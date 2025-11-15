Бросил дочь, спаивал жену и попался с наркотиками: как живет актер Евгений Ткачук
Евгений Ткачук — один из самых ярких российских актеров, известный многим благодаря сериалу «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Последний год омрачил биографию артиста неприятными событиями: сначала его задержали в аэропорту с наркотиками, а затем стало известно о проблемах с алкоголем. Подробности о скандальной жизни звезды — в материале «Радио 1».
Биография
Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде, столице Туркменистана. Его родители не были связаны с актёрской профессией, но театр всегда играл важную роль в их жизни. Неудивительно, что уже в шесть лет Женя впервые вышел на сцену. Мать Ткачука, мечтавшая о карьере актрисы, пыталась поступить в театральный институт в Москве, но её попытки не увенчались успехом.
Евгений вырос за кулисами театра. Когда в Ашхабаде начались неспокойные времена, семья перебралась в Сызрань. Там юный Ткачук начал совмещать учёбу с работой в драматическом театре.
Он также основал театральный кружок. Все эти события неизбежно привели его к решению поступить в театральный вуз в Москве. Несмотря на то что ни один институт не хотел принимать Евгения, в конце концов, ему удалось поступить в ГИТИС.
«В школьном театре, который я организовал, я успел поставить одну пьесу, которую сам же написал. Она была посвящена дворцовым переворотам. Мальчишкам нравилось драться на мечах и выполнять различные трюки с переворотами. И даже когда я уже уехал в Москву, они еще год играли этот спектакль. И деньги зарабатывали. Я как-то приехал домой на каникулы, а завуч, которая этим спектаклем занималась после меня, вручила мне эти деньги со словами: "Женя, это тебе на Москву!"» — делился артист в одном из интервью.
Карьера
Молодой актёр быстро получил роль, которая сделала его знаменитым. Евгений сыграл в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Артисту удалось очень убедительно изобразить легендарного короля воров. Даже представители одесской общественности, которые имели возможность лично общаться с Япончиком, высоко оценили актёрский талант Ткачука.
«Вся идеология Мишки Япончика заключалась в том, что с людьми нужно разговаривать, но не обижать их. При этом и Мишку обижать нельзя! А если кто его обидит, будет обижен им — тут начинаются уже чисто человеческие взаимоотношения. Он забирал деньги лишь у тех, кто, как говорится, с жиру бесился. Считал, что во всем, в том числе и в трате средств, должна быть норма. Он ее сам и устанавливал. В этой истории мне больше всего нравится человеческая позиция Япончика: он умел жить и делал это красиво, как все одесситы», — вспоминал артист.
Затем Евгений получил множество предложений о съёмках, среди которых были роли в «Зимнем пути», фильме и сериале «Бесы». Однако, когда ему предложили сыграть Григория Мелехова в сериале «Тихий Дон», он выразил желание отказаться и предложил рассмотреть других кандидатов на эту роль.
«Я даже говорил режиссеру: "Вы уверены, что я с этим справлюсь? Может быть, поищете другого Мелехова?" Он ответил: "Не выкаблучивайся, иди читай, учи, готовься и скачи!"» — рассказывал Евгений.
После «Перевала Дятлова» и фильма «Дышите свободно» Сергея Бодрова вышел байопик «Король и Шут», рассказывающий о жизни Михаила Горшенёва. Сериал получил высокие оценки зрителей, а Ткачук блестяще исполнил роль Шута.
Актёр признался, что старается избегать отрицательных персонажей и соглашается играть только тех героев, которые ему симпатичны. Он также выразил желание сыграть Ричарда III, одного из самых отрицательных персонажей в истории.
Личная жизнь
Впервые Ткачук женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала однокурсница по имени Елена Махова (в некоторых источниках фигурирует как Лабутина). Спустя короткое время у пары родилась дочь Катя, но радость материнства продлилась лишь два месяца. Родители не справились с уходом за младенцем и отправили девочку на воспитание к бабушке и дедушке Елены. Вскоре после этого их брак распался. Актёр открыто говорил о причинах развода.
