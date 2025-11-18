18 ноября 2025, 12:57

Mash: У актера Павла Деревянко могут забрать бизнес из-за долгов

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актер Павел Деревянко рискует потерять свой бизнес: счета его компании «Бии Соул» арестованы уже больше года из-за накопившегося долга в 700 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.