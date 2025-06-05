Юля Коваль похвасталась новой машиной за пять миллионов рублей – фото

05 июня 2025, 16:58

Юля Коваль купила китайский автомобиль за пять миллионов рублей

Юля Коваль (Фото: Instagram* @koval_now)

Юля Коваль приобрела новую машину за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».