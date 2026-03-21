Жизнь на две семьи, долгожданный сын в 62 года и тайна первой жены: кому досталось сердце «стиляги» Валерия Сюткина?
Певец, композитор и невозмутимый стиляга с гитарой, известный миллионам по хитам «Радио ночных дорог», «Вася», «7 тысяч над землёй» и «Я — то, что надо» Валерий Сюткин 22 марта отмечает свой 68-й день рождения. Заслуженный артист России прошел долгий путь от московских коммуналок до вершин хит-парадов. Его карьера — образец стабильности и интеллигентного обаяния, но за фасадом этого лоска всегда бушевали нешуточные страсти. О том, как сложилась творческая и личная жизнь артиста, читайте в материале «Радио 1».
Детство артистаБронислава Бржезидская и Валерий Сюткин (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)
Валерий Сюткин появился на свет 22 марта 1958 года в городе Москва. Родители мальчика не были связаны с миром искусства. Отец, Милад Александрович Сюткин, работал строителем, а мать, Бронислава Андреевна Бржезидская, занимала должность младшего научного сотрудника в закрытом военном научно-исследовательском институте.
Юный Сюткин очень любил музыку, особенно зарубежную. В 10 лет, услышав мелодию «Битлз», мальчик захотел ее повторить на гитаре и начал осваивать инструмент. Совсем скоро Валерий стал участником музыкального коллектива, собранного из талантливых ребят двора. Там же Сюткин освоил игру на барабанах.
После получения школьного аттестата молодой человек начал работать в ресторане в качестве помощника повара. Однако его главным увлечением оставалась музыка — по вечерам он выступал в том же ресторане. Затем Сюткин пошел в армию и служил на Дальнем Востоке. Там была создана музыкальная группа «Полёт», в которой проявится певческий талант Валерия.
На пути к славеВалерий Сюткин и Юрий Лоза (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)
После окончания службы в армии Валерий Сюткин вернулся в столицу, где в 1979 году присоединился к рок-группе «Телефон». Он сотрудничал с этим музыкальным коллективом до 1984 года, исполнял партии на гитаре и пел, а также писал музыку и слова для песен.
Впоследствии Валерий Сюткин стал участником коллектива «Зодчие», где он выступал в дуэте с Юрием Лозой. Позднее Валерий Сюткин сформировал свою группу «Фэн-о-мэн», выпустил единственный альбом и начал сотрудничество с Михаилом Боярским.
В 1990 году Евгений Хавтан, основатель группы «Браво», пригласил Валерия Сюткина в коллектив. В то время Жанна Агузарова покинула группу, и место солиста было свободно. Следующие пять лет стали для Валерия периодом кардинальных изменений. Он нашёл свой уникальный стиль как в музыке, так и в поведении. Вместе с группой «Браво» артист получил всероссийскую известность, их хиты звучали буквально из каждого окна.
Устав от плотного гастрольного графика, Сюткин решил уйти из «Браво» в 1995 году и организовал свою группу «Сюткин и Ко». В составе обновлённого коллектива музыкант выпустил пять пластинок, среди которых особенно выделяется «Радио ночных дорог».
Личная жизньЛюбимчик женщин Валерий был трижды женат. К первым бракам Сюткин, по его словам, относился несерьёзно, поэтому за свадьбой быстро следовал развод. Имя первой супруги артист никогда не упоминал в своих интервью. Известно, что от первого брака у певца есть дочь Елена 1980 года рождения, и брак развалился из-за частого отсутствия певца дома. Супруга не стала мириться с гастролями Сюткина и подала на развод после 2 лет совместной жизни. Валерий Сюткин смог сохранить теплые отношения с дочерью. Сейчас Елена экономист, окончила МГУ. В 2014 году она родила дочку Василису, сделав артиста дедушкой.
Со своей второй супругой Людмилой Сюткин встретился в кругу общих друзей. Они были вместе семь лет и стали родителями сына Максима. Супруга ждала мужа дома, пока он ездил с концертами по стране. Иногда до жены доходили слухи о романах Сюткина, но она мудро закрывала на всё глаза, ведь он всегда возвращался к ней домой.
Виола и Валерий Сюткины (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)
Всё изменилось после встречи с единственной любовью Валерия Сюткина, Виолой. Девушка родом из Риги пришла работать костюмером в группу «Браво». Разница в возрасте у музыканта и новой работницы коллектива составляла 17 лет, но это не помешало им завести роман. Влюбленные долго скрывали свои отношения, потому что Сюткин был женатым человеком.
«Она обаятельна и умна. Такой человек и называется — муза. Шаг за шагом мы сближались. Причем я совмещал какое-то время жизнь на две семьи. Она сказала однажды, что у меня кишка тонка уйти от жены. И я ушел. Это, надо сказать, трудно делать. Говорить в глаза, что не любишь, когда у тебя пятилетний сынишка бегает по дому. Мне было уже 33 года. Она нелегко меня отпустила», — делился артист на передаче «Судьба человека».
Виола и Валерий Сюткины с дочерью Виолой (Фото: Instagram*@syutkin_valeriy)
В июне 1994 года пара узаконила свои отношения, и с тех пор Сюткин не расставался со своей музой. В этом браке Валерий стал отцом в третий раз. В 1996 году в семье родилась дочка Виола. А в августе 2020, когда артисту было уже 62 года, Валерий и Виола Сюткины вновь стали родителями. У пары, которая прибегла к ЭКО, родился сын. Его назвали Лео.
Валерий Сюткин — замечательный отец четверых детей. Со всеми детьми артист находится в теплых отношениях. Сын Максим окончил географический факультет МГУ и работает в туристическом бизнесе.
Виола завершила обучение в школе «Золотое сечение». Затем девушка продолжила образование в Колледже Ди Леман в Женеве, Швейцария. После этого получила степень бакалавра в области истории искусств и театроведения в Американском университете в Париже. В настоящее время Виола работает исполнительным продюсером фестиваля искусств «Черешневый лес». С 2021 года она также занимает должность заведующей труппой Театра на Малой Бронной.