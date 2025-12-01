Бросил жену с ребёнком ради студентки, а та изменяла ему с крестником: как сейчас живёт актёр Игорь Лифанов и как выглядят его дочери?
Актёр Игорь Лифанов давно вызывает у зрителей стойкую ассоциацию с героями лихих 90-х – бандитами и «братками». С самого начала карьеры ему доставались только такие роли. Однако в жизни артист совсем другой. Что заставило его бросить жену с дочерью и уйти к 21-летней студентке, как он переживал измены и почему ушёл из кино – в материале «Радио 1».
От уличных компаний к мечте о сцене
Игорь Лифанов вырос в закрытом городке Николаеве. Его отец переехал туда из Ленинграда, вскоре встретил шестнадцатилетнюю девушку, и в молодой семье родился сын. Детство будущего артиста проходило в непростых условиях — родители постоянно ездили на заработки, поэтому заботы о мальчике ложились на бабушку.
Улицы стали его второй школой. Там активного, спортивного Игоря приняли как родного: он играл в карты, участвовал в потасовках и даже однажды оказался в отделении милиции. Однако за образом хулигана скрывались совсем иные мечты — ещё в детстве Лифанов понял, что хочет выступать на сцене.
Одноклассники просили его рассказывать анекдоты, учителя охотно приглашали на школьные мероприятия, а первая любовь была связана с творчеством не меньше, чем он сам: девушка собиралась поступать в театральное училище. Игорь хотел отправиться за ней, но экзаменационная комиссия отказала, напомнив о грядущем призыве.
После школы он устроился слесарем на завод и помогал родителям, затем три года служил на флоте на Дальнем Востоке. Вернувшись, решил вновь попытаться поступить в театральный вуз, совмещая подготовку с работой в котельной и игрой в Народном драматическом театре. Сначала он отправился в Москву, но провалил экзамены.
Вторую попытку решил сделать в Ленинграде, и она стала судьбоносной.
Учёба, дружба с Нагиевым и первые разочарования в браке
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии дал Лифанову не только профессию, но и друзей, в частности – Дмитрия Нагиева, опыт сценической работы и два брака, которые закончились разводом.
Первой супругой актёра стала одногруппница Елена Павликова. Их роман развивался стремительно: Игорь однажды проснулся у неё дома, увидел, как она жарит картошку, и решил, что большего для счастья ему не нужно. Свадьбу устроили с размахом, но спустя три месяца пара рассталась.
Позже актёр признавался, что слишком рано понял: для семьи одной любви и жареной картошки мало. К тому же он влюбился в другую однокурсницу — Татьяну Аптикевич. Этот роман также привёл к свадьбе. Родители невесты помогли молодым с жильём, обменяв большую квартиру на две небольшие.
Поначалу брак был счастливым: супруги вместе играли в БДТ, снимались в одних проектах. В 1995 году у них родилась дочка Анастасия. Все заботы о ребёнке взяла на себя Татьяна — Лифанов, как он сам говорил, был слишком загружен работой и мало бывал дома.
Новая любовь и тяжёлое расставание
Внешне их семья казалась образцовой, однако внутренние сомнения Игоря росли. В 2003 году на съёмках фильма «Спецназ» в Севастополе он познакомился с Еленой Косенко — студенткой филфака. На вечере в сауне Лифанова поразило, что девушка не узнала в нём актёра. Утро они встретили вместе, и Игорь предложил ей поехать с ним в Петербург.
Друзья утверждали, что он хотел помочь Елене начать новую жизнь. Разница в возрасте — 16 лет — никого не смущала, как и то, что у Игоря дома были жена и дочь. Сам Лифанов раньше осуждал мужчин, которые живут на две семьи, но теперь оказался в такой же ситуации.
Не желая дальше обманывать супругу, он признался в измене и подал на развод. По словам актёра, для обоих это был очень тяжёлый период, однако больше всего боли принесло объяснение ситуации восьмилетней Насте. Несмотря ни на что, Игорю удалось сохранить с дочерью тёплые отношения.
Брак, построенный на компромиссах
С Еленой Косенко Лифанов долго не спешил официально оформлять отношения. Пара просто жила вместе, пока в 2011 году не подала заявление в ЗАГС — Елена ждала ребёнка. Через полгода после свадьбы родилась девочка Алиса.
С ней Игорь старается проводить как можно больше времени — он боится повторить опыт со старшей дочерью. Однако семейная жизнь вновь оказалась далека от идеала. Елена не раз изменяла мужу, и даже был случай, когда её застали с крестником актёра. Лифанов снова прощал, надеясь сохранить брак ради дочери.
Друзья считают, что Косенко манипулирует мужем через ребёнка. Она управляет его аккаунтами, работает его директором и на интервью уверяет, что в семье нет проблем. Сам же Игорь предпочитает молчать. Лишь в начале супружеской жизни он признался, что каждый день рядом с Еленой напоминает «последний бой» — ссоры и недопонимание возникали постоянно.
Тем не менее о разводе речи нет. Более того, старшая дочь актёра смогла найти общий язык с мачехой. Анастасия пошла по стопам родителей и стала актрисой: она сыграла в более чем двадцати фильмах, хоть пока в эпизодических ролях. Младшая, Алиса, учится в частной школе и увлекается танцами.
От экранного бандита к театральному актёру: как сейчас живёт Игорь Лифанов?
В последние годы Лифанов стал реже появляться в кино, из-за чего зрителям могло показаться, что он исчез из профессии. На самом деле актёр вернулся к тому, что всегда было для него важнее всего, — к театру. На сцене он смог уйти от роли «братка», которая прочно прилипла к нему в кино, и снова почувствовать себя настоящим артистом.
Тем не менее, его фильмография насчитывает более 100 работ в кино, среди которых: «Бандитский Петербург», «Пять минут тишины», «Физрук», «Дикий», «Участок» и другие.