Суд окончательно оставил квартиру Ларисы Долиной в её собственности
Апелляционная жалоба покупательницы квартиры Ларисы Долиной отклонена
Судебное разбирательство по делу о квартире Ларисы Долиной, проданной через мошенников, завершилось в пользу артистки. Хамовнический суд Москвы принял решение оставить за певицей право собственности на недвижимость, а апелляцию от покупательницы, Полины Лурье, суд не удовлетворил.
Согласно решению, вынесенному апелляционной инстанцией, первоначальный вердикт остается без изменений: сделка купли-продажи признана недействительной.
«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — указано в документах.Напомним, что летом 2023 года Долина лишилась квартиры в центре Москвы, оформив сделку через мошенников, которым передала и саму недвижимость, и свои накопления. Сумма ущерба оценивалась в 120 миллионов рублей. После обращения в правоохранительные органы и подачи иска в суд певица смогла вернуть себе имущество весной текущего года.
