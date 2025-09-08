Алёна Кравец поделилась, как живёт Пётр Чернышёв после смерти Анастасии Заворотнюк

08 сентября 2025, 22:27

Пётр Чернышёв остаётся предан покойной супруге и не ищет новых отношений

Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

С момента смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошёл уже почти год и восемь месяцев, однако её супруг, фигурист Пётр Чернышёв, по словам певицы Алёны Кравец, до сих пор живёт воспоминаниями о ней. В беседе с порталом Woman.ru артистка рассказала, что обстановка в доме спортсмена практически не изменилась — всё хранится так, как было при жизни актрисы.







«Пётр один, у него никого нет и, как мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище», — поделилась Кравец.