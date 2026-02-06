У Нурлана Сабурова в России осталось имущество на 160 миллионов рублей

Достижения.рф

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

У Нурлана Сабурова в России осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей, несмотря на запрет на въезд в страну на 50 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По информации издания, в феврале 2022 года комик купил двухэтажный дом в элитном посёлке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский», где жил с женой и тремя детьми. Общая стоимость недвижимости оценивается почти в 130 миллионов рублей.

Также Сабурову принадлежат Mercedes G-Class 2018 года с номером SBR стоимостью около 20 миллионов и Cadillac Escalade 2021 года примерно за 11 миллионов рублей.

Утром 6 февраля Сабурова задержали в аэропорту Внуково после прилёта из Дубая. Позже стало известно, что ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

Иван Мусатов

