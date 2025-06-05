Александр Маршал ответил на вопрос об общих детях с избранницей, которая почти на 40 лет младше

05 июня 2025, 16:48

Певец Маршал прокомментировал 36-летнюю разницу в возрасте со своей возлюбленной

Александр Маршал (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)

Певец Александр Маршал недавно побеседовал с журналистами и откровенно рассказал о своих отношениях с избранницей Кариной Нугаевой. Разница в возрасте между возлюбленными составляет практически 36 лет — Карина намного младше Александра.





В разговоре с «Пятым каналом» певец заявил, что молодость и красота любимой оказывают на него огромное влияние. К примеру, сейчас Маршал не позволяет себе ворчать. Когда хочется высказать негатив, артист теперь старается контролировать себя.



Большая разница в возрасте ни певца, ни его избранницу не смущает. Александр отметил, что цифры в паспорте не имеют значения, если люди любят. Пара уже восемь лет вместе, и фанаты уже давно ждут от них радостных новостей о появлении детей. Недавно в Интернете опять появились сообщения о грядущем пополнении в семье.





«Я не хочу это афишировать. Как господь управит, так и будет. Все в его власти», — ответил Маршал на вопрос о наследниках.