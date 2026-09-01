СМИ назвали примерную сумму, которую отдала Кристина Асмус за отдых на Мальдивах
Актриса Кристина Асмус вместе с дочерью отдыхает на Мальдивах. Об этом стало известно накануне в понедельник, 31 августа.
Как сообщает Telegram-канал «Звездач», для проживания звезда выбрала виллу с бассейном эконом-класса. Стоимость ночи оценивается в 52 тысячи рублей, общая сумма за недельный отпуск может составить около 365 тысяч рублей.
Тем временем 38-летняя артистка рассказала, что недавно нарушила строгую диету, которой следовала 21 год. Еще с 17 лет под влиянием совета значимого для нее человека Асмус исключила из рациона хлеб и любую выпечку ради сцены.
Однако во время поездки в Северную Осетию актриса не удержалась и попробовала местные осетинские пироги — от начинки в них, по словам звезды, отделиться невозможно. Каждый кусочек она мысленно называла последним, а в итоге решила забрать угощения с собой.
Читайте также: