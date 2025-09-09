Shaman получил запрет выпускать водку и блеск для губ под брендом «Я русский»

09 сентября 2025, 06:06

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Shaman (Фото: Telegram @t.me/shaman_channel)

Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», который певец планировал использовать для выпуска алкогольной продукции и косметики. Решение принято по обеим заявкам, поданным в октябре 2024 года, выяснило РИА Новости.