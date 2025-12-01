01 декабря 2025, 13:16

Игорь Лифанов (фото: Instagram* @igorlifanovofficial)

Актёр Игорь Лифанов давно вызывает у зрителей стойкую ассоциацию с героями лихих 90-х – бандитами и «братками». С самого начала карьеры ему доставались только такие роли. Однако в жизни артист совсем другой. Что заставило его бросить жену с дочерью и уйти к 21-летней студентке, как он переживал измены и почему ушёл из кино – в материале «Радио 1».





Содержание От уличных компаний к мечте о сцене Учёба, дружба с Нагиевым и первые разочарования в браке Новая любовь и тяжёлое расставание Брак, построенный на компромиссах От экранного бандита к театральному актёру: как сейчас живёт Игорь Лифанов?

От уличных компаний к мечте о сцене

Игорь Лифанов (фото: Instagram* @igorlifanovofficial)



Учёба, дружба с Нагиевым и первые разочарования в браке

Игорь Лифанов с дочерью Анастасией (фото: Instagram* @igorlifanovofficial)



Новая любовь и тяжёлое расставание

Игорь Лифанов с женой Еленой (фото: Instagram* @igorlifanovofficial)



Брак, построенный на компромиссах

Игорь Лифанов с дочерью Алисой (фото: Instagram* @igorlifanovofficial)

От экранного бандита к театральному актёру: как сейчас живёт Игорь Лифанов?