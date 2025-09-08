Бузова о любви, но в разводе, а «успешная» Митрошина под уголовным делом: что скрывают книги российских звезд?

08 сентября 2025, 19:17

Ольга Бузова и Андрей Малахов (фото: РИА Новости / Нина Зотина)

В последние годы среди российских знаменитостей появился новый тренд — написание книг. Артисты, телеведущие, блогеры — каждый стремится оставить свой след в литературе. Одни делятся опытом и секретами профессии, другие создают яркие образы на обложках. Подробнее ​о том, что пишут звезды российского шоу-бизнеса ​в своих произведениях, расскажет «Радио 1».





Содержание Прохор Шаляпин: «Главное — не уработаться!» Ольга Бузова: советы о любви и стиле Анна Седокова: «Искусство соблазнения» Александра Митрошина: блог, успех и налоги Андрей Малахов: о телевидении и славе Юлия Барановская: «Всё к лучшему» Регина Тодоренко: детские книги и судебный скандал

Прохор Шаляпин: «Главное — не уработаться!»

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он.

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Ольга Бузова: советы о любви и стиле

«В книге я делюсь примером своих отношений. Мы с Димой в браке почти 5 лет, а вместе 5,5. Я вам подскажу, как избежать конфликт, как и где уступить любимому. А где наоборот, можно сесть на стульчик и сказать: "Нет! Я сказала!"» — рассказывала Оля.

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Анна Седокова: «Искусство соблазнения»

Анна Седокова (фото: Instagram* / annasedokova)

Александра Митрошина: блог, успех и налоги

Александра Митрошина (фото: Instagram* / alexandramitroshina)



Андрей Малахов: о телевидении и славе

Андрей Малахов (фото: Instagram* / an.malahov)

Юлия Барановская: «Всё к лучшему»

Юлия Барановская (фото: Instagram* / baranovskaya_tv)



Регина Тодоренко: детские книги и судебный скандал

Регина Тодоренко (фото: Instagram* / reginatodorenko) *Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

