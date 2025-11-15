На театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой подали иск почти на 2 млн рублей

15 ноября 2025, 10:00

«Дворец спорта» подал иск на 2 миллиона рублей к компании Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева и ее «Золотое кольцо» столкнулись с судебным разбирательством: «Дворец спорта» в Санкт-Петербурге подал иск к компании артистки почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Super.ru.