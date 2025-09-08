Бузова о любви, но в разводе, а «успешная» Митрошина под уголовным делом: что скрывают книги российских звезд?
В последние годы среди российских знаменитостей появился новый тренд — написание книг. Артисты, телеведущие, блогеры — каждый стремится оставить свой след в литературе. Одни делятся опытом и секретами профессии, другие создают яркие образы на обложках. Подробнее о том, что пишут звезды российского шоу-бизнеса в своих произведениях, расскажет «Радио 1».
Прохор Шаляпин: «Главное — не уработаться!»Певец и шоумен Прохор Шаляпин объявил о выходе своей первой книги под названием «Главное — не уработаться!». Артист позиционирует её как «дневник лёгкой жизни».
В своём Telegram-канале Шаляпин показал несколько вариантов обложек и предложил подписчикам выбрать лучший. На фото артист позирует на Мальдивах, демонстрируя, что отдыхать он умеет не хуже, чем работать.
«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он.
Ольга Бузова: советы о любви и стилеТелеведущая и певица Ольга Бузова начала писать книги ещё во времена «Дома-2». Её первой работой стала книга о любви, созданная вместе с Романом Третьяковым.
Позже Бузова выпустила «Дело в шпильке. Советы от стильной блондинки», где раскрыла секреты ухода за собой, макияжа и стиля. Затем вышла «Цена счастья» — книга о семейной жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым. В ней Ольга делилась личным опытом отношений.
«В книге я делюсь примером своих отношений. Мы с Димой в браке почти 5 лет, а вместе 5,5. Я вам подскажу, как избежать конфликт, как и где уступить любимому. А где наоборот, можно сесть на стульчик и сказать: "Нет! Я сказала!"» — рассказывала Оля.Однако советы не помогли ей в реальности: брак закончился громким разводом, который активно обсуждался в СМИ.
Анна Седокова: «Искусство соблазнения»Анна Седокова, которую часто называют секс-символом отечественной эстрады, представила книгу «Искусство соблазнения». В ней певица рассказывает о своём жизненном пути, разводе и финансовых проблемах, которые стали для неё толчком к переменам.
Книга включает практические советы для женщин, которые хотят стать увереннее и успешнее в личной жизни.
Отзывы на книгу Седоковой разделились. Одни читатели ругают её за поверхностный подход, слабую редактуру и советы «для наивных девочек». Другие же хвалят за позитив, лёгкость и способность вдохновить, отмечая, что книга отлично поднимает настроение, пусть и не предлагает ничего принципиально нового.
Александра Митрошина: блог, успех и налогиБлогер Александра Митрошина выпустила книгу «Матерь бложья. Продвижение личных блогов в Инстаграм*». В ней она делится советами о создании контента, оформлении профиля и монетизации.
Интересно, что позже имя Митрошиной оказалось в новостях по другой причине: против неё возбудили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 127 миллионов рублей.
Андрей Малахов: о телевидении и славеТелеведущий Андрей Малахов стал автором двух книг. «Мои любимые блондинки» раскрывает закулисье телевизионной индустрии. Вторая работа — «Моя вторая половинка» — задумывалась как руководство «как стать знаменитым».
Но сам Малахов признался: такой текст от его имени звучал бы нелепо, ведь он до сих пор ощущает себя «провинциальным подростком», случайно оказавшимся на телевидении.
Юлия Барановская: «Всё к лучшему»Телеведущая и бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская выпустила автобиографическую книгу «Всё к лучшему». В ней она откровенно рассказала о браке и разводе с футболистом.
Книга вызвала бурную реакцию и споры среди читателей: одни поддержали Юлию, другие упрекали её в том, что она пытается привлечь к себе внимание на личной драме.
Регина Тодоренко: детские книги и судебный скандалРегина Тодоренко также решила попробовать себя в литературе и в 2023 году выпустила детскую книгу «Регина-путешественница спасает Австралию». Она стала первой частью серии для детей.
Однако запуск проекта сопровождался скандалом. Писательница Дарина Мишина заявила, что работала над сюжетом и героями книги, но гонорар так и не получила. Тодоренко попыталась доказать свою правоту в суде, но проиграла дело.