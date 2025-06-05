Юля Коваль похвасталась новой машиной за пять миллионов рублей – фото
Юля Коваль приобрела новую машину за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая похвасталась покупкой в своих соцсетях. Коваль стала обладательницей китайского автомобиля, стоимость которого составляет около пяти миллионов рублей.
Напомним, что это уже вторая машина в автопарке звезды. В 2022 году блогер приобрела электрокар Tesla Model 3, стоимость которого начинается от шести миллионов рублей.
Тогда Анастасия Ивлеева очевидно позавидовала близкой подруге, несмотря на собственный солидный автопарк. Блогер заявила, что ей совершенно не понравился салон американского авто, сравнив его с новой квартирой, в которой ещё нет мебели, но уже висит огромный телевизор.
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