«Будет сложно, я обещаю»: как прошла тайная свадьба Бородиной и Сердюкова? Почему им предрекают измены и скорый развод
Свадебное видео Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стремительно набирает просмотры в Сети. В ролике — шутки, слёзы, обещания и символичный торт с малиной. Торжественная регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, а в числе гостей были только самые близкие. Как прошла церемония, почему Бородина отказалась от традиционного платья и что сказали друзья пары, расскажет «Радио 1».
Третий брак Ксении Бородиной: образ невесты без платья3 июня 2025 года телеведущая Ксения Бородина официально вступила в брак с блогером Николаем Сердюковым. Свадебная церемония прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. На регистрации присутствовали только близкие друзья и родственники пары.
Для третьего брака Бородина отказалась от классического свадебного платья. Вместо него — элегантный белый комбинезон с асимметричным корсетным топом и баской. Образ дополнила миниатюрная шляпка с вуалью, жемчужный клатч и букет калл. По словам инсайдеров, пышное торжество с нарядами и декором звезда запланировала на конец июня.
Николай также подготовился к событию основательно — за костюмом он специально летал в Италию.
Как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова в БарвихеСразу после ЗАГСа молодожёны отправились в ресторан, оформленный в бело-жёлтых тонах. Желтые розы и лимоны стали главными элементами декора. По словам гостей, атмосфера была лёгкой, непринуждённой и очень тёплой. На видео, опубликованном спустя два дня после свадьбы, видно, как Николай встречает Ксению у ЗАГСа с шутками.
«Все, пацаны, запомнили — больше свадеб не будет. Это в последний раз», — говорит он.Пара обменялась кольцами от Tiffany и произнесла клятвы верности. После подписания документов Николай в шутку засомневался в подписи жены.
«Это не твоя подпись!», — прокомментировал жених.Бородина рассмеялась и ответила: «Моя!»
Что сказали друзья Бородиной на свадьбеСвадебный ужин прошёл под знаком любви и искренности. Подруга Ксении Бородиной в своём тосте не сдержала слёз.
«Если бы ты, Коля, не появился в жизни Ксюши, тебя нужно было бы придумать. Она невероятно щедрая душой и своим теплом. Береги нашу жемчужину!», — сказала она.Сам Николай вспоминал, как они с телеведущей говорили по телефону до четырёх утра, и признался, что ждал Ксению всю жизнь.
«Я благодарен, что ты сказала ''да''», — подчеркнул Сердюков.Финалом вечера стал вынос большого торта, украшенного свежей малиной. Завершая видеоролик, Николай произнёс: «Будет сложно, я обещаю». Ксения тут же парировала: «Нет! Никаких сложностей!».
Под видео в соцсетях — сотни поздравлений. Некоторые пользователи шутят про «последнюю свадьбу», другие обсуждают образ Ксении.
Бывший возлюбленный Бородиной про ее свадьбуЭкс-возлюбленный Бородиной, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и адвокат Михаил Терёхин, прокомментировал третий брак телеведущей с блогером Николаем Сердюковым. Он заявил, что рад за телеведущую, однако считает, что их союз продержится недолго.
«Я рад за Ксюшу. Мне нравится Николай. Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга. Но я считаю, такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — сказал он.По его словам, Бородина склонна к чрезмерному контролю в отношениях, что, по его мнению, может разрушить доверие между супругами и спровоцировать измену. Предыдущий брак телеведущей с Курбаном Омаровым закончился именно из-за неверности партнёра. Своим мнением о свадьбе также поделилась Виктория Боня. Экс-участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что её насторожило выражение лица новоиспечённого супруга Ксении на свадебных фотографиях. Боня добавила, что искренне переживает за Бородину.