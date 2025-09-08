Раскрыт романтический побег Кристины Асмус с таинственным бойфрендом
Кристина Асмус сообщила о новых отношениях
Актриса Кристина Асмус сообщила о новых отношениях. Она опубликовала фото в личном блоге, где показала кадры с отдыха на природе.
Асмус намекнула, что каталась на сапах и гуляла по лесу с новым возлюбленным. При этом она не стала раскрывать личность бойфренда. Знаменитость сфотографировала мужчину со спины, а также снялась с ним в кровати.
«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов... Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, 3 дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж 8 штук», — написала девушка.Весной 2023 года стало известно, что Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом. А в конце мая этого года артистку уже видели, когда она уходила за руку с незнакомцем после одной из премий.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.