сети
В Сети активно обсуждают необычный эпизод с участием Сергея Безрукова во время одного из его спектаклей. После того как ранее зрители обратили внимание на спорное изображение интимного действия на сцене, актер решил выйти за пределы привычного сценического пространства — и спустился в зрительный зал.
Вирусным стало видео, на котором Безруков подходит к одной из зрительниц и целует ей руку. Неожиданный жест вызвал неоднозначную реакцию пользователей: одни сочли поведение артиста слишком провокационным и неуместным для театра, другие, напротив, оценили его актерскую отдачу.
В комментариях разгорелось обсуждение. Некоторые зрители выразили недовольство происходящим, а другие заинтересовались, где лучше покупать билеты, чтобы оказаться рядом с артистом и увидеть подобный эпизод вживую.
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