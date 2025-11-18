«Карма делает своё дело»: Том Круз впервые прокомментировал развод Николь Кидман с Китом Урбаном
63-летний актёр Том Круз впервые высказался о громком расставании своей бывшей супруги Николь Кидман с её мужем Китом Урбаном.
Как сообщает Daily Mail, Круз не проявил сочувствия к актрисе, назвав происходящее «кармой» за её прошлые поступки.
Напомним, Кидман подала на развод с Урбаном в сентябре 2025 года после почти двух десятилетий брака. По данным СМИ, музыкант устал от постоянных разъездов и чрезмерного внимания к славе супруги и нашёл себе новую избранницу, что стало серьёзным ударом для актрисы.
Том Круз, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Кидман получила то, что заслужила. При этом он вспомнил свой собственный развод с актрисой, когда общественность поддерживала её, а он взял на себя всю ответственность за разрыв. По его словам, сейчас, наблюдая за Кидман в роли брошенной супруги, он ощущает своеобразное удовлетворение.
