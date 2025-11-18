18 ноября 2025, 18:52

Алексей Кравченко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский актер Алексей Кравченко впервые попал в кино в возрасте 13 лет. Однако успеха в карьере он добился не сразу. О том, как артист повторил судьбу своего отца и ушел к другой сразу после рождения сына, и что известно о нем сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Кравченко Карьера Личная жизнь Алексея Кравченко Алексей Кравченко сегодня

Биография Алексея Кравченко

Карьера

Личная жизнь Алексея Кравченко

«У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко приняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — все имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это все, что у меня было», — заявил Кравченко на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Алексей Кравченко сегодня