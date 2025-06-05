«Будет сложно, я обещаю»: как прошла тайная свадьба Бородиной и Сердюкова? Почему им предрекают измены и скорый развод

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Свадебное видео Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стремительно набирает просмотры в Сети. В ролике — шутки, слёзы, обещания и символичный торт с малиной. Торжественная регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, а в числе гостей были только самые близкие. Как прошла церемония, почему Бородина отказалась от традиционного платья и что сказали друзья пары, расскажет «Радио ​1».



Третий брак Ксении Бородиной: образ невесты без платья

3 июня 2025 года телеведущая Ксения Бородина официально вступила в брак с блогером Николаем Сердюковым. Свадебная церемония прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. На регистрации присутствовали только близкие друзья и родственники пары.

Для третьего брака Бородина отказалась от классического свадебного платья. Вместо него — элегантный белый комбинезон с асимметричным корсетным топом и баской. Образ дополнила миниатюрная шляпка с вуалью, жемчужный клатч и букет калл. По словам инсайдеров, пышное торжество с нарядами и декором звезда запланировала на конец июня.

Николай также подготовился к событию основательно — за костюмом он специально летал в Италию.

Как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова в Барвихе

Сразу после ЗАГСа молодожёны отправились в ресторан, оформленный в бело-жёлтых тонах. Желтые розы и лимоны стали главными элементами декора. По словам гостей, атмосфера была лёгкой, непринуждённой и очень тёплой. На видео, опубликованном спустя два дня после свадьбы, видно, как Николай встречает Ксению у ЗАГСа с шутками.

«Все, пацаны, запомнили — больше свадеб не будет. Это в последний раз», — говорит он.
Пара обменялась кольцами от Tiffany и произнесла клятвы верности. После подписания документов Николай в шутку засомневался в подписи жены.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
«Это не твоя подпись!», — прокомментировал жених.
Бородина рассмеялась и ответила: «Моя!»

Что сказали друзья Бородиной на свадьбе

Свадебный ужин прошёл под знаком любви и искренности. Подруга Ксении Бородиной в своём тосте не сдержала слёз.

«Если бы ты, Коля, не появился в жизни Ксюши, тебя нужно было бы придумать. Она невероятно щедрая душой и своим теплом. Береги нашу жемчужину!», — сказала она.
Сам Николай вспоминал, как они с телеведущей говорили по телефону до четырёх утра, и признался, что ждал Ксению всю жизнь.

«Я благодарен, что ты сказала ''да''», — подчеркнул Сердюков.
Финалом вечера стал вынос большого торта, украшенного свежей малиной. Завершая видеоролик, Николай произнёс: «Будет сложно, я обещаю». Ксения тут же парировала: «Нет! Никаких сложностей!».

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
Под видео в соцсетях — сотни поздравлений. Некоторые пользователи шутят про «последнюю свадьбу», другие обсуждают образ Ксении.

Бывший возлюбленный Бородиной про ее свадьбу

Экс-возлюбленный Бородиной, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и адвокат Михаил Терёхин, прокомментировал третий брак телеведущей с блогером Николаем Сердюковым. Он заявил, что рад за телеведущую, однако считает, что их союз продержится недолго.

«Я рад за Ксюшу. Мне нравится Николай. Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга. Но я считаю, такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — сказал он.
По его словам, Бородина склонна к чрезмерному контролю в отношениях, что, по его мнению, может разрушить доверие между супругами и спровоцировать измену. Предыдущий брак телеведущей с Курбаном Омаровым закончился именно из-за неверности партнёра. Своим мнением о свадьбе также поделилась Виктория Боня. Экс-участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что её насторожило выражение лица новоиспечённого супруга Ксении на свадебных фотографиях. Боня добавила, что искренне переживает за Бородину.

Кто такой Николай Сердюков и как начались его отношения с Бородиной

Напомним, для Ксении это третий брак. У неё двое детей — Маруся и Теона — от предыдущих отношений с Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Николай тоже воспитывает дочь Николь от блогера Алины Акиловой. С Сердюковым Бородина начала встречаться около года назад. Тогда в Сети активно обсуждали их роман, многие называли Николая альфонсом. Однако телеведущая всегда вставала на защиту любимого и подчёркивала: рядом с ним ей спокойно и хорошо.
Дайана Хусинова

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