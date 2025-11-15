На театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой подали иск почти на 2 млн рублей
Надежда Кадышева и ее «Золотое кольцо» столкнулись с судебным разбирательством: «Дворец спорта» в Санкт-Петербурге подал иск к компании артистки почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Super.ru.
ООО «Дворец спорта» (Петербургский Ледовый дворец) обратилось с иском к ООО «Театр Золотое кольцо». Сумма претензий составляет 1 822 500 рублей. Ответчиками выступают Надежда Кадышева и её сын Григорий Костюк, владеющие компанией.
Конфликт между сторонами возник после выступления Кадышевой и Костюка в Ледовом дворце в июле, однако причины иска пока не разглашаются.
Следует отметить, что ООО «Театр Золотое кольцо» — это компания, принадлежащая Надежде Кадышевой и Григорию Костюку, а её руководителем является Александр Костюк, супруг певицы.
