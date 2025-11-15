15 ноября 2025, 12:11

Игорь Корнелюк (Фото:Telegram @ikorneluk)

Игорь Корнелюк — композитор и певец, чьи хиты стали саундтреком для целой эпохи. 16 ноября артисту исполняется 63 года. В последние годы он оставил концертную деятельность, проблемы со здоровьем не позволяют артисту гастролировать в прежнем ритме. О том, как сейчас живет исполнитель хитов «Билет на балет» и «Город которого нет», читайте в материале «Радио 1».





Биография артиста

Игорь Корнелюк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Личная жизнь

Игорь и Марина Корнелюк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Стипендии на жизнь не хватало. Я брал деньги в долг и записывал песни. Дома появлялся нечасто, но Марина ко всему относилась с пониманием», — цитирует артиста m.5-tv.ru.

«Мне хотелось новых впечатлений, эмоций. Марина у меня умница. Ко всему адекватно относилась и скандалов не устраивала. Да и не всё правда, что обо мне судачат люди. Серьезных измен почти не было», — делился певец.

Критика современной музыки

Игорь Корнелюк (Фото:Telegram @ikorneluk)



«Я считаю, что мы сейчас живём с вами в эпоху огромного декаданса, — заявил Корнелюк. — Но единственное, я, как оптимист, хочу верить, что мы переживём и это. И декаданс рано или поздно закончится, и начнётся какой-то ренессанс, какое-то возрождение».

«Почему я считаю, что профессия вымирает? Потому что пишут все. Кто умеет, кто не умеет, есть талант, нет таланта. Как правило, это всё самопальное, необразованное, дремучее, чумазое», — говорил певец.

«И опять-таки, те факторы, которые воздействуют на слушателя, эти факторы не имеют никакого отношения к музыке. Повторюсь, я люблю музыку. И надеюсь, что эта эпоха декаданса когда-нибудь закончится», — с надеждой заключил композитор.

Как сейчас живет Игорь Корнелюк