Жена Влада А4 раскритиковала «опасные» корсеты Вали Карнавал
Жена блогера Влада А4, Юлия Годунова, открыто выступила против идеи Вали Карнавал использовать корсеты для визуальной коррекции фигуры. Об этом сообщает VOICE.
По мнению Юлии, этот элемент гардероба может быть опасен для здоровья, особенно при регулярном ношении.
Годунова заявила, что носить корсеты на постоянной основе, а тем более объедаться «пельменями, лапшой, фастфудом и пиццей» в корсете — это «полнейший бред и ужасно вредно для здоровья».
Она подчеркнула, что забота о здоровье важнее модных трендов и что тело «разговаривает с нами», поэтому его нужно слушать.
Валя Карнавал, в свою очередь, утверждает, что её корсеты комфортны и помогают сохранять плоский живот даже после еды. Однако многие подписчики согласны с Юлией: здоровье важнее визуальной идеальности и трендов из соцсетей.
