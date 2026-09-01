«Мой 1058‑й»: переспавшая с тысячью мужчинами порноактриса Бонни Блю родила ребёнка

01 сентября 2026, 06:34

Порноактриса Бонни Блю сообщила о рождении ребёнка

Тиа Биллингер (Instagram* / @bonnieblue)

Британская актриса фильмов для взрослых Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Биллингер) стала матерью после того, как за всю жизнь переспала с 1057 мужчинами и устраивала секс-марафоны. У неё родился сын, пишет издание Us Weekly.