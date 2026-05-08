Увлечение панк-культурой, разрыв с любимой и лечение в психиатрической больнице: что известно о Славе КПСС и на ком он женат?
Слава КПСС без стеснения называет себя королем русского рэпа. Он создал яркий и необычный образ. У исполнителя столько псевдонимов для разных творческих амплуа, что в них порой теряются даже самые преданные фанаты. При этом музыкант не ограничивается типичными для рэп-сцены вредными привычками. В его жизни есть и увлечения, которые одобряет самая разная публика. Такое сочетание противоположностей делает артиста еще заметнее и только усиливает интерес к нему. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Славы КПССНастоящее имя Славы КПСС — Вячеслав Машнов. Он появился на свет 9 мая 1990 года в Хабаровске. Артист рос в семье с дочерью Дарьей. По гороскопу он Телец. В детские годы Вячеслав любил рисовать и интересовался мультипликацией. Еще он гонял мяч во дворе. Вместе с приятелями подросток делал поздравительные ролики и продавал их. Позже парень занялся CD-дисками с литературой по психологии. Затем его команда начала разрабатывать психологические тесты и успешно предлагала их покупателям. После школы, в 2007 году, Вячеслав поступил в Хабаровский институт инфокоммуникаций. Он выбрал факультет информационных технологий. Студент часто пропускал занятия и вел очень свободную жизнь. Иногда его доставляли в полицию за мелкое хулиганство. До 2012 года он увлекался панк-культурой. Поворотным моментом стал 2012-й. Тогда Машнов впервые услышал группу «Бухенвальд Флава», где читал Саша Скула.
После этого он решил записывать собственные рэп-треки. На старте музыкант делал жесткие и агрессивные композиции. В текстах он не избегал ненормативной лексики. В его творчестве надолго закрепились идеи нигилизма и анархизма. Эти взгляды пришли еще из панк-среды. На продвижение своего имени исполнитель тратил деньги, которые зарабатывал в компании сотовой связи. Диплом он получил позже. Затем молодой человек устроился работать в аквапарк. По словам рэпера, многие хорошо знали его семью. Отец занимался живописью. Мать строила карьеру в журналистике в Хабаровске. Старшая сестра служила тюремным надзирателем. Сначала именно она переехала в Санкт-Петербург из-за перевода. Затем туда перебрались брат и мать. К тому времени отца уже не было в живых. В Северной столице родительница сменила профессию и стала директором коммерческой организации. Мама Вячеслава тоже связала жизнь с творчеством. В свое время она путешествовала по Северу вместе с эвенками. После этой поездки женщина выпустила книгу об их преданиях. Позже она обратилась к той же теме уже в художественном романе.
МузыкаДо начала сольной карьеры Слава КПСС выступал и записывался в составе рэп-объединения «Ежемесячные». Уже в 2012 году группа выпустила несколько синглов. Год спустя музыканты представили альбом «Проснулась с ежемесячными». В 2013 году Вячеслав под псевдонимом Бутер Бродский записал первый мини-альбом Pih-poh. В релиз вошли четыре трека: «Пих-пох», «Канапля», «Я люблю тебя» и «Старый образ». Вскоре артист вместе со Smesharique выпустил еще шесть композиций в рамках проекта «Банка несваренья». Тогда же Машнов взял второй псевдоним — Гнойный. Это имя, по его словам, лучше отражало его взгляды и творческий настрой. В тот же период рэпер впервые вышел на батл-площадку Slovo в Санкт-Петербурге. За 2014 год исполнитель провел шесть батлов. Зрители быстро запомнили фирменный стиль музыканта. Коричневый кожаный жакет стал его своеобразным талисманом. Агрессивная подача и плотная читка не оставляли оппонентам времени на передышку. На площадке он быстро закрепился в роли одного из лидеров.
Позже артиста пригласили на турнир Slovofest в Анапе. Там он выступил вместе с Nongratta, фристайлером из Харькова, победителем первого сезона Slovo (Москва) и MC S'One из Краснодара. В том же 2014 году дискография рэпера пополнилась вторым альбомом «Листва в пустом бассейне». В пластинку вошли девять треков. Часть материала он записал в дуэтах. В 2015 году Слава КПСС представил клип на трек «Отсиди». Тогда же он выпустил композицию #SlovoSPB вместе с Чейни. Кроме того, музыкант записал ремикс под именем Black Stalin на трек Pharaoh Black Siemens. В тот же период артист выложил в интернет провокационный EP «Моим евреям». Параллельно он продолжал активно участвовать в батлах. Одним из самых обсуждаемых стало его выступление против JasseJames в командном формате 2x2.
На волне растущего интереса к своей персоне Вячеслав запустил собственный проект — «Лигу Гнойного». Батлы снимали на любительскую камеру и выкладывали на YouTube. Турниры проходили на улице или в небольших помещениях. Сам рэпер вел эфиры и нередко тоже выходил к микрофону. Разные музыкальные направления Машнов разделил по псевдонимам. Имя Соня Мармеладова он использовал для грайм-композиций. Под образом Валентина Дядьки выходили сатирические треки и ремиксы. Псевдоним Бутер Бродский, с которого начинался его путь, позже закрепился за мрачными песнями о тяжелой русской жизни. В своих текстах Вячеслав часто высмеивает массовую культуру. Он иронизирует над желанием молодежи соответствовать общественным шаблонам. В его песнях звучат резкие выпады, протестные мотивы и провокационные идеи. При этом в ряде работ есть и более личные, теплые интонации.
