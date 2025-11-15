Чудом пережил COVID-19, отказался от выступлений и критикует современную музыку: как сейчас живет Игорь Корнелюк?
Игорь Корнелюк — композитор и певец, чьи хиты стали саундтреком для целой эпохи. 16 ноября артисту исполняется 63 года. В последние годы он оставил концертную деятельность, проблемы со здоровьем не позволяют артисту гастролировать в прежнем ритме. О том, как сейчас живет исполнитель хитов «Билет на балет» и «Город которого нет», читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаИгорь Корнелюк родился 16 ноября 1962 года в Бресте. С шести лет он начал изучать музыку, а в 12 уже играл на клавишных в ансамбле Дворца культуры. Решающей для его судьбы стала безответная любовь в 9 лет к девочке Любе. Переживая сердечную травму, он начал сочинять свои первые песни. Как признавался позже сам композитор, именно это чувство подтолкнуло его на творческий путь.
Окончив музыкальное училище в Бресте, Корнелюк, против воли родителей, рассчитывавших на техническую профессию для сына, переехал в Ленинград. Он поступил в музыкальное училище при консерватории, а затем и в саму Ленинградскую консерваторию, которую окончил в 1987 году. Его профессиональная карьера началась с музыки для театра. Известность пришла после того, как Альберт Асадуллин исполнил его песню «Мальчик с девочкой дружил». Пластинка с этой композицией имела колоссальный успех. Широкую популярность композитору принесли победа в телепрограмме «Музыкальный ринг» и выход в финал «Песни года-1988» с композицией «Билет на балет».
Корнелюк — автор более 100 песен. Он написал хиты для Эдиты Пьехи («Белый вечер»), Михаила Боярского («Ходим по Парижу») и Филиппа Киркорова («Давай помиримся»). Его песня «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург» стала неофициальным гимном Северной столицы. Он также является автором музыки к фильмам «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Тарас Бульба». В 2007 году Игорю Корнелюку было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Личная жизньЛичная жизнь композитора — это история одной большой любви, прошедшей через многие испытания. Со своей будущей женой Мариной Игорь познакомился в музыкальном училище. Летом 1982 года, когда обоим было по 19 лет, они поженились, несмотря на возражения родителей.
Молодой семье пришлось непросто. Они жили в одной комнате с матерью Марины, с которой часто возникали конфликты. Чтобы обеспечивать семью, Корнелюк много работал: писал музыку на заказ, выступал на свадьбах. С рождением сына Антона в 1983 году забот прибавилось. Позже, с приходом популярности, семья столкнулась с новым испытанием — изменами Игоря. В интервью он признавался, что из-за гастролей и внимания поклонниц в их семье был сложный период, и брак мог распасться.
«Стипендии на жизнь не хватало. Я брал деньги в долг и записывал песни. Дома появлялся нечасто, но Марина ко всему относилась с пониманием», — цитирует артиста m.5-tv.ru.
Однако Марина проявила мудрость и терпение, не разрушив семью. Сам Корнелюк бесконечно благодарен ей за это.
«Мне хотелось новых впечатлений, эмоций. Марина у меня умница. Ко всему адекватно относилась и скандалов не устраивала. Да и не всё правда, что обо мне судачат люди. Серьезных измен почти не было», — делился певец.
С 2000 года Марина стала концертным директором мужа, взяв на себя организацию его творческой деятельности. Вместе они построили дом в Сестрорецке, где и живут сегодня.
Критика современной музыки
Осенью этого года Игорь Корнелюк высказался о современной российской музыке, охарактеризовав текущий период как «эпоху огромного декаданса». В интервью «Царьграду» музыкант охарактеризовал нынешнее состояние эстрады как период глубокого упадка.
«Я считаю, что мы сейчас живём с вами в эпоху огромного декаданса, — заявил Корнелюк. — Но единственное, я, как оптимист, хочу верить, что мы переживём и это. И декаданс рано или поздно закончится, и начнётся какой-то ренессанс, какое-то возрождение».
Главную проблему маэстро видит в том, что исчезли профессиональные стандарты и барьеры для входа в профессию.
«Почему я считаю, что профессия вымирает? Потому что пишут все. Кто умеет, кто не умеет, есть талант, нет таланта. Как правило, это всё самопальное, необразованное, дремучее, чумазое», — говорил певец.Корнелюк также отметил, что успех в современной музыке все чаще определяется не художественными достоинствами, а иными факторами.
«И опять-таки, те факторы, которые воздействуют на слушателя, эти факторы не имеют никакого отношения к музыке. Повторюсь, я люблю музыку. И надеюсь, что эта эпоха декаданса когда-нибудь закончится», — с надеждой заключил композитор.
Это высказывание артиста вызвало оживлённую дискуссию в музыкальном сообществе, разделив коллег и слушателей на тех, кто поддерживает его позицию, и тех, кто считает её излишне категоричной.
Как сейчас живет Игорь КорнелюкСегодня Игорь Корнелюк ведет скорее камерный образ жизни, сконцентрировавшись на работе и семье. В последнее время артист редко появляется на сцене. Одной из причин являются проблемы со здоровьем. Еще до пандемии врачи диагностировали у артиста ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Однако после заражения COVID-19 состояние значительно ухудшилось. Корнелюк рассказывал, что во время выступлений чувствовал жжение в груди, задыхался и сильно потел.
В 2023 году ему потребовалось хирургическое вмешательство. Как сообщалось, артисту провели операцию и установили стенты для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Сам Корнелюк с благодарностью отмечал высокий уровень российской кардиологии, которая помогла ему справиться с недугом. Помимо этого, у певца около десяти лет назад был выявлен сахарный диабет.
Комплекс проблем со здоровьем заставил Игоря Корнелюка кардинально пересмотреть свой образ жизни. Чтобы улучшить состояние, он сел на строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и жирного. Благодаря этому ему удалось похудеть на 24 килограмма. Также певец полностью исключил алкоголь, хотя признавался, что сделать это было непросто.
Несмотря на уход с большой сцены, Корнелюк не оставляет творчества. Он придерживается принципа «ни дня без нот» и каждый день работает в своей студии, оборудованной в доме. В 2022 году он выпустил юбилейный сборник лучших песен «Все лучшее в одном». Одной из его крупных работ последних лет стала опера, написанная в соавторстве с Региной Лисиц, о которой он говорил как о «мечте всей жизни». Также он участвовал в пятом сезоне шоу «Голос 60+» в качестве наставника.