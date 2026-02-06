У Нурлана Сабурова в России осталось имущество на 160 миллионов рублей

06 февраля 2026, 11:06

21 декабря 2025, 15:03 Незапланированный ребенок, многочисленные скандалы и отмены концертов: почему Нурлан Сабуров рискует лишиться заработка в РФ и Европе? Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

У Нурлана Сабурова в России осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей, несмотря на запрет на въезд в страну на 50 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.