«Жизнь с Леной напоминала сумрак. Родилась дочь Катя. Ее решили перевести в Новокузнецк. Я потерял с ней связь. Именно там из младенца она превращалась в ребенка. У меня были мысли забрать ее, но я понимал, что лучше ей от этого не будет. Ее отцом был, можно сказать, дедушка. Я не смог на тот момент ей ничего дать. Так нас и развела судьба... Количество ссор и агрессии зашкаливало. Смысла находиться вместе не было. Это нужно было сделать - иначе дошло бы все до поножовщины. Момент актерского первенства убивал нашу семью. Находиться вместе было невозможно», — пояснил он.
В какой-то момент Евгений начал проводить много времени в интернете. Слово за слово, и вскоре его подруга по переписке стала для него очень близким человеком. Однако расстояние между их городами оставалось непреодолимым.
Марта Сорокина, студентка журфака, увлеклась сериалом про Япончика. Вскоре она поняла, что влюбилась в актёра, исполняющего главную роль. В её голове созрел хитрый план: она написала Евгению в соцсетях, представившись журналистом и выразив желание взять у него интервью. Артисту это польстило, и беседа продолжилась.
«Мы переписывались как будто в параллельной реальности, а потом возвращались в жизнь — Женя в Москве, а я в своем родном Санкт-Петербурге. Мы не форсировали события, не созванивались, не пытались ускорить встречу, просто когда я нуждалась в душевном разговоре, со стопроцентной уверенностью, что собеседник меня поймет, писала Жене», — вспоминала Марта.
Женя и Марта общались в интернете почти полтора года, но их первая встреча в реальной жизни оказалась неожиданной и не оправдала ожиданий. Актёр приехал в Петербург по работе и внезапно предложил встретиться. Марта накануне обгорела в солярии и выглядела красной, а Евгений был в пути и попросил взять с собой зубную щётку. В общем, оба были далеки от идеала. К тому же, по фотографиям было видно, что Марта значительно выше Жени, чей рост составляет всего 170 см.
«Несмотря на неоправданные ожидания, на встрече нас довольно быстро накрыло понимание, что эти отношения надолго. Одним словом, пришлось мириться с тем, что есть», — говорила девушка.
Роман между журналисткой и актёром привёл к беременности и последующему браку, однако свадьба не состоялась из-за плохого самочувствия невесты. Вместо этого торжество прошло позже, когда пара решила венчаться.
Семейная жизнь началась совсем непросто. Евгений часто находился в разъездах, а Марта самостоятельно воспитывала дочь Еву. Сближение супругов произошло благодаря их совместному проекту — театру «ВелесО».
Спустя девять лет после рождения Евы в семье появилась ещё одна девочка — Глаша.
Алкогольная зависимость актера
Внешне казалось, что в семье царит гармония, но это было не так. По словам Марты, ей приходится многое терпеть в отношениях ради сохранения брака. Например, Евгений Ткачук может позволить себе оскорбления в адрес жены.
«Я увидела человека, которому нужна помощь. Сейчас я могу говорить об этом легко, а тогда не понимала, зачем сижу с ним, зачем отвожу в гостиницу, почему укладываю спать, несмотря на то, что он кричал на меня: "Уйди от меня, старуха!". Я протянула Жене руку помощи. Мне кажется, ему нужен был проводник, близкий человек, с которым можно решить все вопросы», — разоткровенничалась Сорокина на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».
В отношениях пары возникла ещё одна серьёзная проблема — алкогольная зависимость. Сначала пагубное пристрастие захватило только актёра, но вскоре к нему присоединилась и его жена. Сам Ткачук позже признал, что начал подстрекать Марту к употреблению спиртного.
Скандал с наркотиками
Осенью 2024 года Евгений Ткачук планировал поездку из Петербурга в Грузию, которая так и не состоялась. В его багаже нашли курительную трубку и свёрток с неизвестным веществом.
После тщательной проверки выяснилось, что в багаже артиста находилась марихуана. В результате на Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела: по статье о контрабанде и хранению наркотических средств. Актёра отпустили под подписку о невыезде, что позволило ему продолжить свою профессиональную деятельность.
Евгений Ткачук сегодня
В этом году Андрей Кончаловский представил свой кинороман «Хроники русской революции», где роль Ленина исполнил Евгений Ткачук. В декабре ожидается выход комедии «Волчок» с участием артиста.
Евгения можно увидеть на театральной сцене. Он участвует в постановках «Макбет» и «Комната Адлера», которые проходят в Москве.