Shaman получил запрет выпускать водку и блеск для губ под брендом «Я русский»
Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», который певец планировал использовать для выпуска алкогольной продукции и косметики. Решение принято по обеим заявкам, поданным в октябре 2024 года, выяснило РИА Новости.
В марте 2025 года артисту уже направлялся предварительный отказ с шестимесячным сроком для предоставления пояснений, но окончательное решение осталось отрицательным.
Дронов подавал две заявки на регистрацию бренда в октябре 2024 года. Первая заявка охватывала алкогольную продукцию (вино, водку, ликеры), вторая — парфюмерию и косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и др.). Певиц объяснял, что целью регистрации была защита от недобросовестного использования названия его хита предпринимателями.
Возможной причиной отказа могло стать противодействие депутатов Госдумы и патриотических организаций, таких как «Ветераны России». Их возмутила привязка фразы «Я русский» к алкоголю и товарам, которые могут дискредитировать национальную идентичность.
