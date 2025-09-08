Алёна Кравец поделилась, как живёт Пётр Чернышёв после смерти Анастасии Заворотнюк
Пётр Чернышёв остаётся предан покойной супруге и не ищет новых отношений
С момента смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошёл уже почти год и восемь месяцев, однако её супруг, фигурист Пётр Чернышёв, по словам певицы Алёны Кравец, до сих пор живёт воспоминаниями о ней. В беседе с порталом Woman.ru артистка рассказала, что обстановка в доме спортсмена практически не изменилась — всё хранится так, как было при жизни актрисы.
«Пётр один, у него никого нет и, как мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище», — поделилась Кравец.Она также рассказала, что их общая дочь Мила, которой сейчас семь, помнит маму по фотографиям. Ей пока не показывают фильмы с участием Заворотнюк — семья решила подождать, пока девочка подрастёт. Однако её регулярно привозят на кладбище.
Певица добавила, что Мила окружена заботой и вниманием со стороны всей семьи: отца, старших брата и сестры, а также бабушки. По её словам, девочка растёт яркой, артистичной и жизнерадостной.
*принадлежит Meta, запрещённой в России