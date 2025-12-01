Жена мыла полы, чтобы он пел в «Любэ», а он изменил и бросил её: за что сын не может простить Николая Расторгуева?
История любви Николая Расторгуева и Валентины Титовой начиналась как романтическая повесть. Семейное счастье, воспитание сына и жена, которая во всём поддерживала мужа-певца. Случайное знакомство, любовь, о которой говорил весь город, разрушенная идиллия и многолетняя обида сына лидера группы «Любэ» – в материале «Радио 1».
Как всё начиналось: биография Николая Расторгуева
Будущий музыкант родился 21 февраля 1957 года в подмосковном Быково. Семья жила скромно: мать трудилась швеёй, отец работал водителем. Средств постоянно не хватало, и Николай рано понял, что всё в жизни достаётся трудом. Учёба давалась ему тяжело, и школу он закончил с посредственными оценками. По настоянию родителей юноша поступил в технологический институт, но занятия не увлекали его. Прогулы, компании друзей и отсутствие интереса привели к отчислению — конфликт со старостой поставил точку в его студенческой жизни.
Новый этап судьба подготовила в новогоднюю ночь 1973 года. Тогда 15-летний Коля постучал к соседям и позвал Валентину Титову: «Заходи в гости! У нас отличная компания!» Именно этот вечер стал началом их романтической истории.
Юношеская любовь, о которой говорил весь город
14-летняя Валя сразу привлекла внимание гостей — стройная, высокая, светловолосая девушка выделялась с первого взгляда. Когда наступила полночь, Николай пригласил её на танец, а в конце мелодии неожиданно поцеловал. С тех пор они стали неразлучны. В Лыткарино их знали как «жениха и невесту»: каждое утро он сопровождал её в школу, после занятий водил на танцы, а вечерами они отправлялись в музыкальный клуб. Там Коля с друзьями осваивал репертуар группы The Beatles, и именно в то время у него появилось стремление создать собственный коллектив.
Поддержка, ставшая опорой
Семья Валентины считалась обеспеченной по тем временам: отец управлял гастрономом, в доме всегда были продукты, а у девочки была своя комната. После свадьбы в 1976 году молодые супруги поселились именно там — Николай ещё не мог самостоятельно обеспечивать семью. Когда в 1977 году родился их сын Павел, материальное положение стало ещё сложнее. Но Валентина не упрекала мужа. Она поддерживала его стремление заниматься музыкой и повторяла: «Коль, ты такой талантливый. Я верю, у тебя всё получится!»
Эта вера давала силы. Расторгуев сменил несколько ансамблей, пока не получил приглашение в популярную группу «Лейся, песня». Именно тогда семья наконец смогла улучшить условия жизни — сначала переехала из родительского дома Валентины в собственную комнату в коммуналке, а затем и в кооперативную квартиру.
Потерянная работа и тяжёлые годы
К середине 1980-х счастливая полоса в жизни семьи сменилась чередой испытаний. В 1985 году ансамбль, с которым работал Николай, распался, и он вновь оказался без стабильного заработка. Концерты случались редко, денег хронически не хватало, и семья жила в основном на детское пособие сына и заработок Валентины.
Чтобы поддержать семью, Валентине пришлось устроиться уборщицей в собственном доме, а также подрабатывать продажей колбасы — ей помогала подруга, чьи родственники работали на мясокомбинате. Несмотря на бытовые трудности, Титова продолжала верить в мужа и его талант.
«Мужа на работу я не гнала. Коля, талант! Рано или поздно его оценят. Я не хотела, чтобы он прозябал на работе, к которой у него не лежит душа. Да, финансово было очень тяжело. Но главное мы были вместе и верили, что всё наладится», – вспоминала Титова.
Разбитое доверие
В 1989 году мечта Николая наконец осуществилась — Игорь Матвиенко предложил ему стать солистом нового коллектива «Любэ». Наступил долгожданный успех: песни группы быстро завоевали популярность, а участие в «Рождественских встречах» у Аллы Пугачёвой закрепило за Расторгуевым статус звезды.
«Валя, мужик у тебя орёл. Ты смотри за ним, уведут!», – говорила тогда Примадонна Валентине.
Но супруга не придавала этим словам значения — она была уверена, что её Коля не способен предать.
Измена и громкий развод
Весной 1990 года Николай вдруг начал отдаляться. Дома появлялся всё реже, объясняя это долгой дорогой до Люберец. Валентина стала подозревать неладное и вскоре выяснила, что муж снял номер в гостинице «Россия». Нежданный визит застал Николая врасплох. В комнате жена увидела чужие волосы на постели и почувствовала посторонний запах духов. Пытаясь заглушить её подозрения, Николай попытался увлечь её страстной ночью, но следы присутствия другой женщины были слишком очевидны.
«Я так сумасшедше мужа любила, что оттолкнуть тогда не смогла. Было горько», – заявила позже Титова.
Однако, несмотря на сильнейшие чувства, она не смогла пережить предательство супруга.
33-летний Николай признался жене, что влюбился в 20-летнюю костюмершу Наташу, и попросил развода. Валентина долго не хотела отпускать мужа. Она пыталась бороться за семью, но понимала, что муж её больше не любит. Всё завершилось, когда Расторгуев уехал на гастроли и уже не вернулся домой. Для Валентины это стало окончательным подтверждением, что их брак распался.
От пережитой боли она месяц не могла подняться с постели. Помощь пришла от подруги Марины и сына Паши. Развод дался ей мучительно тяжело, а известие о новой свадьбе Николая стало ещё одним ударом. Только к концу 2000-х боль постепенно отступила — Валентина встретила другого мужчину и обрела новое счастье.
Но их сын Павел долго не мог простить отца. Он избегал общения с ним и надолго отстранился от семейных дел.
Тень прошлого и путь к примирению
Когда в 1994 году в новой семье Николая родился сын, рана Павла стала ещё глубже. Он остро переживал, что отец, которого он потерял, теперь растит другого ребёнка. В отличие от младшего брата, любившего публиковать в соцсетях яркие моменты своей жизни, Павел всегда был сдержанным и немедийным человеком.
Он вырос ответственным, спокойным, семейным. Живёт в Люберцах с женой и дочерью, получил образование культуролога. Но фамилия Расторгуев долго оставалась для него тяжёлой ношей — окружающие постоянно сравнивали его с отцом, и это причиняло боль.
Со временем между Павлом и Николаем всё-таки произошло сближение. В 2025 году случилось то, чего никто не ожидал: Павел вышел на сцену в опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», заменив в постановке собственного отца. Инициатором стал Николай, который услышал голос сына и был поражён его сходством со своим. Так отец и сын смогли вновь найти общий язык и восстановить тёплые отношения — то самое, чего им обоим так долго не хватало.