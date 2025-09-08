Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой
KP.RU: Актриса Аглая Тарасова зарабатывает до 18 миллионов рублей за проект
Актриса Аглая Тарасова зарабатывает от 9 до 18 млн рублей за проект. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на одного из продюсеров.
По данным источника, артистка не испытывает недостатка в предложениях и выбирает проекты с особой тщательностью. Один съемочный день Тарасовой стоит от 300 тыс. рублей.
В зависимости от условий работы и количества смен, актриса может заработать до 18 миллионов за один проект, говорится в материале.
Напомним, ранее в отношении Аглаи Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, заполненным гашиш-маслом.
