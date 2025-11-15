«У меня тупо нет времени»: Никита Пресняков о карьере в США и слухах о возвращении
Никита Пресняков рассказал Super, как складывается его жизнь в США и что он думает о возможном возвращении в Россию.
После переезда за океан вместе с Алёной Красновой, а затем развода с ней в медиапространстве появились слухи, будто Никита может вернуться домой из-за трудностей. Однако артист подчеркнул, что никакой драмы нет — напротив, карьерные перспективы в Америке активно развиваются.
По словам Преснякова, сейчас он полностью сосредоточен на работе — с утра и до вечера занимается творческими проектами. Он отметил, что дела идут успешно и времени на поездки в Россию у него просто нет.
Никита сообщил, что ведёт подготовку к съёмкам клипа для актрисы и певицы Синтии Эриво, снимавшейся в фильме с Арианой Гранде, а также продюсирует молодых исполнителей и оказывает полный спектр музыкального продакшена — от написания композиций и аранжировок до записи вокала, сведения и мастеринга.
Переезд, по признанию артиста, был вызван не только творческими амбициями, но и личными причинами. Никита рассказал, что в России устал от постоянного внимания таблоидов, сравнения с родственниками и предубеждения со стороны аудитории.
Он отметил, что всегда уважительно относился к людям, но при этом сталкивался с негативом и ощущением, что окружающие видят в нем прежде всего «внука Аллы Пугачёвой», а не самостоятельного артиста. В США ему удалось стать «самим собой», обрести новые цели, окружение и уверенность.
При этом Никита подчеркнул, что Москву он любит, но давление из-за его происхождения стало для него психологически слишком тяжёлым. Несмотря на стабильное развитие карьеры за океаном, именно слухи о его личной жизни продолжают «возвращаться» в Россию чаще него самого.
