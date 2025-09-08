Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

08 сентября 2025, 17:33

KP.RU: Актриса Аглая Тарасова зарабатывает до 18 миллионов рублей за проект

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актриса Аглая Тарасова зарабатывает от 9 до 18 млн рублей за проект. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на одного из продюсеров.