Суд окончательно оставил квартиру Ларисы Долиной в её собственности

08 сентября 2025, 14:43

Апелляционная жалоба покупательницы квартиры Ларисы Долиной отклонена

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Судебное разбирательство по делу о квартире Ларисы Долиной, проданной через мошенников, завершилось в пользу артистки. Хамовнический суд Москвы принял решение оставить за певицей право собственности на недвижимость, а апелляцию от покупательницы, Полины Лурье, суд не удовлетворил.





Согласно решению, вынесенному апелляционной инстанцией, первоначальный вердикт остается без изменений: сделка купли-продажи признана недействительной.





«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — указано в документах.