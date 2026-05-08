Пережила гибель сына, родила от тайного любовника и получила непристойное предложение от Домогарова: удары судьбы Ольги Павловец
Актриса Ольга Павловец исполнила более восьми десятков ролей в кино, но больше всего она запомнилась любителям мелодрам. Как и у её героинь, у артистки не менее яркая и насыщенная личная жизнь, которая волнует публику порой больше, чем сюжеты её сериалов. Она пережила измены, унижения, страшную потерю сына и мысли о самоубийстве, но сумела снова выйти к камерам и улыбаться зрителям. Подробнее о жизни звезды, её карьере и ударах судьбы читайте в материале «Радио 1».
Детство Ольги Павловец и её мечта о театре
Ольга Павловец родилась 9 мая 1981 года в Астрахани в семье, где сцена была не просто профессией, а образом жизни. Её отец Андрей Павловец служил в ленинградском ТЮЗе, мать Татьяна преподавала сценическую речь в театральной академии, а бабушка и дедушка выступали перед солдатами ещё во время войны.
Когда Ольге было всего пять месяцев, семья перебралась в Ленинград и поселилась в коммуналке. Детство будущей актрисы прошло за кулисами, среди репетиций, грима и разговоров артистов. Позже Павловец признавалась:
«В детстве я больше хотела быть актрисой, чем сейчас. Возможно, это пресыщение. С возрастом уходит восторженность, предвкушение чуда, сейчас меня стало сложнее удивить».
Она занималась музыкой, училась играть на флейте, гитаре и фортепиано, выступала на конкурсах и даже задумывалась о карьере певицы. Но в итоге выбрала театр и поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.
Съёмки в сериалах и первый большой успех
В начале 2000-х Ольга переехала в Москву и почти сразу начала активно сниматься. Зрители запомнили её по сериалам «Стилет-2», «Бандитский Петербург», «Монро», «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Ленинград-46».
«Мы живем в век сериалов. Другое дело, что качество у всех разное. Альфред Хичкок говорил: самое главное в кино — это сценарий, сценарий и сценарий», — отмечала актриса, не скрывая, что серьёзно относится к многосерийным картинам.
Ради ролей актрисе приходилось учить литовский язык, осваивать медицинские манипуляции и буквально жить на съёмочной площадке. Особую любовь зрителей Павловец получила после роли Людмилы Колонковой в «Тайнах следствия».
«Приходить на площадку как в дом родной — всегда здорово», — говорила Павловец о съёмках в этом сериале.
Личная жизни Ольги Павловец: громкие ухаживания Домогарова и муж-алкоголик
На съёмках «Стилета-2» за молодой актрисой начал ухаживать коллега Александр Домогаров. Он читал ей Есенина, пел песни Вертинского и однажды прямо на улице закричал: «Оля-я-я! Ты моя муза!»
Но одна история навсегда изменила отношение Павловец к знаменитому актёру. По словам артистки, однажды Домогаров предложил ей «замутить роман», добавив: «Я тебя в актрисы выведу!»
Ольга резко ответила, что «за роли не продаётся», после чего решила держаться от коллеги подальше.
Совсем другим тогда казался Дмитрий Щербина. Он был внимательным, заботливым и производил впечатление надёжного мужчины. Вскоре между актёрами начался роман, а в 2005 году у них родился сын Прохор.
Однако семейная жизнь быстро превратилась в кошмар. Павловец позже признавалась:
«Тогда еще я не знала, что многие, как мне казалось, Димины достоинства обернутся недостатками в совместной жизни».
По словам актрисы, муж становился всё более агрессивным, угрюмым и начал злоупотреблять алкоголем.
«Он мог час сидеть, уставившись в стену, а потом взорваться из-за немытой чашки», — рассказывала Павловец.
В итоге она приняла решение уйти от супруга вместе с сыном.
Жизнь разделилась на «до» и «после»: гибель сына актрисы
Самая страшная трагедия произошла в 2009 году. Четырёхлетний Прохор находился на даче с родителями Ольги, пока сама актриса снималась в Москве.
Несчастье случилось внезапно: мальчик упал в канаву с водой и захлебнулся.
«Папа позвонил вечером, он не смог произнести в трубку ни слова, но я сразу поняла: произошло страшное», — вспоминала артистка.
После смерти сына жизнь Павловец разделилась на «до» и «после». Она признавалась, что не хотела пить таблетки, потому что боялась потерять даже эту боль:
«Боялась, что перестану чувствовать боль — а это всё, что связывало меня с Прошей».
Актриса работала практически на автомате: днём снималась, а по ночам плакала до утра. Позже она говорила, что даже думала о самоубийстве, но остановилась ради родителей.
«Редко говорю на эту тему, слова есть ложь, в них не передать того горя, которое испытывает мать, потерявшая ребенка…», — признавалась Павловец.
Бесплодие и чудо: материнство Ольги Павловец
После трагедии рядом с Ольгой оказался актёр Иван Шибанов. Он поддерживал её, выслушивал и не пытался давить. Со временем между ними начались отношения.
Врачи когда-то поставили Шибанову диагноз «бесплодие», поэтому мысль о ребёнке казалась невозможной. Но после поездки в монастырь произошло неожиданное.
«Просил, чтобы ты перестала винить себя. И чтобы Проша знал — ты его любишь», — рассказывал позднее Иван.
А через некоторое время тест на беременность показал две полоски.
«Я ревела, смеялась и тут же позвонила Ване. Ты либо отец, либо медицинский феномен!», — делилась эмоциями артистка.
В 2010 году у пары родился сын Макар. Павловец буквально не расставалась с ребёнком и даже брала его на съёмки.
«Либо Макар со мной, либо я уезжаю», — говорила актриса продюсерам.
Позже союз с Шибановым распался, но без громких скандалов. А в 2019 году Ольга снова стала мамой — у неё родился сын Андрей. Имя отца ребёнка актриса до сих пор скрывает.
«Это человек, который не лезет в мою жизнь, но обожает моих детей».
Ольга Павловец сейчас
Сегодня Ольга Павловец продолжает активно сниматься, живёт между Петербургом и Москвой и воспитывает сыновей. Несмотря на пережитые трагедии, она старается сохранить веру в людей и любовь.
«Сыновей учу держать слово — это для меня важно», — говорит актриса.
Она признаётся, что до сих пор ежедневно вспоминает погибшего Прохора и верит, что он незримо находится рядом:
«Чувствую, что мой маленький ангелочек помогает мне, делает мудрее и сильнее».
При этом Павловец не скрывает: штамп в паспорте давно перестал быть для неё чем-то важным.
«Если, допустим, мне официально сделают предложение руки и сердца, человек, которого я полюблю и который будет любить меня, не против еще раз выйти замуж», — говорила актриса.
В настоящее время актриса продолжает сниматься в кино и сериалах. В производстве находятся две картины с её участием: «Тайны следствия-26» и «Дерзкая». Обе премьеры запланированы на 2026 год.