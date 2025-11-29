От алкоголизма до монашества: какие скандалы окружили звезду «Улиц разбитых фонарей» Александра Лыкова и почему его сын мыл унитазы в США?
30 ноября Александру Лыкову исполнится 64 года. Это прекрасная возможность заглянуть за кулисы его жизни и узнать о том, как жена помогала ему в трудные времена. На пике популярности актёр, известный по роли в «Улицах разбитых фонарей», неожиданно принял решение уйти из культового сериала и обратиться к монашеской жизни. Что же скрывается за образом этого легендарного «Казановы»? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра ЛыковаАлександр Лыков родился в посёлке Рахья Ленинградской области. Его воспитывали мама и бабушка, так как родители расстались, когда он был ещё малышом. С возрастом артист смог наладить отношения с отцом и восстановить связь с ним.
В детстве ему пришлось столкнуться с серьёзной проблемой: после неудачного спуска с горки мальчик травмировал позвоночник. Врачи говорили о возможной инвалидности, но артист не сдался. Он не только справился с этой трудностью, но и открыл для себя спорт. Юноша стал обладателем чёрного пояса по каратэ и попробовал себя в биатлоне. Позже его увлекли экстремальные виды спорта, но жена уговорила отказаться от рискованных увлечений ради здоровья и семьи.
Мечта стать актеромСаша с детства мечтал стать актером, но его семье было непросто, и чтобы поддержать маму с бабушкой, он выбрал практичную профессию — поступил в строительное училище. Однако судьба решила иначе. Во время учебы его захватила самодеятельность, юноша решился отнести документы в ЛГИТМиК. После получения диплома его ждал армейский призыв. Вернувшись, мужчина устроился в Театр имени Ленсовета, где ему доверили роль Швондера в «Собачьем сердце».
После удачного старта он продолжил развивать свои актерские навыки, работая в ТЮЗе, Театре на Литейном и «Балтийском доме». Его репертуар становился все шире, и мужчина с увлечением погружался в новые роли. В конце 80-х впервые появился на экране, сыграв небольшие эпизоды, например, в «Сирано де Бержераке». Позже его запомнили по ярким персонажам Штыря в «Бакенбардах» и Пети в «Изыди!». Но путь к настоящей славе оказался нелегким. Фильмы, такие как «Разборчивый жених», «Страсти по Анжелике» и «Операция "С Новым годом!"», принесли ему популярность, но не финансовую стабильность.
Личная жизнь Александра ЛыковаЛыков — настоящий пример верности среди актеров. Он женился на Алле Господенко еще во время учебы и с тех пор они не расставались. Интересно, что брак изначально задумывался как фиктивный. Девушке срочно понадобилась прописка в Ленинграде, и она предложила своему симпатичному однокурснику сыграть роль мужа. Так началась их совместная жизнь, которая продолжается до сих пор.
«Алла тогда жила у подруги, без прописки. И вот повадился к ней ходить участковый, приставал якобы по делу. Алла спросила меня: "Ты можешь на мне жениться фиктивно?" После долгой паузы я ответил: "Фиктивно не могу". С тех пор прошел 41 год», — с улыбкой вспоминает артист.У них быстро родились дети — дочка Катя и сын Матвей. Мужчина всегда готов поддержать их и провести с ними время. Для него семья — это главное в жизни.
«Я понимал, что ребенок в семье должен быть, по-другому не представлял себе дальнейшей жизни. Как без ребенка? Зачем? А когда появилась дочка... До сих пор это абсолютно влюбленное в меня существо. Я с ней оставался, в живот её утыкал и так с ней и спал. Многих вещей у нас не было, она спала в ящике каком-то, а я на досках», — говорит он.Александр много трудился, чтобы обеспечить семью. Артист проводил целые дни на съемках, потом мчался на репетиции в театр, а ночью подрабатывал в такси. Долгие годы им приходилось снимать жилье. Только спустя время ему удалось накопить на небольшую квартиру.
Улицы разбитых фонарейВ середине 90-х жизнь Лыкова круто изменилась, когда ему предложили сыграть оперуполномоченного Казанцева в сериале «Улицы разбитых фонарей». С выходом этого сериала он стал настоящей звездой: гонорары взлетели, а вместе с ними пришла популярность и любовь зрителей. Предложения сыпались со всех сторон, на праздники звали чаще, чем когда-либо. Но была другая сторона медали. Он часто искал утешение в алкоголе — не от радости успеха, а скорее от разочарований. Его жена сильно переживала и старалась уберечь мужа от соблазнов, которые были повсюду в те времена.
Неугомонная натураНесмотря на то что жизнь Александра наладилась и доходы выросли, в его личной жизни не всегда всё было гладко. Иногда мужчина уходил из дома, объясняя это своей «неугомонной натурой». Но Алла всегда была рядом, готовая снова и снова его возвращать.
«Спасать меня нужно периодически. Алла выручала меня из разных передряг. Она — мой ангел-хранитель», — рассказывал артист.
В конце концов, Александр «перебесился» и вернулся к любимой навсегда. Жена стала не только его супругой, но и директором.
Спокойствие и умиротворение в храмеПосле успеха в «Улицах разбитых фонарей» актер стал настоящей звездой. Где бы он ни появлялся, его встречали с восторгом. Но к славе артист быстро охладел. Ему не хотелось застревать в образе Казановы, и через некоторое время мужчина решил покинуть сериал. Александр искал спокойствия и умиротворения, и нашел их в храме. Сегодня он открыто говорит, что, возможно, не пришел бы к Богу, если бы не потерял многих друзей. Сам тоже не раз находился на грани между двумя мирами.
«Только те, кто сталкивался со смертью, поймут меня», — делился актер.
Если бы не семья, Лыков, возможно, уже давно стал бы монахом. Он думал об этом, но так и не решился полностью уйти от мирской жизни.
Лучшие фильмы с ЛыковымПосле успеха в «Улицах разбитых фонарей» ему начали предлагать похожие роли. Но вскоре он доказал, что способен перевоплощаться и в злодеев. В «Агенте национальной безопасности» блестяще сыграл маньяка, а потом стал уголовником в «Участке». Не обошлось и без запоминающейся роли «Чеха» в «Диверсанте». Затем Лыков порадовал зрителей новыми работами. В «Турецком гамбите» сыграл хитроумного шпиона Анвара-эфенди, который маскировался под простого капитана Перепёлкина.
Александр Лыков сейчасАлександр Анатольевич по-прежнему востребован в кино. Недавно сыграл тренера Евгения Рудова в спортивной драме «Финал», основанной на реальных событиях. Фильм рассказывает о том, как российская волейбольная сборная выступала на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Премьера состоялась в мае 2025 года.
Сын Александра, Матвей, тоже решил стать актером, но пока не достиг такого успеха, как его отец. Начинал он свою карьеру в США. У него есть одна заметная роль в фильме «Он — дракон». Сейчас парень живет в Испании, женат и воспитывает детей.
«Нам он сообщал о ярких впечатлениях, а сам мыл туалеты и посуду в арабских забегаловках», — вспоминал отец Матвея.
Дочка не пошла по актерскому пути своего знаменитого родственника. Она выбрала карьеру искусствоведа и уже дважды стала мамой, подарив звезде внуков. В свободное время любимец экрана предпочитает проводить время в храме, читать книги и избегать светских мероприятий.