05 июня 2025, 17:34

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Свадебное видео Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стремительно набирает просмотры в Сети. В ролике — шутки, слёзы, обещания и символичный торт с малиной. Торжественная регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, а в числе гостей были только самые близкие. Как прошла церемония, почему Бородина отказалась от традиционного платья и что сказали друзья пары, расскажет «Радио ​1».





Содержание Третий брак Ксении Бородиной: образ невесты без платья Как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова в Барвихе Что сказали друзья Бородиной на свадьбе Бывший возлюбленный Бородиной про ее свадьбу Кто такой Николай Сердюков и как начались его отношения с Бородиной

Третий брак Ксении Бородиной: образ невесты без платья

Как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова в Барвихе

«Все, пацаны, запомнили — больше свадеб не будет. Это в последний раз», — говорит он.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

«Это не твоя подпись!», — прокомментировал жених.

Что сказали друзья Бородиной на свадьбе

«Если бы ты, Коля, не появился в жизни Ксюши, тебя нужно было бы придумать. Она невероятно щедрая душой и своим теплом. Береги нашу жемчужину!», — сказала она.

«Я благодарен, что ты сказала ''да''», — подчеркнул Сердюков.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)



Бывший возлюбленный Бородиной про ее свадьбу

«Я рад за Ксюшу. Мне нравится Николай. Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга. Но я считаю, такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — сказал он.

Кто такой Николай Сердюков и как начались его отношения с Бородиной