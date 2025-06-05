Озвучена стоимость купленного Оксаной Самойловой заброшенного советского пансионата
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова приобрела заброшенный советский пансионат в Подмосковье за 45 миллионов рублей. Примерную стоимость объекта назвал Telegram-канал PostNews.
Отмечается, что речь идёт об одной из частей деревни Старая Руза, ранее принадлежавшей Дому творчества композиторов. Площадь приобретённого женой рэпера Джигана участка составляет порядка 11 гекторов. Он расположен на окраине деревни, полностью окружён лесом и выходит к Москве-реке.
В 1980-е годы на этом месте находился пансионат и пионерский лагерь. К слову, в Старой Рузе также располагались дачи композиторов Александра Зацепина и Эдуарда Артемьева. Именно здесь они написали музыку для фильмов «Солярис» и «Раба любви».
При этом сохранять советское наследие звёздная пара не собирается. Самойлова и Джиган приступили к сносу большей части аварийных построек. На месте пансионата они разместят «ферму приключений» для детей.
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