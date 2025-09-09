Бросила карьеру ради дипломата, но так и не родила: непростая судьба и трагическая смерть звезды фильма «Девчата» Надежды Румянцевой
Надежда Румянцева стала любимицей миллионов зрителей благодаря жизнерадостным и энергичным героиням. Она покорила сердца ролями в фильмах «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки» и, конечно, «Девчата». 9 сентября 2025 года артистке могло бы исполниться 95 лет. «Радио 1» расскажет о жизни и творческом пути актрисы, которую называли «русской Джульеттой Мазиной» и «Чаплиным в юбке».
Биография Надежды Румянцевой: детство и юностьБудущая актриса родилась в сентябре 1930 года в деревне Потапово Смоленской области в семье железнодорожника и домохозяйки. Через год родители переехали в поселок Жаворонки под Москвой, где отцу выделили небольшой дом.
С раннего детства Надя отличалась смелостью и энергичностью, родители даже называли её «сорванцом». Она занималась гимнастикой, пела в хоре, участвовала в художественной самодеятельности.
Во время Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт, а старшим в семье стал брат Владимир. Надя в школьные годы организовала агитбригаду и вместе с одноклассниками давала концерты для раненых. Война и голод стали тяжёлым испытанием для семьи, однако отцу удалось вернуться живым, пусть и инвалидом.
Почему актрису назвали НадеждойАртистка признавалась, что полностью оправдывает своё имя, хотя в детстве оно ей не нравилось.
«Никогда не скажу: "Безнадега! Жить не хочется…" Всегда отношусь ко всему с интересом и надеждой на то, что плохое обязательно кончится… У меня была сестра, она рано умерла, и ее звали Надежда. Все отговаривали мою маму еще раз давать это имя своему ребенку. Но так она переживала, что погибла дочь, и назвали меня в ее честь», — отмечала она.
Первые шаги в театре и киноПосле школы Румянцева поступила в студию при Центральном детском театре. Уже на первом курсе сыграла главную роль в постановке «Я хочу домой» по пьесе Сергея Михалкова. Позже стала вольнослушательницей ГИТИСа.
В кино дебютировала в фильме Николая Лебедева «Навстречу жизни». Актриса настолько серьёзно готовилась к роли, что освоила токарный станок, а также рискнула управлять моторной лодкой — несмотря на то, что не умела этого делать. Лодка перевернулась, и Румянцева оказалась в ледяной воде Балтийского залива, после чего попала в больницу с переохлаждением.
Позже она поступила во ВГИК и продолжила сниматься. В числе первых работ — комедия «Весенние голоса» Эльдара Рязанова и Сергея Гурова.
Фильмы Надежды Румянцевой: «Неподдающиеся» и «Девчата»Румянцеву заметил директор «Мосфильма» Иван Пырьев и заказал специально под неё сценарий. Так, в 1958 году актриса снялась в картине «Неподдающиеся» вместе со своим бывшим возлюбленным Юрием Беловым. Фильм сделал её всесоюзной звездой.
Главным триумфом стала роль Тоси Кислициной в фильме Юрия Чулюкина «Девчата». На тот момент актрисе было 30 лет, а её героине — всего 18. Фильм мгновенно полюбился зрителям и получил признание за рубежом. Западная пресса называла Румянцеву «русской Джульеттой Мазиной» и «Чаплиным в юбке».
Интересно, что голливудские продюсеры приглашали актрису на съёмки, однако она этого не знала, так как советские чиновники от её имени отказывались.
Карьера и озвучиваниеЗа свою карьеру Румянцева снялась в 143 ролях в 142 проектах. Помимо актёрской игры, она активно занималась дубляжом. Надежда озвучила рабыню Изауру, Джейн Эйр и Гюльчатаго из фильма «Белое солнце пустыни».
После 1967 года актриса практически перестала сниматься в кино. В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Среди последних работ — комедии «Чудная долина» и «Нечаянная радость».
Фильмография Надежды Румянцевой:
- «Навстречу жизни» (1952);
- «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953);
- «Морской охотник» (1954);
- «Мексиканец» (1955);
- «Сын» (1955) ;
- «Неподдающиеся» (1959);
- «Девчата» (1961);
- «Королева бензоколонки» (1962);
- «Женитьба Бальзаминова» (1964);
- «Лёгкая жизнь» (1964);
- «Крепкий орешек» (1967);
Личная жизнь Надежды РумянцевойПервым супругом актрисы был однокурсник Владимир Шурупов. Брак распался, так как Румянцева отказалась переезжать в провинцию.
Счастье она обрела во втором браке с дипломатом Вилли Хштояном. Ради него актриса фактически отказалась от карьеры в кино и сопровождала мужа в зарубежных командировках. Там она создавала актёрский центр, ставила спектакли и организовывала концерты.
«Я не была в Австралии, в Северной Африке, в Кении, на Мадагаскаре, а так, практически, везде! В Южной Америке была, даже на Огненной Земле! Европу объездила всю...», — вспоминала Надежда.
Общих детей у супругов не было. Они воспитывали Карину — дочь Хштояна от первого брака. Сначала муж не позволял Надежде рожать, чтобы не травмировать маленькую девочку, а позже актриса уже не смогла забеременеть. Хштоян признавался, что чувствовал вину за это. Он считает, что им стоило сразу завести ребенка, а не откладывать. Несмотря на это, пара прожила вместе более 40 лет.
Поклонники и популярностьПопулярность Румянцевой была столь велика, что мужчины признавались ей в любви тысячами писем. Один поклонник писал ей даже из тюрьмы, а после освобождения потребовал встречи. Ситуацию дипломатично уладил муж: пригласил мужчину в ресторан и убедил его не вмешиваться в семью.
Болезнь и трагическая смертьВ 1996 году в дом актрисы ворвались грабители. Один из них избил Румянцеву, ударил по голове. После этого у неё начались сильные головные боли и обмороки. Спустя время она упала с лестницы и вновь ударилась головой. Врачи обнаружили у неё неоперабельную опухоль мозга. Долгое время актриса скрывала болезнь даже от мужа.
Надежды Васильевны Румянцевой не стало 8 апреля 2008 года. Её супруг Вилли Хштоян пережил её на 17 лет и скончался в мае 2025 года в возрасте 93 лет.