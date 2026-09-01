СМИ назвали примерную сумму, которую отдала Кристина Асмус за отдых на Мальдивах

01 сентября 2026, 14:24

Актриса Кристина Асмус могла отдать за отдых на Мальдивах свыше 365 тысяч рублей

Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Кристина Асмус вместе с дочерью отдыхает на Мальдивах. Об этом стало известно накануне в понедельник, 31 августа.