Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Юмористу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Ограничение начало действовать с 30 января этого года.



Как сообщает Telegram-канал Baza, введение запрета на въезд связано с критикой специальной военной операции на Украине и с нарушением налогового законодательства. Сам Сабуров пока никак не комментировал случившееся.

Ранее «Радио 1» писало, почему комик рискует лишиться заработка в России и Европе. При этом в 2022 году концерты Сабурова отменяли в США и Израиле. Ограничения случились после того, как юморист посмеялся над фанаткой из Украины.

