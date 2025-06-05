Озвучена стоимость купленного Оксаной Самойловой заброшенного советского пансионата

05 июня 2025, 16:45

PostNews: Оксана Самойлова приобрела заброшенный пансионат за 45 млн рублей

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова приобрела заброшенный советский пансионат в Подмосковье за 45 миллионов рублей. Примерную стоимость объекта назвал Telegram-канал PostNews.