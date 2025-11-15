Бросил дочь, спаивал жену и попался с наркотиками: как живет актер Евгений Ткачук

15 ноября 2025, 17:12

Евгений Ткачук (Фото: Инстаграм* @hudruktkachuk)

Евгений Ткачук — один из самых ярких российских актеров, известный многим благодаря сериалу «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Последний год омрачил биографию артиста неприятными событиями: сначала его задержали в аэропорту с наркотиками, а затем стало известно о проблемах с алкоголем. Подробности о скандальной жизни звезды — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Карьера Личная жизнь Алкогольная зависимость актера Скандал с наркотиками Евгений Ткачук сегодня

Биография

«В школьном театре, который я организовал, я успел поставить одну пьесу, которую сам же написал. Она была посвящена дворцовым переворотам. Мальчишкам нравилось драться на мечах и выполнять различные трюки с переворотами. И даже когда я уже уехал в Москву, они еще год играли этот спектакль. И деньги зарабатывали. Я как-то приехал домой на каникулы, а завуч, которая этим спектаклем занималась после меня, вручила мне эти деньги со словами: "Женя, это тебе на Москву!"» — делился артист в одном из интервью.

Карьера

«Вся идеология Мишки Япончика заключалась в том, что с людьми нужно разговаривать, но не обижать их. При этом и Мишку обижать нельзя! А если кто его обидит, будет обижен им — тут начинаются уже чисто человеческие взаимоотношения. Он забирал деньги лишь у тех, кто, как говорится, с жиру бесился. Считал, что во всем, в том числе и в трате средств, должна быть норма. Он ее сам и устанавливал. В этой истории мне больше всего нравится человеческая позиция Япончика: он умел жить и делал это красиво, как все одесситы», — вспоминал артист.

Евгений Ткачук (Фото: кадр из сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика»)

«Я даже говорил режиссеру: "Вы уверены, что я с этим справлюсь? Может быть, поищете другого Мелехова?" Он ответил: "Не выкаблучивайся, иди читай, учи, готовься и скачи!"» — рассказывал Евгений.

Личная жизнь

«Жизнь с Леной напоминала сумрак. Родилась дочь Катя. Ее решили перевести в Новокузнецк. Я потерял с ней связь. Именно там из младенца она превращалась в ребенка. У меня были мысли забрать ее, но я понимал, что лучше ей от этого не будет. Ее отцом был, можно сказать, дедушка. Я не смог на тот момент ей ничего дать. Так нас и развела судьба... Количество ссор и агрессии зашкаливало. Смысла находиться вместе не было. Это нужно было сделать - иначе дошло бы все до поножовщины. Момент актерского первенства убивал нашу семью. Находиться вместе было невозможно», — пояснил он.

«Мы переписывались как будто в параллельной реальности, а потом возвращались в жизнь — Женя в Москве, а я в своем родном Санкт-Петербурге. Мы не форсировали события, не созванивались, не пытались ускорить встречу, просто когда я нуждалась в душевном разговоре, со стопроцентной уверенностью, что собеседник меня поймет, писала Жене», — вспоминала Марта.

Евгений Ткачук с женой (Фото: Инстаграм* @hudruktkachuk)

«Несмотря на неоправданные ожидания, на встрече нас довольно быстро накрыло понимание, что эти отношения надолго. Одним словом, пришлось мириться с тем, что есть», — говорила девушка.

Евгений Ткачук с дочерью (Фото: Инстаграм* @hudruktkachuk)



Алкогольная зависимость актера

«Я увидела человека, которому нужна помощь. Сейчас я могу говорить об этом легко, а тогда не понимала, зачем сижу с ним, зачем отвожу в гостиницу, почему укладываю спать, несмотря на то, что он кричал на меня: "Уйди от меня, старуха!". Я протянула Жене руку помощи. Мне кажется, ему нужен был проводник, близкий человек, с которым можно решить все вопросы», — разоткровенничалась Сорокина на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Скандал с наркотиками

Евгений Ткачук сегодня