Бросил жену, женился на молодой и купил замок у Пугачёвой: что происходит с Леонидом Якубовичем и почему он стал часто говорить о смерти
Он 30 лет крутит барабан и дарит россиянам праздник каждую пятницу. Миллионы зрителей знают его как усатого добряка в бабочке, который улыбается, шутит и вручает подарки. Но за кадром — совсем другая жизнь. За спиной Леонида Якубовича — три брака, предательство женщины, которая сделала его звездой, и страсть к небу. Как живёт народный любимец, прошедший путь от токаря до главного шоумена страны, в свои 80+ и что скрывается за экранным образом весельчака, расскажет «Радио 1».
Работа у станка и зарождающаяся любовь к сценеЛеонид Якубович родился 31 июля 1945 года в послевоенной Москве. С ранних лет родители прививали ребёнку уважение к труду. Отец будущего телеведущего, Аркадий Соломонович Якубович (1913–1983), был инженером-механиком и ветераном Великой Отечественной войны, награждённым орденом Красной Звезды. Мать, Римма Семёновна, работала врачом акушером-гинекологом. Леонид рос сообразительным мальчиком, но с непростым характером — в восьмом классе его даже исключили из школы. Причина была более чем необычной для советского ученика: в восьмом классе Леонид уехал в Сибирь, чтобы подзаработать денег. Из-за этой поездки старшеклассник прогулял около трёх месяцев учёбы, вспомнив о школе только перед окончанием первой четверти. Однако будущий телеведущий не растерялся: юноша пошёл работать на авиационный завод токарем и электромехаником, а параллельно поступил в школу рабочей молодёжи, где и получил аттестат о среднем образовании. Именно эта ранняя «трудовая закалка» и работа руками на заводе, по словам близкого окружения Якубовича, во многом сформировали его знаменитую народную харизму и житейскую мудрость. После получения аттестата Леонид в 1965 году поступил в Московский институт электронного машиностроения по настоянию отца.
Во время обучения он активно участвовал в творческой жизни вуза: играл в студенческом театре миниатюр и выступал в команде КВН. В конце второго курса молодой человек перевёлся в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1971 году по специальности «инженер по вентиляции и кондиционированию». Именно в МИСИ Якубович стал первым чемпионом КВН в составе команды своего вуза. Это был период расцвета Клуба весёлых и находчивых в СССР, и участие в нём давало возможность проявить артистические способности.
Первый неудачный шагЛеонид Якубович впервые женился ещё студентом второго курса института. Его избранницу звали Раиса, она училась в ПТУ. Брак оказался скоропалительным и недолгим.
О причинах развода ведущий «Поля чудес» рассказывал скупо, называя это «шебутным временем» своей молодости.
«КВН, студенчество, ура-ура. Не та? Ну не та и не та. Может — к счастью, может — к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьёзно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело», — поделился весельчак с «5-tv.ru».О первой супруге главный усач страны почти никогда не вспоминает в интервью. Этот опыт сделал начинающего телевизионщика более осторожным в отношениях. Следующий серьёзный роман начался с Галиной Антоновой — экскурсоводом ВДНХ и бывшей солисткой ансамбля «Горожане».
Годы преданности и внезапный удар судьбыОни познакомились во время студенческих гастролей на Иссык-Куле. Чтобы произвести впечатление на девушку, он потратил весь сценаристский гонорар на романтический обед в Тбилиси. После свадьбы в 1973 году у пары родился сын Артём. В этот период Якубович активно искал своё место в профессии: подрабатывал на заводе, писал сценарии для юмористов и таксовал по ночной Москве. Супруга искренне верила в талант мужа, поддерживала творческие поиски и даже настояла на том, чтобы благоверный отрастил усы — это стало важной деталью сценического образа шоумена. Брак продлился около 20 лет. В начале 90-х годов, когда Якубович стал ведущим «Поля чудес», отношения дали трещину: появилось много поклонниц и друзей, которым он уделял больше времени, чем собственному ребёнку.
Она и небо: кто та женщина, после которой всё пошло иначе?Окончательно отношения испортились, когда Леонид встретил новую любовь — Марину Видо, которая была младше на 18 лет и работала в рекламном отделе телекомпании «ВИД».
«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Лёня скрывал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Лёня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьёзного разговора между нами так и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла. Всё свершилось правильно. Артём, которому тогда было 18, очень переживал. Жил на две семьи — у меня и у папы», — цитирует Антонову «СтарХит».После расставания с Галиной бывший муж продолжал поддерживать тёплые отношения с сыном Артёмом. Якубович женился на Марине, и в 1998 году у пары родилась дочь Варвара. Примечательно, что телеведущий стал дедушкой ещё до рождения младшей дочери: внучка София появилась на свет в 2000 году. Старший наследник Артём взял фамилию матери, получил высшее экономическое образование в Академии внешней торговли, но в итоге пошёл по стопам отца и начал работать на Первом канале. Варвара Видо окончила МГИМО с красным дипломом по специальности «международная журналистика». Девушка отказалась от карьеры в развлекательном шоу-бизнесе и работает корреспондентом ТАСС.
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Увлечение авиацией стало важной частью жизни Якубовича. В 2002 году, в возрасте 57 лет, телеведущий окончил Калужское авиационное училище и получил сертификат пилота третьего класса с правом управления легкомоторными самолётами и вертолётами. Якубович освоил три типа воздушных судов. Одно время виртуоз штурвала даже тайно работал вторым пилотом на пассажирских рейсах в Воронеж.
Замок за миллиард, баня с газировкой и иронияЛеонид Якубович продолжает активную творческую деятельность. Помимо программы «Поле чудес», сценарист пишет книги — среди его произведений «Плюс-минус 30», «По чуть-чуть...», «День всего на свете». Прозаик также играет в театральных спектаклях, среди которых «Лавр», «Скупой», «Морозко», «Гример» и другие постановки. Якубович известен своим ироничным отношением к слухам о себе. На вопросы журналистов о дорогой недвижимости, якобы принадлежащей ведущему «Поля чудес» — среди упомянутых объектов поместье в Истринском районе Подмосковья, оценённое почти в миллиард рублей, квартиры на Каретном Ряду и роскошные апартаменты с десятью комнатами — он с юмором отвечал: «А ещё у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачёвой!».
В свою очередь директор телеведущего Табриз Шахиди в комментарии «АиФ» назвал слухи о несметных богатствах шоумена «чепухой и откровенным бредом». Сегодня Леониду Аркадьевичу 81 год, народный артист РФ продолжает вести программу «Поле чудес» на Первом канале. В начале 2026 года авиатор дал несколько интервью, в которых признался, что не собирается покидать шоу, пока позволяет здоровье. Он продолжает сниматься в рекламе и периодически появляется в других телепроектах.