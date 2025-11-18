У актера Павла Деревянко могут забрать бизнес
Актер Павел Деревянко рискует потерять свой бизнес: счета его компании «Бии Соул» арестованы уже больше года из-за накопившегося долга в 700 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Компания артиста предположительно инвестировала в криптовалютный проект на основе фиктивного соглашения. Организация «Бии Соул», номинально занимавшаяся разработкой программного обеспечения, имеет 15 исполнительных производств и с лета 2024 года не подаёт налоговые декларации, не уплачивая налоги.
Судебные приставы закрыли дело по 27 штрафам ГИБДД, поскольку «должника не обнаружили», что стало для налоговых органов сигналом о том, что компания фактически прекратила свою деятельность. По информации Mash, эта ситуация связана с делами экс-партнера Деревянко, криптоинвестора Григория Музуляна. Утверждается, что он скрывал свои операции с помощью мнимых сделок, включая фиктивный договор, через который было переведено пять миллионов рублей.
