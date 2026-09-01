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СМИ назвали примерную сумму, которую отдала Кристина Асмус за отдых на Мальдивах

Актриса Кристина Асмус могла отдать за отдых на Мальдивах свыше 365 тысяч рублей
Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Кристина Асмус вместе с дочерью отдыхает на Мальдивах. Об этом стало известно накануне в понедельник, 31 августа.



Как сообщает Telegram-канал «Звездач», для проживания звезда выбрала виллу с бассейном эконом-класса. Стоимость ночи оценивается в 52 тысячи рублей, общая сумма за недельный отпуск может составить около 365 тысяч рублей.

Тем временем 38-летняя артистка рассказала, что недавно нарушила строгую диету, которой следовала 21 год. Еще с 17 лет под влиянием совета значимого для нее человека Асмус исключила из рациона хлеб и любую выпечку ради сцены.

Однако во время поездки в Северную Осетию актриса не удержалась и попробовала местные осетинские пироги — от начинки в них, по словам звезды, отделиться невозможно. Каждый кусочек она мысленно называла последним, а в итоге решила забрать угощения с собой.

Никита Кротов

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