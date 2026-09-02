Бросил жену, женился на молодой и купил замок у Пугачёвой: что происходит с Леонидом Якубовичем и почему он стал часто говорить о смерти

02 сентября 2026, 19:11

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Он 30 лет крутит барабан и дарит россиянам праздник каждую пятницу. Миллионы зрителей знают его как усатого добряка в бабочке, который улыбается, шутит и вручает подарки. Но за кадром — совсем другая жизнь. За спиной Леонида Якубовича — три брака, предательство женщины, которая сделала его звездой, и страсть к небу. Как живёт народный любимец, прошедший путь от токаря до главного шоумена страны, в свои 80+ и что скрывается за экранным образом весельчака, расскажет «Радио 1».





Содержание Работа у станка и зарождающаяся любовь к сцене Первый неудачный шаг Годы преданности и внезапный удар судьбы Она и небо: кто та женщина, после которой всё пошло иначе? Замок за миллиард, баня с газировкой и ирония

Работа у станка и зарождающаяся любовь к сцене



Леонид Якубович (Фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)

Первый неудачный шаг

«КВН, студенчество, ура-ура. Не та? Ну не та и не та. Может — к счастью, может — к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьёзно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело», — поделился весельчак с «5-tv.ru».

Годы преданности и внезапный удар судьбы



Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Она и небо: кто та женщина, после которой всё пошло иначе?

«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Лёня скрывал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Лёня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьёзного разговора между нами так и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла. Всё свершилось правильно. Артём, которому тогда было 18, очень переживал. Жил на две семьи — у меня и у папы», — цитирует Антонову «СтарХит».



Леонид Якубович (Фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)

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Замок за миллиард, баня с газировкой и ирония