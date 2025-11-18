Бросил школу ради кино, изменял жене и венчался с любовницей: путь актера Алексея Кравченко
Российский актер Алексей Кравченко впервые попал в кино в возрасте 13 лет. Однако успеха в карьере он добился не сразу. О том, как артист повторил судьбу своего отца и ушел к другой сразу после рождения сына, и что известно о нем сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Кравченко
Алексей Кравченко появился на свет 10 октября 1969 года. Он рос в неполной семье: отец ушел, и мальчика воспитывала мама, швея по профессии. Мальчик не был примерным учеником: он бросил школу после восьмого класса и не отличался хорошим поведением. В юности он увлекся музыкой и посещал джазовую студию, где играл в школьном ансамбле. Также Алексей занимался спортом, в частности, бодибилдингом, который тогда был популярен.
Дебютная роль в кино принесла Кравченко мгновенный успех. В 13 лет он снялся в фильме Элема Климова «Иди и смотри», где исполнил роль подростка-партизана. Юноша так глубоко вжился в образ, что практически перестал есть, так как его герой должен был выглядеть изможденным. Картина впоследствии стала классикой среди фильмов о войне.
Сам Кравченко тогда не задумывался о карьере актера. Он получил профессию фрезеровщика, служил на флоте и после демобилизации собирался учиться на мичмана. Однако встреча с Элемом Климовым изменила его планы: режиссер убедил молодого человека поступить в театральный вуз. В 1991 году Кравченко окончил Щукинское училище с красным дипломом, что открыло новую главу в его профессиональной жизни.
Карьера
Семь лет Алексей Кравченко провел в театре им. Вахтангова, но так и не получил значимых ролей. В театре МХТ им. Чехова ситуация была лучше, хотя и там возникали проблемы — например, нецензурная брань со сцены.
Путь Кравченко в кино тоже был непростым. Он участвовал в кастингах, но регулярно получал отказы или незначительные роли. Его фамилию часто не упоминали в титрах.
Всё изменилось с ростом популярности сериалов. Алексей стал востребованным благодаря своему типажу сильного парня, и ему чаще предлагали роли в боевиках. Зрители стали узнавать Кравченко благодаря его ролям в сериалах о силовых структурах. Например, он сыграл офицера ФСБ во втором плане в культовом сериале «Бригада», а в 2002–2003 годах снимался в «Спецназе», где исполнил роль капитана Владимира Вяземского. В фильме «9 рота» актёр сыграл капитана Быстрова по прозвищу «Кохраман». Особую любовь зрителей он завоевал благодаря роли полицейского в комедии «Каникулы строгого режима», где его партнёром был Сергей Безруков.
Личная жизнь Алексея Кравченко
С января 1990 года Алексей Кравченко был женат на Алисе, которая родила ему двоих сыновей: Алексея и Матвея. Этот брак не оказался долговечным, так как вскоре мужчина увлекся актрисой Надеждой Борисовой, дочерью известного актера Льва Борисова.
Надежда моложе Кравченко на десять лет. Их роман завязался на работе. В то время жена Кравченко была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, актер долго не решался на разрыв с семьей, а у Надежды уже была дочь Ксения и муж.
Лишь в 2006 году пара открыто призналась в своих чувствах. Уход Кравченко стал ударом для Алисы, и артист долго мучился чувством вины. Однако он ни разу не пожалел о своем решении.
«У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко приняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — все имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это все, что у меня было», — заявил Кравченко на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Когда страсти немного утихли, влюбленные представили своих детей друг другу, и те быстро подружились. Впоследствии Кравченко официально удочерил Ксению.
Через некоторое время Алексей и Надежда обвенчались.
Алексей Кравченко сегодня
В 2025 году Алексей Кравченко появился в двух фильмах: «Авиатор» и «Первый на Олимпе». В театрах Москвы его можно увидеть в спектаклях «Гамлет Story» и «Ниоткуда с любовью».