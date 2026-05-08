Увлекся хоккеем и устроил гастрольный тур на 80 городов России: где сейчас комик Виктор Комаров и почему он ушел из шоу Stand Up на ТНТ?
Виктор Комаров — российский стендап-комик, который стоял у истоков шоу Stand Up на ТНТ и много лет оставался одним из самых узнаваемых резидентов проекта. Зрители полюбили артиста за самоиронию, бытовые наблюдения и особую манеру подачи, в которой обычный монолог превращался в почти театральную сцену одного актера. 9 мая юморист отмечает 40-летие. О том, как складывалась его карьера, почему он ушел из Stand Up и чем занимается сейчас — в материале «Радио 1».
Биография Виктора Комарова: детство и образованиеВиктор Комаров родился 9 мая 1986 года в Москве. С ранних лет он любил шутить, устраивал розыгрыши для родственников и знакомых, придумывал неожиданные сценки и ставил окружающих в комичные ситуации.
В школе Комаров учился хорошо. Он окончил класс с углубленным изучением экономики и математики, поэтому после выпуска решил продолжить путь в сфере точных наук. Комаров поступил на факультет вычислительных машин и систем Московского института радиотехники, электроники и автоматики.
После учебы Виктор некоторое время работал по специальности. Он занимал должности инженера систем безопасности, а также инженера цифрового кино на киностудии «Мосфильм». Однако интерес к сцене не исчезал. Еще в студенческие годы Комаров пытался реализовать себя в КВН, придумывал комические номера и сценки, но тогда ощутимого результата добиться не удалось.
Как Виктор Комаров пришел в стендапПереломный момент в жизни будущего комика произошел после просмотра записи выступления британского стендап-артиста Эдди Иззарда. Именно тогда Виктор решил попробовать написать собственный материал и понял, что нашел направление, в котором хочет развиваться.
После этого Комаров оставил стабильную, но нелюбимую работу и сосредоточился на юморе. Решение выглядело рискованным, однако именно оно стало началом его профессиональной карьеры.
Начало карьеры Виктора Комарова на сценеС авторскими выступлениями Виктор начал выходить на сцену сразу после появления в Москве открытых микрофонов. Это произошло в 2010 году. Тогда речь шла не о телевизионной известности, а о живом контакте со зрителем, где артист оттачивал подачу, ритм и умение работать с залом.
Уже через год Комаров появился в шоу «Битва за эфир» на телеканале «МУЗ-ТВ». Этот опыт укрепил его уверенность в собственных силах. Затем комик принял участие в проекте «Comedy Баттл», где дошел до финала. Победить ему не удалось, но именно после этого Виктор окончательно понял, что юмор станет делом всей его жизни.
Виктор Комаров в шоу Stand Up на ТНТКогда телеканал ТНТ запустил новое юмористическое шоу Stand Up, Виктор Комаров вошел в число первых резидентов проекта. Для многих зрителей именно он стал одним из символов раннего периода программы.
Особую популярность получили его монологи о бытовых неудачах, семейной жизни, отцовстве, облысении, походах по магазинам и неловких жизненных ситуациях. Выступления Комарова собирали миллионные просмотры на YouTube, а его узнаваемый сценический образ быстро запомнился аудитории.
Карина Кросс и её муж раскрыли необычную фамилию для будущего ребёнка
Кроме участия в Stand Up, артист снимался и в других проектах ТНТ. В частности, он выходил в шоу «Не спать!», где комики соревновались в остроумии. По правилам программы каждый участник вносил 10 тысяч рублей в общий призовой фонд, после чего жюри оценивало выступления и решало, насколько удачной получилась шутка.
Почему Виктор Комаров ушел из Stand UpВ новых выпусках шоу на ТНТ Виктор Комаров перестал появляться летом 2022 года. Позднее артист объяснил, что почувствовал необходимость сделать паузу в телевизионном формате. Кроме того, по его словам, в последние годы участие в шоу Stand Up уже не давало молодым комикам того карьерного роста, который проект обеспечивал раньше.
«Мне тяжело проверить эту информацию, потому что меня давно показывают. Но комики, которые сейчас по пять монологов снимали, говорят, что все равно не могут никуда поехать на гастроли», — объяснил он.Таким образом, Виктор Комаров завершил участие в Stand Up после почти десяти лет работы в проекте.
Личная жизнь Виктора КомароваНа сцене Виктора нередко представляли как человека, которому не везет в отношениях и которого постоянно бросают девушки. Однако реальная жизнь артиста складывалась иначе.
Долгое время Комаров встречался со своей избранницей Ксенией. В 2015 году пара официально оформила отношения. Супруга юмориста не ведет публичный образ жизни, а сам артист предпочитает не превращать семью в контент.
Свадьба прошла без лишней шумихи. На церемонии присутствовали только жених, невеста и сотрудники загса. Виктор не раз говорил, что не видит смысла тратить крупные суммы на торжество ради внешнего эффекта, если эти деньги можно направить на действительно важные цели.
На момент регистрации брака Ксения находилась на седьмом месяце беременности. Вскоре у пары родился первый сын. В 2018 году на свет появился второй ребенок.
Где сейчас Виктор КомаровПосле ухода с ТНТ Виктор Комаров не исчез из профессии. Он продолжил карьеру как независимый стендап-комик, выступает в барах, концертных залах и гастролирует по городам России с сольной программой.
«Ты будешь есть»: Аврора о секрете вечной молодости
Самым масштабным проектом артиста стал большой тур, стартовавший 11 сентября 2024 года. Он охватил 80 городов страны. Сам Комаров назвал этот гастрольный цикл самым крупным стендап-туром в истории российского стендапа.
Кроме сцены, комик активно участвует в жизни медийной хоккейной команды «ХК 10». Также он играет в Зеленоградской хоккейной лиге за клуб «Айсберг». Параллельно артист развивает цифровые площадки и продолжает выпускать новые эпизоды собственного импровизационного шоу на YouTube.