Позже артист представил мини-альбом «Трудно быть с богом». Главным треком релиза стала композиция «Мертвые звезды». После он выпустил песни «В футболке Бабангида», Hype Train и «Скумбрия Love». Под именем Слава КПСС музыкант также записал трэп-композицию «Песня Героя России». Ее главным персонажем стал глава Чечни Рамзан Кадыров. В новых работах Вячеслав затрагивал тему наркозависимости. В 2016 году на турнире Slovo Moscow Машнов вышел на сцену вместе с Фаллен МС из Петербурга. В начале 2017 года музыкант под именем Валентин Дядька выпустил кавер на трек Jubilee Young Beatles. Соперник быстро ответил диссом «Клоун». После этого Слава обвинил Jubilee в ЛГБТ-пропаганде** и записал два ответных трека. Затем оппонент представил «Реквием». Вскоре исполнитель выпустил первый студийный альбом Славы КПСС «Чай вдвоем» при участии Aux. Следом вышел мини-альбом «Комар-парижанин». Этот релиз отличался особенно жесткой лексикой. В песне «Новый Ротшильд» автор прямо называл себя Богом.
В середине июня 2017 года рэпер принял участие в батле «Рвать на битах». Он выступил в команде с Замаем против Дена Чейни и MICKEYMOUSE. Победителя тогда определило СМС-голосование. Во время этого выступления артист впервые исполнил трек «Владимир Путин». Позже он выпустил его в аудиоформате. В августе 2017 года состоялся самый ожидаемый батл сезона — встреча Славы КПСС и Мирона Федорова. Слава КПСС одержал уверенную победу со счетом 5:0. В тот же период Слава КПСС собрал объединение Антихайп. В него вошли его ближайшие соратники. Важным этапом в карьере стал выход первого концептуального альбома «Солнце мертвых». Музыкант посвятил эту работу теме смерти. Слушатели встретили релиз неоднозначно. К тому моменту артист накопил большой объем материала и постепенно выпускал новые записи. В 2018 году он представил лиричный трек «Грустные танцы» и пластинку «Взрослая танцевальная музыка». Под именем Бутер Бродский рэпер также выпустил композицию «Занозы». От батлов исполнитель тоже не отказывался. В начале 2019 года он записал дисс на блогера Эдварда Била и представил его в рамках постановочного поединка. Тогда же Вячеслав выпустил песню «Духовная нищанка». После нее часть аудитории начала сравнивать его с Егором Летовым. Некоторые поклонники даже говорили, что музыкант «убил рэп, но возродил рок».
После расставания с Сашей Куромушкой артист резко изменил взгляд на собственное творчество. Вскоре он представил рэп-альбом «Чудовище, погубившее мир». По словам самого Славы КПСС, эта работа помогла ему выйти из депрессии. В трек-лист вошли песни «Остров», «Я убью себя» и «Чучело». Сразу после этого музыкант выпустил альбом Соломы «Квартирник в 222». Откровенной работой стал микстейп «Ангельское True». Он вышел осенью 2022 года. Еще одной премьерой того года стал альбом «Бутер Бродский 2».
ФильмыОсенью 2017 года Машнов вошел в состав жюри телепроекта «Успех». Вместе с ним участников оценивал Филипп Киркоров. Вскоре Слава КПСС добавил в свой репертуар песню «Зайка моя». А поп-король начал носить одежду с логотипом «Антихайпа». Позже исполнитель появился в документальном фильме о Гуфе «Исповедь» вместе с другими российскими музыкантами. В 2021 году он сыграл самого себя в сериале «Струны». Для проекта Слава КПСС записал саундтрек «Солнце».
КонфликтыВ 2016 году на батле с Nongratta Слава КПСС резко высказался о чеченских девушках. Эти слова вызвали скандал. Уроженец Ичкерии Халид Гелаев ответил музыканту в соцсетях и потребовал публичных извинений. В случае отказа он пригрозил Вячеславу расправой. После этого Машнов извинился перед кавказцами и удалил спорный комментарий во ВКонтакте.
Личная жизнь Славы КПССНекоторое время в разговорах о личной жизни Славы КПСС всплывало имя Оксаны Мироновой. Позже выяснилось, что это была шутка. При росте 191 см и весе 80 кг рэпер, по собственным словам, не жаловался на недостаток внимания со стороны девушек. В разные годы рядом с ним были несколько избранниц. Одной из них стала Саша Федорова, известная по прозвищу Дискотека. Она фотограф из Петербурга. Они познакомились в интернете в 2014 году. Девушка первой предложила встречу и прогулку по городу. Со временем пара начала жить вместе. Однако в 2017 году этот роман закончился. Позже в жизни артиста появилась Саша Куромушка. Она занималась творчеством, делала украшения, блокноты и ловцы снов. Затем девушка получила образование дизайнера в Высшей школе экономики. Их отношения развивались спокойно. Вячеслав даже успел познакомиться с ее родственниками. Но незадолго до его 30-летия возлюбленная решила уйти. Она сменила номер телефона. По слухам, после этого Саша уехала из страны. Разрыв тяжело ударил по музыканту. Он пережил депрессию. В итоге Слава обратился за помощью к врачам и провел два с половиной месяца в психиатрической больнице. О личной жизни рэпера снова заговорили в 2021 году. Тогда телеведущая Айза Анохина выложила в соцсетях фото с Вячеславом. Публика увидела в этом намек на роман. Почти в то же время СМИ писали о пожаре в его доме. Сам Машнов тоже публиковал снимки после возгорания в квартире.
В октябре 2024 года в ютьюб-шоу «Вписка» рэпер рассказал, что женился на Саше Куромушке. Его супруга объяснила, что раньше они расстались из-за наркотической зависимости будущего мужа. Спустя больше года они встретились снова. Девушка заметила, что Вячеслав сильно изменился. Уже через два дня после примирения он сделал ей предложение. Снова жить вместе паре помог несчастный случай. У музыканта сгорела квартира, и он попросился пожить у Саши.