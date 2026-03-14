Звезда «Деффчонок» Галина Боб эмоционально отреагировала на гибель школьников
Актриса Галина Боб прокомментировала в соцсетях трагедию, произошедшую в Звенигороде, где на берегу Москвы-реки под тонкий весенний лёд провалились дети.
Спасатели уже обнаружили тела двух школьников, а 13-летняя девочка, которая находилась вместе с ними, пока числится пропавшей.
Звезда сериала «Деффчонки» призналась, что не смогла остаться равнодушной к произошедшему. По её словам, она общалась со своей помощницей, которая участвует в поисках девочки.
Актриса рассказала, что, несмотря на трагедию, некоторые подростки продолжают выходить на лёд — снимают видео на телефоны и прыгают по льдинам, не осознавая опасности.
Она напомнила, что весной лёд особенно коварен и может расколоться буквально за секунды, поэтому призвала родителей чаще говорить с детьми о безопасности и внимательно следить за тем, где они проводят время.
