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«Мой 1058‑й»: переспавшая с тысячью мужчинами порноактриса Бонни Блю родила ребёнка

Порноактриса Бонни Блю сообщила о рождении ребёнка
Тиа Биллингер (Instagram* / @bonnieblue)

Британская актриса фильмов для взрослых Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Биллингер) стала матерью после того, как за всю жизнь переспала с 1057 мужчинами и устраивала секс-марафоны. У неё родился сын, пишет издание Us Weekly.



О пополнении в семье артистка рассказала в личном блоге, а сам факт подтвердил её представитель. Он также отметил, что Бонни Блю чувствует себя хорошо.

На фото, сделанных у больницы Святой Марии в Лондоне, мать запечатлена вместе с малышом. Примечательно, что именно в этой клинике появились на свет все трое детей герцогини Кейт Миддлтон. Под снимками актриса разместила лаконичную подпись: «Мой 1058‑й».

Ранее Бонни Блю говорила, что забеременела в рамках так называемой «миссии размножения» после незащищённого секса с 400 мужчинами. Позднее она призналась, что та беременность была постановочной. Однако в мае артистка вновь сообщила о своём положении. При этом имя отца, по заявлению актрисы, она не знает.

Александр Огарёв

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