Бросила родная мать, приемная предала, а жена забрала сына: личные драмы звезды «Тайн следствия» Николая Перминова
Реальная жизнь Николая Перминова оказалась более запутанной и драматичной, чем любой из сериалов, где он снимался. От него отказались сначала родная мать, а затем и приемная семья. В детстве он познал жестокость детдома, во взрослой жизни — развод, потерю сына и ложные обвинения. Какие еще испытания уготовила судьба актеру — в материале «Радио 1».
Как Николая бросила родная матьНиколай Перминов более 40 лет считал, что появился на свет 24 апреля, хотя на самом деле это произошло 11 мая 1971 года. Будущий актер родился в поселке Ягодное Магаданской области, но назвать его детство счастливым нельзя. Родная мать Зинаида Толстова отказалась от сына и отдала его в дом малютки. Женщина много пила и в итоге так и не дожила до момента встречи с наследником.
В 2017 году в программе «Прямой эфир» установили кровную связь между Перминовым и дочерью Толстовой — Анной Лужновой. Сестра актера в студии рассказывала, что воспитывалась у бабушки.
Зинаида умерла примерно в 2002–2003 году, и ее дочь узнала об этом не сразу — в то время она была в отъезде. В глубине души женщина была обижена на мать, хотя очень любила ее и скучала по ней.
Самому Николаю хорошо запомнилось раннее детство: яркие рыжие колготки, которые он носил в три года, друзей по дому малютки. Оттуда мальчиков перевели в детдом, где им открылся новый и весьма жестокий мир.
Почему от актера отказалась приемная семьяАктер вспоминал, что воспитанники детдома, в котором он рос, были озлобленными. В учреждении регулярно происходили нападения и избиения. Особенно Николаю запомнился «черный четверг» — день, когда его с другими ребятами звали в актовый зал и «колотили группой» старшие дети.
«Я другу как-то одолжил денег и куртку, он хотел к маме на день рождения, но не доехал — его задавил автобус. Хоронили всем детдомом. А так как я был соучастник, раз знал, что приятель сбежал, получил очень сильно по ушам. И сам сбежал на три дня. Мне нечего было есть — брал продукты на кладбище, которые оставались после поминок, ходил просил деньги», — вспоминал актер в программе «Судьба человека».За эту выходку Николая наказали, но это не помешало ему сбежать из детдома еще дважды. Отдушину мальчик находил в общении с другом Сережей, у которого были добрые родители и телевизор, по которому они могли смотреть мультфильмы.
Уже взрослым он узнал, что от него отказалась не только биологическая мать — фамилия ему досталась от приемной родительницы, которая взяла его из дома малютки в восемь месяцев. Однако через два года та вернула ребенка обратно, заявив, что у него якобы задержка в развитии. Директор учреждения констатировала, что мальчик был истощен, «запущен» и напуган.
Спустя годы актер встретился со Светланой Перминовой и простил ее. А вот удочеренная ею Света, передвигавшаяся на инвалидной коляске, не рассказала о приемной матери ничего хорошего.
«Светлана подошла ко мне и сказала: «Хорошо, что она тебя бросила, а то она тебя бы просто убила». Проще было меня забрать от этого человека», — заключил Перминов.Несмотря на все пережитое, актер не держал зла ни на биологическую мать, ни на приемную.
Провальные попытки создать семьюТяжелое детство закалило Николая, поэтому в армии ему не было трудно — дедовщина его не смущала, а постоять за себя он уже умел. Он не сомневался, что сможет создать собственную семью, и погрузился в отношения со студенткой ПТУ Валентиной. Влюбленные расписались еще до дембеля Перминова, но их союз продлился недолго.
В 19 лет они стали родителями, но плохо представляли, как содержать семью. Супруги перебрались в Ленинград, где ютились в общежитии. Любовь друг к другу угасала с каждым днем. Актер признавался, что не был хорошим отцом, из-за чего порой с Валентиной они даже дрались.
В какой-то момент девушка сказала, что уходит, и увезла сына Андрея на Украину. Николай приезжал туда, но встретили его с агрессией — мужчины с топорами велели убираться. Только 23 года спустя в телестудии Перминов увидел взрослого наследника, и с тех пор они не прекращали общение.
После расставания с Валентиной актер еще долго не мог оформить развод, поэтому ему не удалось расписаться со следующей избранницей — Людмилой Волковой. Тогда артист работал в охранной фирме, но не имел своего жилья.
Согласившись поселиться в квартире тещи, он стал слушать постоянные упреки. В конце 90-х Перминов сформировал свой первый танцевальный коллектив, что показалось родственникам несерьезным. Хотя у пары подрастал сын Саша, давление тещи оказалось столь сильным, что гражданский брак разрушился.
А в 2020 году новая возлюбленная актера Виктория Почекунина обвинила его в избиении — якобы на почве ревности он оставил ей лицевые раны. Сам Перминов отрицал эти обвинения и объяснял: он «взорвался», когда узнал, что она ему изменяла. По словам актера, он своими глазами видел, как девушка целовалась с другим.
«Мы же договорились: я все оплачиваю, если она одна. Я поставил условие, что забираю ребенка, а она остается со своим мужиком. Она меня хотела схватить, и я ее оттолкнул. Это все», — говорил тогда Николай.Он полагал, что у них с Викторией подрастает общий ребенок. Впоследствии в программе «На самом деле» выяснилось, что блондинка все время врала: вероятность родства была нулевой, а травмы она получила в ДТП в Краснодаре.
Путь до звезды криминальных драмПуть в шоу-бизнес Перминов начал прокладывать после разрыва с Волковой. Сначала он продавал линолеум, обои и куртки, а также работал директором магазина. Затем Николай стал гастролировал как ведущий, модель и танцор в Лас-Вегасе. Уже потом он посвятил себя миру кино и театру.
Актер учился в школе «Актэм» при фонде Ролана Быкова, в 2007-м проходил курсы у Дрознина и Колесниковой, а в 2010-м поступил в «Щуку». Он получил роли в сериалах «Глухарь», «Москва. Три вокзала», «Карпов», «Тайны следствия», «Беспринципные». Последними работами с его участием стали «The Телки» и «Мамино письмо».
Съемки приносили Перминову радость, но на одной из них он разорвал ключицу и межпозвоночную грыжу. Спустя пару дней у актера отказали ноги — ради операции пришлось продавать машину. Три месяца он не вставал с постели, но в итоге пошел на поправку. При этом артист сетовал, что тогда никто толком не откликнулся, и лишь один человек навещал его и приносил лекарства.